https://arabic.sputniknews.com/20220317/إنقاذ-29-راكبا-من-أصل-30-كانوا-على-متن-السفينة-الإماراتية-التي-غرقت-قرب-إيران-1060017418.html
إنقاذ 29 راكبا من أصل 30 كانوا على متن السفينة الإماراتية التي غرقت قرب إيران
إنقاذ 29 راكبا من أصل 30 كانوا على متن السفينة الإماراتية التي غرقت قرب إيران
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، عن إنقاذ 29 راكبا من أصل 30 كانوا على متن السفينة الإماراتية التي غرقت صباح اليوم الخميس. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T11:27+0000
2022-03-17T11:27+0000
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ونقلت وكالة أنباء "نورنيوز" الإيرانية، عن المدير العام لدائرة الأزمات في محافظة بوشهر، قوله إن "فرق الإنقاذ الإيرانية تمكنت من "إنقاذ 29 راكباً من أصل 30 كانوا على متن السفينة الإماراتية التي غرقت صباح اليوم".وكان رئيس إدارة السلامة والحماية البحرية بالإدارة العامة للموانئ والشؤون البحرية بمحافظة بوشهر، حجة خسروي، قال في تصريحات مع وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إن "سفينة إماراتية غرقت على بعد 30 ميلا من عسلوية، وأن عملية بحث جارية عن 30 من طاقمها".وأوضح خسروي، أنه "تم إرسال قاطري جر إلى مكان الحادث"، مشيرا أن السفينة الإماراتية غرقت قبل وصولها إلى الميناء بسبب الظروف الجوية غير المواتية والرياح القوية.ولفت إلى أنه "تم تقديم طلب طائرة هليكوبتر للجهات ذات الصلة، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة بارس للطاقة، في أقرب وقت ممكن"، قائلا: "سيتم توفير معلومات إضافية أخرى في هذا الصدد قريبا".
https://arabic.sputniknews.com/20220317/إعلام-غرق-سفينة-إماراتية-قرب-ميناء-عسلوية-الإيراني-1060010688.html
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أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
إنقاذ 29 راكبا من أصل 30 كانوا على متن السفينة الإماراتية التي غرقت قرب إيران
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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، عن إنقاذ 29 راكبا من أصل 30 كانوا على متن السفينة الإماراتية التي غرقت صباح اليوم الخميس.
ونقلت وكالة أنباء "نورنيوز" الإيرانية، عن المدير العام لدائرة الأزمات في محافظة بوشهر، قوله إن "فرق الإنقاذ الإيرانية تمكنت من "إنقاذ 29 راكباً من أصل 30 كانوا على متن السفينة الإماراتية التي غرقت صباح اليوم".
وكان رئيس إدارة السلامة والحماية البحرية بالإدارة العامة للموانئ والشؤون البحرية بمحافظة بوشهر، حجة خسروي، قال في تصريحات مع وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا
، إن "سفينة إماراتية غرقت على بعد 30 ميلا من عسلوية، وأن عملية بحث جارية عن 30 من طاقمها".
وأوضح خسروي، أنه "تم إرسال قاطري جر إلى مكان الحادث"، مشيرا أن السفينة الإماراتية غرقت قبل وصولها إلى الميناء
بسبب الظروف الجوية غير المواتية والرياح القوية.
ولفت إلى أنه "تم تقديم طلب طائرة هليكوبتر للجهات ذات الصلة، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة بارس للطاقة، في أقرب وقت ممكن"، قائلا: "سيتم توفير معلومات إضافية أخرى في هذا الصدد قريبا".