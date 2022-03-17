https://arabic.sputniknews.com/20220317/استهداف-قاعدة-بلد-الجوية-العراقية-بـ-4-صواريخ-1060039002.html
استهداف قاعدة بلد الجوية العراقية بـ 4 صواريخ
استهداف قاعدة بلد الجوية العراقية بـ 4 صواريخ
أعلن الجيش العراقي، مساء اليوم الخميس، سقوط 4 صواريخ في محيط قاعدة "بلد" الجوية، التي تقع في محافظة صلاح الدين وسط البلاد. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T19:40+0000
2022-03-17T19:40+0000
2022-03-17T20:14+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، أكد آمر قاعدة بلد الجوية اللواء الركن ضياء محسن سعد، عدم حصول أي أضرار جراء القصف الصاروخي.وأوضح سعد أن الصواريخ وقعت في أماكن مفتوحة، مؤكداً عدم حصول أي أضرار.وفي السياق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان، أنه تم تحديد مكان انطلاق الصواريخ التي استهدفت محيط قاعدة بلد.وأكدت أن الصواريخ لم تخلف أي أضرار مادية أو بشرية. وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية ستلاحق من أقدم على هذا العمل الإرهابي الجبان. حسب تعبيرها.ومنذ أشهر يتعرض أيضا مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد والتي تضم المباني الحكومية والسفارة الأمريكية وبعثات دبلوماسية أجنبية، إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) أبرزها عين الأسد، لسلسلة من الهجمات المتكررة سواء بصواريخ كاتيوشا أو الطائرات المسيرة.ولم تكشف الأجهزة الأمنية العراقية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية، فيما تتهم واشنطن جماعات موالية لإيران بتنفيذ الهجمات.
https://arabic.sputniknews.com/20210508/مستشار-الأمن-القومي-العراقي-ينفي-وجود-قوات-قتالية-أجنبية-في-قاعدة-بلد-الجوية-1048912704.html
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العراق, أخبار العراق اليوم
استهداف قاعدة بلد الجوية العراقية بـ 4 صواريخ
19:40 GMT 17.03.2022 (تم التحديث: 20:14 GMT 17.03.2022) تابعنا عبر
أعلن الجيش العراقي، مساء اليوم الخميس، سقوط 4 صواريخ في محيط قاعدة "بلد" الجوية، التي تقع في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.
وحسب وكالة الأنباء العراقية
، أكد آمر قاعدة بلد الجوية اللواء الركن ضياء محسن سعد، عدم حصول أي أضرار جراء القصف الصاروخي.
وأوضح سعد أن الصواريخ وقعت في أماكن مفتوحة، مؤكداً عدم حصول أي أضرار.
وفي السياق، أعلنت خلية الإعلام الأمني
، في بيان، أنه تم تحديد مكان انطلاق الصواريخ التي استهدفت محيط قاعدة بلد.
وأضافت الخلية أنه تم إطلاق الصواريخ من جهة قضاء الخالص وسقطت في أماكن مفتوحة في قاعدة بلد الجوية التي تضم طائرات عراقية تقاتل الإرهابيين وتدك معاقل الإرهاب ولها دور كبير في حسم العديد من العمليات العسكرية.
وأكدت أن الصواريخ لم تخلف أي أضرار مادية أو بشرية.
وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية ستلاحق من أقدم على هذا العمل الإرهابي الجبان. حسب تعبيرها.
ومنذ أشهر يتعرض أيضا مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد والتي تضم المباني الحكومية والسفارة الأمريكية
وبعثات دبلوماسية أجنبية، إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) أبرزها عين الأسد، لسلسلة من الهجمات المتكررة سواء بصواريخ كاتيوشا أو الطائرات المسيرة.
ولم تكشف الأجهزة الأمنية العراقية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية، فيما تتهم واشنطن جماعات موالية لإيران بتنفيذ الهجمات.