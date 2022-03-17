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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/الإمارات-تعرض-الوساطة-بين-روسيا-وأوكرانيا-1060016500.html
الإمارات تعرض الوساطة بين روسيا وأوكرانيا
الإمارات تعرض الوساطة بين روسيا وأوكرانيا
أبدى وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، استعداد بلاده للتواصل مع جميع الأطراف بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الروسي والأوكراني،... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T11:01+0000
2022-03-17T11:01+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بن زايد، في مؤتمر صحفي من موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس: "تؤكد الإمارات على استعدادها التام لدعم كافة الجهود لإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا".واستطرد: "ناقشنا مستجدات النزاع في أوكرانيا بما في ذلك مساعي التسوية السياسية وفي هذا السياق ترحب الإمارات بكافة جهود الوساطة من جانب الدول والأطراف الفاعلة من أجل تقريب وجهات النظر وتغليب الاستقرار والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".وأكد عبد الله بن زايد على "ضرورة تكثيف الجهود لبحث الخيارات المتاحة للسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول للمحتاجين دون عوائق".ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/الكرملين-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-ستستمر-اليوم-وموسكو-مستعدة-للحوار-1060015343.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية

الإمارات تعرض الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

11:01 GMT 17.03.2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov
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أبدى وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، استعداد بلاده للتواصل مع جميع الأطراف بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الروسي والأوكراني، مشيدا بالجهود الدولية في هذا الصدد.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بن زايد، في مؤتمر صحفي من موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس: "تؤكد الإمارات على استعدادها التام لدعم كافة الجهود لإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا".
وتابع: "ونحن على أتم الاستعداد للتواصل مع كل الأطراف بهدف الوصول لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا".
واستطرد: "ناقشنا مستجدات النزاع في أوكرانيا بما في ذلك مساعي التسوية السياسية وفي هذا السياق ترحب الإمارات بكافة جهود الوساطة من جانب الدول والأطراف الفاعلة من أجل تقريب وجهات النظر وتغليب الاستقرار والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".
المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا، بيلاروسيا 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الكرملين: المفاوضات الروسية الأوكرانية ستستمر اليوم وموسكو مستعدة للحوار
10:31 GMT
وأكد عبد الله بن زايد على "ضرورة تكثيف الجهود لبحث الخيارات المتاحة للسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول للمحتاجين دون عوائق".
ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.
© Sputnikالحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثاني والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:47 GMT
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