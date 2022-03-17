https://arabic.sputniknews.com/20220317/الاستخبارات-الأمريكية-تستعد-لـجيش-مرابط-من-المهاجرين-على-حدودها-الجنوبية-1060020419.html
الاستخبارات الأمريكية تستعد لـ"جيش مرابط" من المهاجرين على حدودها الجنوبية
الاستخبارات الأمريكية تستعد لـ"جيش مرابط" من المهاجرين على حدودها الجنوبية
قالت مصادر أمريكية إن المسؤولين في جهاز الاستخبارات الأمريكي يستعدون بشكل خاص لاستقبال جيش من المهاجرين على حدود البلاد الجنوبية بعد رفع القيود المفروضة بسبب... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T12:21+0000
2022-03-17T12:21+0000
2022-03-17T12:21+0000
العالم
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وبحسب المصادر الإعلامية يستعد جهاز الاستخبارات الأمريكي بشكل خاص لتدفق هائل لأكثر من 170 ألف مهاجر على حدود المكسيك، في حال تم إنهاء سياسات رفع القيود المطبقة على خلفية "كوفيد-19"، والتي تسمح بالطرد الفوري أثناء حالة الطوارئ الصحية العامة.وبحسب صحيفة "Axios"، تتضمن الاستجابة الأمريكية إنشاء مركز تنسيق الحدود الجنوبية الغربية، وهو مركز جديد لم يتم الإبلاغ عنه في وقت سابق، وهو بحسب وصف المصدر "في الأساس غرفة حرب لتنسيق استجابة مشتركة بين الوكالات".وحذرت استخبارات وزارة الأمن الداخلي، من وجود ما قدر بحوالي 25000 مهاجر ينتظرون بالفعل في الملاجئ المكسيكية جنوب الحدود مباشرة حتى يتم الانتهاء من العمل بالبند 42.وطلب نائب وزير الأمن الوطني الأمريكي، جون تيان، في وقت سابق، من الموظفين "التفكير في المضي قدمًا لدعم قوة متطوعي وزارة الأمن الداخلي"، مستشهداً بأعداد كبيرة من المهاجرين على الحدود الجنوبية الغربية.واجتمع كبار مسؤولي بايدن، لمناقشة خطة حكومية كاملة للتعامل مع التدفق الربيعي المحتمل للمهاجرين. وقد وصفتها وزارة الأمن الداخلي بأنها "خطة طوارئ الهجرة الجماعية غير النظامية على الحدود الجنوبية الغربية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الاستخبارات الأمريكية تستعد لـ"جيش مرابط" من المهاجرين على حدودها الجنوبية
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قالت مصادر أمريكية إن المسؤولين في جهاز الاستخبارات الأمريكي يستعدون بشكل خاص لاستقبال جيش من المهاجرين على حدود البلاد الجنوبية بعد رفع القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب المصادر الإعلامية يستعد جهاز الاستخبارات الأمريكي بشكل خاص لتدفق هائل لأكثر من 170 ألف مهاجر على حدود المكسيك، في حال تم إنهاء سياسات رفع القيود المطبقة على خلفية "كوفيد-19"، والتي تسمح بالطرد الفوري أثناء حالة الطوارئ الصحية العامة.
وبحسب صحيفة "Axios"
، تتضمن الاستجابة الأمريكية إنشاء مركز تنسيق الحدود الجنوبية الغربية، وهو مركز جديد لم يتم الإبلاغ عنه في وقت سابق، وهو بحسب وصف المصدر "في الأساس غرفة حرب لتنسيق استجابة مشتركة بين الوكالات".
ونوهت الصحيفة إلى أن السلطات استخدمت البند 42 أكثر من مليون مرة لطرد المهاجرين بسرعة على الحدود الجنوبية دون الاستماع إلى طلبات اللجوء، وهو أمر صدر في عهد الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، لكن يتم العمل على إنهائه في الوقت الحالي.
وحذرت استخبارات وزارة الأمن الداخلي، من وجود ما قدر بحوالي 25000 مهاجر ينتظرون بالفعل في الملاجئ المكسيكية جنوب الحدود مباشرة حتى يتم الانتهاء من العمل بالبند 42.
وطلب نائب وزير الأمن الوطني الأمريكي، جون تيان، في وقت سابق، من الموظفين "التفكير في المضي قدمًا لدعم قوة متطوعي وزارة الأمن الداخلي"، مستشهداً بأعداد كبيرة من المهاجرين على الحدود الجنوبية الغربية.
واجتمع كبار مسؤولي بايدن، لمناقشة خطة حكومية كاملة للتعامل مع التدفق الربيعي المحتمل للمهاجرين. وقد وصفتها وزارة الأمن الداخلي بأنها "خطة طوارئ الهجرة الجماعية غير النظامية على الحدود الجنوبية الغربية".