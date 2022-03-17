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إيران تعلن إنقاذ 16 فردا من طاقم سفينة إماراتية منكوبة
إيران تعلن إنقاذ 16 فردا من طاقم سفينة إماراتية منكوبة
أعلنت إيران، اليوم الخميس، أنها أنقذت 16 من طاقم سفينة نقل سيارات إماراتية من أصل 30، غرقت قبالة سواحلها المطلة على الخليج. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T10:52+0000
2022-03-17T10:52+0000
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ونقلت "فرانس برس" عن مدير إدارة الأزمات في محافظة بوشهر، تصريحاته لوكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، قال فيها إنه "بفضل جهود فرق الطوارئ، تم إنقاذ 16 فردا من طاقم السفينة، كما تستمر أعمال البحث عن أفراد الطاقم الـ 14 الآخرين".وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، عن غرق سفينة إماراتية، على بعد 30 ميلا من ميناء عسلويه الإيراني.وقال رئيس إدارة السلامة والحماية البحرية بالإدارة العامة للموانئ والشؤون البحرية بمحافظة بوشهر، حجة خسروي، في تصريحات مع وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إن "سفينة إماراتية غرقت على بعد 30 ميلا من عسلوية"، مشيرا إلى "انطلاق عملية بحث عن 30 من طاقمها".وأوضح خسروي، أنه "تم إرسال قاطري جر إلى مكان الحادث"، مشيرا أن السفينة الإماراتية غرقت قبل وصولها إلى الميناء بسبب الظروف الجوية غير المواتية والرياح القوية.ولفت إلى أنه "تم تقديم طلب طائرة هليكوبتر للجهات ذات الصلة، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة بارس للطاقة، في أقرب وقت ممكن".
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إيران تعلن إنقاذ 16 فردا من طاقم سفينة إماراتية منكوبة

10:52 GMT 17.03.2022
© REUTERS / Chen Zhuo/Yangzi Riverرجال الإنقاذ في مكان غرق سفينة ركاب في جنوب الصين
رجال الإنقاذ في مكان غرق سفينة ركاب في جنوب الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / Chen Zhuo/Yangzi River
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أعلنت إيران، اليوم الخميس، أنها أنقذت 16 من طاقم سفينة نقل سيارات إماراتية من أصل 30، غرقت قبالة سواحلها المطلة على الخليج.
ونقلت "فرانس برس" عن مدير إدارة الأزمات في محافظة بوشهر، تصريحاته لوكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، قال فيها إنه "بفضل جهود فرق الطوارئ، تم إنقاذ 16 فردا من طاقم السفينة، كما تستمر أعمال البحث عن أفراد الطاقم الـ 14 الآخرين".
وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، عن غرق سفينة إماراتية، على بعد 30 ميلا من ميناء عسلويه الإيراني.
وقال رئيس إدارة السلامة والحماية البحرية بالإدارة العامة للموانئ والشؤون البحرية بمحافظة بوشهر، حجة خسروي، في تصريحات مع وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إن "سفينة إماراتية غرقت على بعد 30 ميلا من عسلوية"، مشيرا إلى "انطلاق عملية بحث عن 30 من طاقمها".
وأوضح خسروي، أنه "تم إرسال قاطري جر إلى مكان الحادث"، مشيرا أن السفينة الإماراتية غرقت قبل وصولها إلى الميناء بسبب الظروف الجوية غير المواتية والرياح القوية.
ولفت إلى أنه "تم تقديم طلب طائرة هليكوبتر للجهات ذات الصلة، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة بارس للطاقة، في أقرب وقت ممكن".
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