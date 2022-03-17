https://arabic.sputniknews.com/20220317/ارتفاع-طفيف-بأسعار-النفط-في-الأسواق-العالمية-1060003804.html
ارتفاع طفيف بأسعار النفط في الأسواق العالمية
ارتفاع طفيف بأسعار النفط في الأسواق العالمية
كشفت بيانات التداول العالمية، صباح اليوم الخميس، عن ارتفاع طفيف بأسعار النفط العالمية، وذلك بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا وامتناع واشنطن عن النفط... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T06:42+0000
2022-03-17T06:42+0000
2022-03-17T06:42+0000
اقتصاد
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وارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل ملحوظ بعد انخفاضها في اليوم السابق، وذلك في ضوء صدور الإحصاءات الأمريكية الأسبوعية عن مخزونات المواد الخام.وسجلت البيانات ارتفاعا في سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو/ أيار بنسبة 1.87% إلى 99.84 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لشهر أبريل/ نيسان لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.83% إلى 96.78 دولار.كما ارتفع سعر "الذهب الأسود" بشكل ملحوظ بعد انخفاضه في اليوم السابق بنحو 2%، والذي نتج جزئياً عن البيانات الخاصة بنمو مخزونات النفط في الولايات المتحدة - للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع.كما شهد ارتفاع احتياطي النفط التجاري في الولايات المتحدة بمقدار 4.3 مليون برميل أي 1.1% إلى 415.9 مليون برميل.وقفزت الأسعار مع مخاوف التجار من تعطل صادرات الطاقة الروسية، حيث حظرت الولايات المتحدة وكندا حتى الآن واردات الطاقة الروسية، بينما قالت المملكة المتحدة إنها ستوقف الواردات تدريجيا.
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سبوتنيك عربي
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اقتصاد
ارتفاع طفيف بأسعار النفط في الأسواق العالمية
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كشفت بيانات التداول العالمية، صباح اليوم الخميس، عن ارتفاع طفيف بأسعار النفط العالمية، وذلك بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا وامتناع واشنطن عن النفط الروسي.
وارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل ملحوظ بعد انخفاضها في اليوم السابق، وذلك في ضوء صدور الإحصاءات الأمريكية الأسبوعية عن مخزونات المواد الخام.
وسجلت البيانات ارتفاعا في سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو/ أيار بنسبة 1.87% إلى 99.84 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لشهر أبريل/ نيسان لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.83% إلى 96.78 دولار.
كما ارتفع سعر "الذهب الأسود" بشكل ملحوظ بعد انخفاضه في اليوم السابق بنحو 2%، والذي نتج جزئياً عن البيانات الخاصة بنمو مخزونات النفط في الولايات المتحدة - للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع.
كما شهد ارتفاع احتياطي النفط التجاري في الولايات المتحدة بمقدار 4.3 مليون برميل أي 1.1% إلى 415.9 مليون برميل.
وقفزت الأسعار مع مخاوف التجار من تعطل صادرات الطاقة الروسية، حيث حظرت الولايات المتحدة وكندا حتى الآن واردات الطاقة الروسية، بينما قالت المملكة المتحدة
إنها ستوقف الواردات تدريجيا.