https://arabic.sputniknews.com/20220317/إيران-تقصف-موقعاً-للموساد-الإسرائيلي-في-أربيل--ماذا-بعد؟---1060027944.html

إيران تقصف موقعاً للموساد الإسرائيلي في أربيل ... ماذا بعد؟

إيران تقصف موقعاً للموساد الإسرائيلي في أربيل ... ماذا بعد؟

إيران تثبت قواعد اشتباك جديدة وترد على إسرائيل بنفس الطريقة والأسلوب الذي تستخدمه ضدها في الإقليم. 17.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-17T14:15+0000

2022-03-17T14:15+0000

2022-03-17T14:15+0000

راديو

ما وراء الحدث

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060027861_0:0:1245:700_1920x0_80_0_0_317311d106b80f4f0e5e67df53ee8734.png

إيران تقصف موقعاً للموساد الإسرائيلي في أربيل ... ماذا بعد إيران تقصف موقعاً للموساد الإسرائيلي في أربيل ... ماذا بعد

حمل الهجوم الصاروخي الإيراني على مركز الموساد الإسرائيلي في أربيل الكثير من الرسائل، في وقت يعيش فيه الإقليم والعالم ككل لحظات دقيقة بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهذا ما يمكن أن يربك الإسرائيلي وحلفاءه الغربيين إثر جرأة من الجانب الإيراني.الخبير بالشؤون الإيرانية ورئيس تحرير جريد "كيهان العربي"، جميل الظاهري، وفي حديثه لبرنامج "ما وراء الحدث" قالمن جانبه الدكتور حسن الدر، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية قال:بدوره الكاتب والخبير في الشأن الجيوسياسي، الدكتور أحمد الزين رأى أنالتفاصيل في الملف الصوتي...

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

نواف إبراهيم https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102016/17/1020161783_0:4:746:750_100x100_80_0_0_8c501e716dc7f272d7049ad2dc83d191.jpg

نواف إبراهيم https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102016/17/1020161783_0:4:746:750_100x100_80_0_0_8c501e716dc7f272d7049ad2dc83d191.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

نواف إبراهيم https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102016/17/1020161783_0:4:746:750_100x100_80_0_0_8c501e716dc7f272d7049ad2dc83d191.jpg

راديو, ما وراء الحدث, аудио