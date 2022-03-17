https://arabic.sputniknews.com/20220317/إيران-تقصف-موقعاً-للموساد-الإسرائيلي-في-أربيل--ماذا-بعد؟---1060027944.html
إيران تقصف موقعاً للموساد الإسرائيلي في أربيل ... ماذا بعد؟
إيران تقصف موقعاً للموساد الإسرائيلي في أربيل ... ماذا بعد؟
إيران تثبت قواعد اشتباك جديدة وترد على إسرائيل بنفس الطريقة والأسلوب الذي تستخدمه ضدها في الإقليم. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T14:15+0000
2022-03-17T14:15+0000
2022-03-17T14:15+0000
راديو
ما وراء الحدث
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060027861_0:0:1245:700_1920x0_80_0_0_317311d106b80f4f0e5e67df53ee8734.png
إيران تقصف موقعاً للموساد الإسرائيلي في أربيل ... ماذا بعد
إيران تقصف موقعاً للموساد الإسرائيلي في أربيل ... ماذا بعد
حمل الهجوم الصاروخي الإيراني على مركز الموساد الإسرائيلي في أربيل الكثير من الرسائل، في وقت يعيش فيه الإقليم والعالم ككل لحظات دقيقة بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهذا ما يمكن أن يربك الإسرائيلي وحلفاءه الغربيين إثر جرأة من الجانب الإيراني.الخبير بالشؤون الإيرانية ورئيس تحرير جريد "كيهان العربي"، جميل الظاهري، وفي حديثه لبرنامج "ما وراء الحدث" قالمن جانبه الدكتور حسن الدر، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية قال:بدوره الكاتب والخبير في الشأن الجيوسياسي، الدكتور أحمد الزين رأى أنالتفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
نواف إبراهيم
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102016/17/1020161783_0:4:746:750_100x100_80_0_0_8c501e716dc7f272d7049ad2dc83d191.jpg
نواف إبراهيم
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102016/17/1020161783_0:4:746:750_100x100_80_0_0_8c501e716dc7f272d7049ad2dc83d191.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060027861_15:0:948:700_1920x0_80_0_0_6f47967caa7fa57a13fbb7acc946ba42.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نواف إبراهيم
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102016/17/1020161783_0:4:746:750_100x100_80_0_0_8c501e716dc7f272d7049ad2dc83d191.jpg
راديو, ما وراء الحدث, аудио
إيران تقصف موقعاً للموساد الإسرائيلي في أربيل ... ماذا بعد؟
تابعنا عبر
إيران تثبت قواعد اشتباك جديدة وترد على إسرائيل بنفس الطريقة والأسلوب الذي تستخدمه ضدها في الإقليم.
حمل الهجوم الصاروخي الإيراني على مركز الموساد الإسرائيلي في أربيل الكثير من الرسائل، في وقت يعيش فيه الإقليم والعالم ككل لحظات دقيقة بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهذا ما يمكن أن يربك الإسرائيلي وحلفاءه الغربيين إثر جرأة من الجانب الإيراني.
الخبير بالشؤون الإيرانية ورئيس تحرير جريد "كيهان العربي"، جميل الظاهري، وفي حديثه لبرنامج "ما وراء الحدث
" قال
إن "اختيار هذا الوقت له دلالة كبيرة وخاصة أن إيران تجزّء الحوار بخصوص الاتفاق النووي عن قوتها الصاروخية والعسكرية وتريد أن ترسل رسالة إلى العالم مفادها أن إيران لا تتفاوض بتاتا بشأن أمنها الإقليمي والقومي والداخلي وأمنها بالقوة العسكرية، هي رسالة واضحة بأنه لا مفاوضات بخصوص القوة العسكرية والقدرة الصاروخية الإيرانية التي تتحدث عنها بعض الأطراف الأوروبية والغربية، وهذا رد على هجوم إسرائيلي وقع قبل شهر بمسيرات دون أن يعلن عنه".
من جانبه الدكتور حسن الدر، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية قال:
إننا "أمام حدث ليس عابراً في مرحلة عالمية حساسة جداً، إيران ثبتت قواعد اشتباك جديدة بعد أن كانت تسكت على العربدة الإسرائيلة ليس من ضعف وإنما لأنها كانت تولي الاهتمام لأهداف استراتيجة أهم، إيران أرادت القول بأنها لن تسمح بأن يكون إقليم كوردستان العراق منصة لاستهداف أمنها القومي، وردها من أراضيها بشكل معلن يدل على جاهزية إيران للرد على أي إعتداء على أراضيها أو خارجها، ومن المهم هنا الإشارة إلى اجتماع رئيس إقليم كردستان في تركيا مع وزير خارجية قطر حيث دار الحديث حول دخول الإقليم على خط تعويض النفط الغاز لأوروبا بدلاً روسيا وهنا أرادت إيران التأكيد أنها تقف إلى جانب روسيا".
بدوره الكاتب والخبير في الشأن الجيوسياسي، الدكتور أحمد الزين رأى أن
"إيران لم تبدأ بالاعتداء بل إسرائيل من بدأت به، إذ قامت إسرائيل مؤخراً بشن اعتداء في الـ 14 من الشهر الماضي على مقر الحرس الثوري في منطقة كرمان شاه بإيران بـ 6 طائرات مسيرة انطلقت من أربيل، كما أن الرد الإيراني يؤكد على أن أي اعتداء سوف يقابل بالرد، ونذكر هنا عندما تم اغتيال الجنرال قاسم سليماني والقائد في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ردت إيران بضرب قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، وهذه الضربة لمقر الموساد الإسرائيلي تظهر أن موقف إيران قوي وتملك حق الرد ولا تتردد فيه عند اللزوم".
التفاصيل في الملف الصوتي...