https://arabic.sputniknews.com/20220317/الأزمة-في-أوكرانيا-ترسم-مشهدا-جديدا-للغذاء-حول-العالم-1060030609.html
الأزمة في أوكرانيا ترسم مشهدا جديدا للغذاء حول العالم
الأزمة في أوكرانيا ترسم مشهدا جديدا للغذاء حول العالم
نقص في المعروض العالمي للقمح والمنتجات الأساسية وارتفاع قياسي للأسعار أثار قلقا عالميا من إمكانية تأمين الغذاء للمواطنين حول العالم. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T15:12+0000
2022-03-17T15:12+0000
2022-03-17T15:12+0000
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17032022_Mesaha Abdalla
الأزمة في أوكرانيا ترسم مشهدا جديدا للغذاء حول العالم
روسيا التي تحتل المرتبة الأولى في القمح وأوكرانيا الرابعة، ينتجان كذلك العديد من المواد الأولية مثل الذرة وعبّاد الشمس.الأسواق العالمية تأثرت بشكل كبير سواء في الطاقة أو الحبوب والغذاء، فيما يرى متخصصون أن التذبذب الحاصل مبالغ فيه، لكن السؤال الأهم.. من يستطيع تأمين الإمدادت؟ وما هي بدائل الدول المستفيدة من الاحتياجات الأساسية للعالم؟ولفت إلى أن الدول المستوردة للحبوب بدأت البحث عن مصادر أخرى في ظل الظروف غير المواتية لسد الفجوة الغذائية، تتمثل في إجراءات داخلية ورفع واردات القمح وتسعير المنتجات والاستيراد من دول أخرى مثل فرنسا وكندا والأرجنتين واستراليا".وأكد أن هذه الدول "لن تستطيع تعويض الإمدادات الروسية والأوكرانية من القمح أو الذرة أو زيت عباد الشمس لأن الدولتين ينتجان حوالي 30 في المئة من القمح والذرة للعالم لذلك لا تستطيع الدول الأخرى سد هذا النقص في إمدادات الغذاء لوحدها".ولفت إلى أن هناك استغلال في بعض الدول في ظل ما يحدث من عمليات تخزين للحبوب "لأن العديد من الدول تحتفظ بالغذاء لمدة ستة أشهر في مخازن الجيوش، ما يضع المسؤولية الأخلاقية على عاتق بعض الجهات والمسؤولية الوطنية والقومية على عاتق الحكومات والمسؤولين بأن يوفروا سلة الغذاء دائما".وذكر أن "عمليات التخزين بحاجة إلى عملية تقنية معقدة، ولكن حتى الدول التي ادعت أن لديها مخزون ارتفعت فيها الأسعار بسبب ردة فعل السوق خاصة عندما لا توجد منظمات لحماية المستهلكين".إعداد وتقديم: عبد الله حميد
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الأزمة في أوكرانيا ترسم مشهدا جديدا للغذاء حول العالم
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نقص في المعروض العالمي للقمح والمنتجات الأساسية وارتفاع قياسي للأسعار أثار قلقا عالميا من إمكانية تأمين الغذاء للمواطنين حول العالم.
روسيا التي تحتل المرتبة الأولى في القمح
وأوكرانيا الرابعة، ينتجان كذلك العديد من المواد الأولية مثل الذرة وعبّاد الشمس.
الوضع العالمي نتج عنه سباق لتخزين الحبوب، خشية انهيار القوة الزراعية، ما يزيد التساؤلات حول مستقبل الأمن الغذائي في العالم، خاصة وأن تحذيرات أممية ودولية على لسان مديرة صندوق النقد الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، من أن الحرب تعني الجوع في إفريقيا ما يرفع احتمالات انتشار المجاعات، الذي سيضرب دولا ضعيفة.
الأسواق العالمية تأثرت بشكل كبير سواء في الطاقة أو الحبوب والغذاء، فيما يرى متخصصون أن التذبذب الحاصل مبالغ فيه، لكن السؤال الأهم.. من يستطيع تأمين الإمدادت؟ وما هي بدائل الدول المستفيدة من الاحتياجات الأساسية للعالم؟
في هذا الموضوع، قال أستاذ الاقتصاد الزراعي جمال صيام، إن "خريطة الغذاء ستتغير بشكل كبير لأن روسيا تنتج أكثر من 85 مليون طن من القمح وهي تصدر إلى جانب أوكرانيا لدول كثيرة في العالم والتي ستتأثر كميات الحبوب الواصلة لها".
ولفت إلى أن الدول المستوردة للحبوب بدأت البحث عن مصادر أخرى في ظل الظروف غير المواتية لسد الفجوة الغذائية، تتمثل في إجراءات داخلية ورفع واردات القمح وتسعير المنتجات والاستيراد من دول أخرى مثل فرنسا وكندا والأرجنتين واستراليا".
وأكد أن هذه الدول "لن تستطيع تعويض الإمدادات الروسية والأوكرانية
من القمح أو الذرة أو زيت عباد الشمس لأن الدولتين ينتجان حوالي 30 في المئة من القمح والذرة للعالم لذلك لا تستطيع الدول الأخرى سد هذا النقص في إمدادات الغذاء لوحدها".
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات عبداللطيف درويش، إن الدول الفقيرة وغير المستقلة في سلة الغذاء ستكون ضحية أي حروب أو أزمات في العالم.
ولفت إلى أن هناك استغلال في بعض الدول في ظل ما يحدث من عمليات تخزين للحبوب "لأن العديد من الدول تحتفظ بالغذاء لمدة ستة أشهر في مخازن الجيوش، ما يضع المسؤولية الأخلاقية على عاتق بعض الجهات والمسؤولية الوطنية والقومية على عاتق الحكومات والمسؤولين بأن يوفروا سلة الغذاء دائما".
وذكر أن "عمليات التخزين بحاجة إلى عملية تقنية معقدة، ولكن حتى الدول التي ادعت أن لديها مخزون ارتفعت فيها الأسعار بسبب ردة فعل السوق خاصة عندما لا توجد منظمات لحماية المستهلكين".
إعداد وتقديم: عبد الله حميد