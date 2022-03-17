عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220317/ارتفاع-طفيف-بأسعار-النفط-في-الأسواق-العالمية-1060003804.html
ارتفاع طفيف بأسعار النفط في الأسواق العالمية
ارتفاع طفيف بأسعار النفط في الأسواق العالمية
كشفت بيانات التداول العالمية، صباح اليوم الخميس، عن ارتفاع طفيف بأسعار النفط العالمية، وذلك بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا وامتناع واشنطن عن النفط... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T06:42+0000
2022-03-17T06:42+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1046609915_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_ba27cb99be3be5a50ef1984cc481cfd9.jpg
وارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل ملحوظ بعد انخفاضها في اليوم السابق، وذلك في ضوء صدور الإحصاءات الأمريكية الأسبوعية عن مخزونات المواد الخام.وسجلت البيانات ارتفاعا في سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو/ أيار بنسبة 1.87% إلى 99.84 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لشهر أبريل/ نيسان لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.83% إلى 96.78 دولار.كما ارتفع سعر "الذهب الأسود" بشكل ملحوظ بعد انخفاضه في اليوم السابق بنحو 2%، والذي نتج جزئياً عن البيانات الخاصة بنمو مخزونات النفط في الولايات المتحدة - للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع.كما شهد ارتفاع احتياطي النفط التجاري في الولايات المتحدة بمقدار 4.3 مليون برميل أي 1.1% إلى 415.9 مليون برميل.وقفزت الأسعار مع مخاوف التجار من تعطل صادرات الطاقة الروسية، حيث حظرت الولايات المتحدة وكندا حتى الآن واردات الطاقة الروسية، بينما قالت المملكة المتحدة إنها ستوقف الواردات تدريجيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1046609915_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_1780faeee834ab8b44651f722d2e7d32.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد

ارتفاع طفيف بأسعار النفط في الأسواق العالمية

06:42 GMT 17.03.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصورشركة "تاتنفت" الروسية لإنتاج النفط
شركة تاتنفت الروسية لإنتاج النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
كشفت بيانات التداول العالمية، صباح اليوم الخميس، عن ارتفاع طفيف بأسعار النفط العالمية، وذلك بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا وامتناع واشنطن عن النفط الروسي.
وارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل ملحوظ بعد انخفاضها في اليوم السابق، وذلك في ضوء صدور الإحصاءات الأمريكية الأسبوعية عن مخزونات المواد الخام.
وسجلت البيانات ارتفاعا في سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو/ أيار بنسبة 1.87% إلى 99.84 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لشهر أبريل/ نيسان لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.83% إلى 96.78 دولار.
كما ارتفع سعر "الذهب الأسود" بشكل ملحوظ بعد انخفاضه في اليوم السابق بنحو 2%، والذي نتج جزئياً عن البيانات الخاصة بنمو مخزونات النفط في الولايات المتحدة - للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع.
كما شهد ارتفاع احتياطي النفط التجاري في الولايات المتحدة بمقدار 4.3 مليون برميل أي 1.1% إلى 415.9 مليون برميل.
وقفزت الأسعار مع مخاوف التجار من تعطل صادرات الطاقة الروسية، حيث حظرت الولايات المتحدة وكندا حتى الآن واردات الطاقة الروسية، بينما قالت المملكة المتحدة إنها ستوقف الواردات تدريجيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثاني والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала