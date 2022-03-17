https://arabic.sputniknews.com/20220317/إيران-تتحدى-القوى-الغربية-بالعمل-على-يورانيوم-مخصب-بدرجة-قريبة-من-إنتاج-الأسلحة-1060001798.html

إيران تتحدى القوى الغربية بالعمل على يورانيوم مخصب بدرجة قريبة من إنتاج الأسلحة

إيران تتحدى القوى الغربية بالعمل على يورانيوم مخصب بدرجة قريبة من إنتاج الأسلحة

أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الأربعاء، أن إيران تحدت القوى الغربية بتحويل بعض من اليورانيوم المخصب إلى درجة قريبة من اللازمة لصنع الأسلحة،... 17.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-17T02:47+0000

2022-03-17T02:47+0000

2022-03-17T02:47+0000

أخبار إيران

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ومن غير المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى انهيار المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لكنها ستزيد صعوبة تنفيذ أي اتفاق يتمخض عن تلك المحادثات بما يؤدي إلى العودة للقيود المفروضة على مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.وأصدرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهي دول حليفة للولايات المتحدة وتشارك في المحادثات، بيانا مشتركا بهذا المعنى أمس الثلاثاء وطالبت فيه إيران بعدم القيام بذلك.وسيقتضي الاتفاق، الذي يقول دبلوماسيون إنه اقترب من الاكتمال، بأن تتخلص إيران من مخزونها من اليورانيوم المخصب فوق درجة النقاء 3.67 بالمئة التي يسمح بها الاتفاق النووي. وتبلغ أعلى درجة لليورانيوم المخصب لدى إيران الآن نحو 60 بالمئة، وهي نسبة تقترب من درجة 90 بالمئة اللازمة لصنع الأسلحة النووية، وتمتلك منه إيران نحو 33 كيلوجراما.وحتى توضيح أحدث تحركاتها في تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الدول الأعضاء يوم الخميس الماضي، كان مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60 بالمئة في صورة سداسي فلوريد اليورانيوم، وهو المادة التي تستخدم في تغذية أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في التخصيب. ويمكن تخفيف سداسي فلوريد اليورانيوم ونقله بسهولة وهي عملية يناقشها المندوبون في المحادثات منذ شهور.وبحسب رويترز، قال تقرير سري ولخصه بيان قصير للوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه بين السادس والتاسع من مارس/آذار، تحققت الوكالة من أن إيران حولت 2.1 كيلوجرام من اليورانيوم الذي تصل درجة تخصيبه إلى 60 بالمئة إلى 1.7 كيلوجرام من هيئة مختلفة مخصبة بنفس المستوى ومناسبة لصنع "أهداف" صغيرة من أجل التعريض للإشعاع.وينتج عن تعريض هذه الأهداف للإشعاع مادة الموليبدينوم-99، وهو نظير طبي يولد نظيرا آخر يستخدم على نطاق واسع في مجال التصوير التشخيصي الطبي. وما يتبقى من الهدف يشتمل على يورانيوم عالي التخصيب على هيئة يتعين معالجتها لاسترداده.وذكر التقرير أن الوكالة تحققت في 11 و13 مارس/آذار من أن إيران أنتجت 32 هدفا تحتوي في المجمل على 186.7 جراما من اليورانيوم المخصب بما يصل إلى 60 بالمئة، مضيفا أن إيران أعلنت لاحقا أنها تعرضت جميعها للإشعاع.وأشار التقرير إلى أن الوكالة تحققت بعد ذلك في 15 مارس/آذار من أن إيران أنتجت دفعة أخرى تضم 56 هدفا تحتوي على ما مجموعه 329 جراما من اليورانيوم المخصب بنفس الدرجة.

https://arabic.sputniknews.com/20220317/أمريكا-تبحث-شطب-الحرس-الثوري-الإيراني-من-قائمة-الإرهاب-1060001608.html

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