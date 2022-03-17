https://arabic.sputniknews.com/20220317/الأزمة-في-أوكرانيا-ترسم-مشهدا-جديدا-للغذاء-حول-العالم-1060030609.html

الأزمة في أوكرانيا ترسم مشهدا جديدا للغذاء حول العالم

الأزمة في أوكرانيا ترسم مشهدا جديدا للغذاء حول العالم

نقص في المعروض العالمي للقمح والمنتجات الأساسية وارتفاع قياسي للأسعار أثار قلقا عالميا من إمكانية تأمين الغذاء للمواطنين حول العالم. 17.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-17T15:12+0000

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17032022_Mesaha Abdalla الأزمة في أوكرانيا ترسم مشهدا جديدا للغذاء حول العالم

روسيا التي تحتل المرتبة الأولى في القمح وأوكرانيا الرابعة، ينتجان كذلك العديد من المواد الأولية مثل الذرة وعبّاد الشمس.الأسواق العالمية تأثرت بشكل كبير سواء في الطاقة أو الحبوب والغذاء، فيما يرى متخصصون أن التذبذب الحاصل مبالغ فيه، لكن السؤال الأهم.. من يستطيع تأمين الإمدادت؟ وما هي بدائل الدول المستفيدة من الاحتياجات الأساسية للعالم؟ولفت إلى أن الدول المستوردة للحبوب بدأت البحث عن مصادر أخرى في ظل الظروف غير المواتية لسد الفجوة الغذائية، تتمثل في إجراءات داخلية ورفع واردات القمح وتسعير المنتجات والاستيراد من دول أخرى مثل فرنسا وكندا والأرجنتين واستراليا".وأكد أن هذه الدول "لن تستطيع تعويض الإمدادات الروسية والأوكرانية من القمح أو الذرة أو زيت عباد الشمس لأن الدولتين ينتجان حوالي 30 في المئة من القمح والذرة للعالم لذلك لا تستطيع الدول الأخرى سد هذا النقص في إمدادات الغذاء لوحدها".ولفت إلى أن هناك استغلال في بعض الدول في ظل ما يحدث من عمليات تخزين للحبوب "لأن العديد من الدول تحتفظ بالغذاء لمدة ستة أشهر في مخازن الجيوش، ما يضع المسؤولية الأخلاقية على عاتق بعض الجهات والمسؤولية الوطنية والقومية على عاتق الحكومات والمسؤولين بأن يوفروا سلة الغذاء دائما".وذكر أن "عمليات التخزين بحاجة إلى عملية تقنية معقدة، ولكن حتى الدول التي ادعت أن لديها مخزون ارتفعت فيها الأسعار بسبب ردة فعل السوق خاصة عندما لا توجد منظمات لحماية المستهلكين".إعداد وتقديم: عبد الله حميد

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