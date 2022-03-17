https://arabic.sputniknews.com/20220317/إيران-تعلن-إنقاذ-16-فردا-من-طاقم-سفينة-إماراتية-منكوبة-1060016193.html
إيران تعلن إنقاذ 16 فردا من طاقم سفينة إماراتية منكوبة
إيران تعلن إنقاذ 16 فردا من طاقم سفينة إماراتية منكوبة
أعلنت إيران، اليوم الخميس، أنها أنقذت 16 من طاقم سفينة نقل سيارات إماراتية من أصل 30، غرقت قبالة سواحلها المطلة على الخليج. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T10:52+0000
2022-03-17T10:52+0000
2022-03-17T10:52+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101447/23/1014472365_0:235:2500:1641_1920x0_80_0_0_4bd02f9df76c4de94bc7d5ba5891a15b.jpg
ونقلت "فرانس برس" عن مدير إدارة الأزمات في محافظة بوشهر، تصريحاته لوكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، قال فيها إنه "بفضل جهود فرق الطوارئ، تم إنقاذ 16 فردا من طاقم السفينة، كما تستمر أعمال البحث عن أفراد الطاقم الـ 14 الآخرين".وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، عن غرق سفينة إماراتية، على بعد 30 ميلا من ميناء عسلويه الإيراني.وقال رئيس إدارة السلامة والحماية البحرية بالإدارة العامة للموانئ والشؤون البحرية بمحافظة بوشهر، حجة خسروي، في تصريحات مع وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إن "سفينة إماراتية غرقت على بعد 30 ميلا من عسلوية"، مشيرا إلى "انطلاق عملية بحث عن 30 من طاقمها".وأوضح خسروي، أنه "تم إرسال قاطري جر إلى مكان الحادث"، مشيرا أن السفينة الإماراتية غرقت قبل وصولها إلى الميناء بسبب الظروف الجوية غير المواتية والرياح القوية.ولفت إلى أنه "تم تقديم طلب طائرة هليكوبتر للجهات ذات الصلة، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة بارس للطاقة، في أقرب وقت ممكن".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101447/23/1014472365_0:0:2500:1875_1920x0_80_0_0_b8b6e39b969eca305262f4443d95c8ce.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
إيران تعلن إنقاذ 16 فردا من طاقم سفينة إماراتية منكوبة
تابعنا عبر
أعلنت إيران، اليوم الخميس، أنها أنقذت 16 من طاقم سفينة نقل سيارات إماراتية من أصل 30، غرقت قبالة سواحلها المطلة على الخليج.
ونقلت "فرانس برس" عن مدير إدارة الأزمات في محافظة بوشهر، تصريحاته لوكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، قال فيها إنه "بفضل جهود فرق الطوارئ، تم إنقاذ 16 فردا من طاقم السفينة، كما تستمر أعمال البحث عن أفراد الطاقم الـ 14 الآخرين".
وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، عن غرق سفينة إماراتية، على بعد 30 ميلا من ميناء عسلويه الإيراني.
وقال رئيس إدارة السلامة والحماية البحرية بالإدارة العامة للموانئ والشؤون البحرية بمحافظة بوشهر، حجة خسروي، في تصريحات مع وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا
، إن "سفينة إماراتية غرقت على بعد 30 ميلا من عسلوية"، مشيرا إلى "انطلاق عملية بحث عن 30 من طاقمها".
وأوضح خسروي، أنه "تم إرسال قاطري جر إلى مكان الحادث"، مشيرا أن السفينة الإماراتية غرقت قبل وصولها إلى الميناء بسبب الظروف الجوية غير المواتية والرياح القوية.
ولفت إلى أنه "تم تقديم طلب طائرة هليكوبتر للجهات ذات الصلة، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة بارس للطاقة، في أقرب وقت ممكن".