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https://arabic.sputniknews.com/20220317/الاتحاد-الأوروبي-يعتبر-قرار-وقف-بث-راديو-فرنسا-الدولي-وقناة-فرانس-24-في-مالي-تقويضا-لحرية-الإعلام-1060021520.html
الاتحاد الأوروبي يعتبر قرار وقف بث راديو فرنسا الدولي وقناة "فرانس 24" في مالي تقويضا لحرية الإعلام
الاتحاد الأوروبي يعتبر قرار وقف بث راديو فرنسا الدولي وقناة "فرانس 24" في مالي تقويضا لحرية الإعلام
استنكر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، قرار السلطات في مالي وقف بث راديو فرنسا الدولي وقناة "فرانس 24"، معتبرا ذلك "تقويضا لحرية الإعلام". 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T12:43+0000
2022-03-17T12:43+0000
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وأعلنت متحدثة باسم الخارجية الأوروبية، نبيلة مصرالي، عن أن "الاتحاد الأوروبي يعتبر قرار المجلس العسكري الحاكم في مالي بتعليق بث إذاعة فرنسا الدولية، وقناة فرانس 24 التلفزيونية غير مقبول استناداً إلى اتهامات لا أساس لها".وقالت مصرالي: "رأينا الإعلان الصادر عن الحكومة المالية بتعليق بث إذاعة فرنسا الدولية ومحطة فرانس 24. نعتبره غير مقبول. نستنكر هذا القرار والاتهامات التي لا أساس لها".وأمر المجلس العسكري الحاكم في مالي، في وقت سابق بتعليق بث شبكتي إذاعة فرنسا الدولية ومحطة "فرانس 24"، ردًا على "اتهامات كاذبة" للجيش بارتكاب انتهاكات.وأكدت الحكومة في باماكو "رفضها القاطع لهذه الاتهامات الكاذبة ضد القوات المسلحة المالية"، بحسب ما جاء على لسان الناطق باسمها الكولونيل عبد الله مايغا.يذكر أن الاتحاد الأوروبي نفسه، كان قد قرر في وقت سابق، حظر بث منصات وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" الروسيتين، من داخل حدوده.وطالب الاتحاد الأوروبي، شركة غوغل بحذف مواقع المؤسسات الإعلامية الروسية الحكومية "آر تي" و"سبوتنيك" من نتائج البحث فى أوروبا، كجزء من سلسلة العقوبات الموقعة على المؤسستين الروسيتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/الاتحاد-الأوروبي-يتجه-لفرض-حزمة-رابعة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1059945261.html
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أخبار مالي, أخبار الاتحاد الأوروبي, سبوتنيك, قناة rt

الاتحاد الأوروبي يعتبر قرار وقف بث راديو فرنسا الدولي وقناة "فرانس 24" في مالي تقويضا لحرية الإعلام

12:43 GMT 17.03.2022
© REUTERS / POOLاجتماع الناتو وقمة جي 7 وأعضاء الاتحاد الأوروبي، حول أزمة أوكرانيا في بروكسل، بلجيكا 4 مارس  2022
اجتماع الناتو وقمة جي 7 وأعضاء الاتحاد الأوروبي، حول أزمة أوكرانيا في بروكسل، بلجيكا 4 مارس  2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / POOL
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استنكر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، قرار السلطات في مالي وقف بث راديو فرنسا الدولي وقناة "فرانس 24"، معتبرا ذلك "تقويضا لحرية الإعلام".
وأعلنت متحدثة باسم الخارجية الأوروبية، نبيلة مصرالي، عن أن "الاتحاد الأوروبي يعتبر قرار المجلس العسكري الحاكم في مالي بتعليق بث إذاعة فرنسا الدولية، وقناة فرانس 24 التلفزيونية غير مقبول استناداً إلى اتهامات لا أساس لها".
مبنى الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
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الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض حزمة رابعة من العقوبات ضد روسيا
15 مارس, 17:41 GMT
وقالت مصرالي: "رأينا الإعلان الصادر عن الحكومة المالية بتعليق بث إذاعة فرنسا الدولية ومحطة فرانس 24. نعتبره غير مقبول. نستنكر هذا القرار والاتهامات التي لا أساس لها".
وأمر المجلس العسكري الحاكم في مالي، في وقت سابق بتعليق بث شبكتي إذاعة فرنسا الدولية ومحطة "فرانس 24"، ردًا على "اتهامات كاذبة" للجيش بارتكاب انتهاكات.
وأكدت الحكومة في باماكو "رفضها القاطع لهذه الاتهامات الكاذبة ضد القوات المسلحة المالية"، بحسب ما جاء على لسان الناطق باسمها الكولونيل عبد الله مايغا.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي نفسه، كان قد قرر في وقت سابق، حظر بث منصات وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" الروسيتين، من داخل حدوده.
وطالب الاتحاد الأوروبي، شركة غوغل بحذف مواقع المؤسسات الإعلامية الروسية الحكومية "آر تي" و"سبوتنيك" من نتائج البحث فى أوروبا، كجزء من سلسلة العقوبات الموقعة على المؤسستين الروسيتين.
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