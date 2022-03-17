https://arabic.sputniknews.com/20220317/الأمم-المتحدة-تعتزم-توسيع-العمليات-الإنسانية-في-أوكرانيا-1060035424.html

الأمم المتحدة تعتزم توسيع العمليات الإنسانية في أوكرانيا

الأمم المتحدة تعتزم توسيع العمليات الإنسانية في أوكرانيا

قال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريش، إن الأمين العام للأمم المتحدة أبلغ وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بخطط الأمم المتحدة لتوسيع... 17.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-17T17:43+0000

2022-03-17T17:43+0000

2022-03-17T17:43+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

منظمة الأمم المتحدة

الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش

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وجاء في الرسالة "تحدث الأمين العام هذا الصباح مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا. وأعرب الأمين العام عن التزام الأمم المتحدة بتوسيع عملياتنا الإنسانية داخل وخارج أوكرانيا".يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال في وقت سابق، إن هناك مئات الآلاف من الأشخاص في أوكرانيا بحاجة إلى مساعدات طائرة، معتبرا أن تزويد المستشفيات بالمعدات الطبية "أولوية ملحة".ودعا الأمين العام إلى أن تكون "الممرات مفتوحة وأن تبقى آمنة حتى يتمكن الناس من الحصول على المساعدة المنقذة للحياة والهروب إلى بر الأمان".وكان رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، قال في وقت سابق، إن بعض المدن الأوكرانية تواجه أزمة إنسانية ذات أبعاد كارثية مع استمرار تدهور الوضع الإنساني في جميع أنحاء البلاد، مشيرا لاستمرار رفض كييف لإجلاء المدنيين إلى روسيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220313/غوتيريش-مئات-الآلاف-من-الأوكرانيين-بحاجة-إلى-مساعدات-طارئة-1059865020.html

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العالم, منظمة الأمم المتحدة, الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش