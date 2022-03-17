https://arabic.sputniknews.com/20220317/استنكار-أمريكي-لكلام-الرئيس-الأوكراني-عن-حرب-عالمية-1060012098.html
استنكار أمريكي لكلام الرئيس الأوكراني عن حرب عالمية
استنكار أمريكي لكلام الرئيس الأوكراني عن حرب عالمية
استنكر قرّاء صحيفة "ذي هيل" الأمريكية كلام الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، حول حرب عالمية جديدة. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T09:23+0000
2022-03-17T09:23+0000
2022-03-17T09:23+0000
العالم
المجتمع
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وفي إطار مساعيه إلى تأليب العالم على روسيا، التي تقاتل قواتها قوات نظام الحكم الأوكراني من أجل منعه من مواصلة الحرب ضد المواطنين في جنوب شرق أوكرانيا وشن الحرب على روسيا، ادعى زيلينسكي في حديث لقناة "إن بي سي" أن الحرب العالمية الثالثة كانت قد بدأت على الأرجح.ورأى الكثيرون من قراء الصحيفة الأمريكية أن الهدف من ادعاءات زيلينسكي جرّ العالم عامة والولايات المتحدة الأمريكية خاصة إلى الحرب التي تخوضها القوات الأوكرانية التابعة له، وتحويلها إلى حرب عالمية جديدة.ولفت أحدهم إلى أن زيلينسكي "يحاول جرّنا" إلى حرب يتخيل أنها الحرب العالمية الثالثة.وقال آخر إن الحرب العالمية الثالثة لا وجود لها، فهناك حرب بين أوكرانيا وروسيا من الممكن إنهاؤها في حال اعتمدت أوكرانيا نظام الحياد.وهناك مَن يرى أن زيلينسكي إلمح إلى أنه سيجرّ العالم إلى قاع البحر إذا أصبح هو غريقا.ووصف أحد المدردشين زيلينسكي بأنه مهرج يحتاج لعلاج نفسي، ومع ذلك لا يزال بعض الأمريكيين يثقون به.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, المجتمع
استنكار أمريكي لكلام الرئيس الأوكراني عن حرب عالمية
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استنكر قرّاء صحيفة "ذي هيل" الأمريكية كلام الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، حول حرب عالمية جديدة.
وفي إطار مساعيه إلى تأليب العالم على روسيا، التي تقاتل قواتها قوات نظام الحكم الأوكراني من أجل منعه من مواصلة الحرب ضد المواطنين في جنوب شرق أوكرانيا وشن الحرب على روسيا، ادعى زيلينسكي في حديث لقناة "إن بي سي" أن الحرب العالمية الثالثة كانت قد بدأت على الأرجح.
ورأى
الكثيرون من قراء الصحيفة الأمريكية أن الهدف من ادعاءات زيلينسكي جرّ العالم عامة والولايات المتحدة الأمريكية خاصة إلى الحرب التي تخوضها القوات الأوكرانية التابعة له، وتحويلها إلى حرب عالمية جديدة.
ولفت أحدهم إلى أن زيلينسكي "يحاول جرّنا" إلى حرب يتخيل أنها الحرب العالمية الثالثة.
وقال آخر إن الحرب العالمية الثالثة لا وجود لها، فهناك حرب بين أوكرانيا وروسيا من الممكن إنهاؤها في حال اعتمدت أوكرانيا نظام الحياد.
وهناك مَن يرى أن زيلينسكي إلمح إلى أنه سيجرّ العالم إلى قاع البحر إذا أصبح هو غريقا.
ووصف أحد المدردشين زيلينسكي بأنه مهرج يحتاج لعلاج نفسي، ومع ذلك لا يزال بعض الأمريكيين يثقون به.