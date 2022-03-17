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https://arabic.sputniknews.com/20220317/البنك-المركزي-التركي-يبقي-سعر-الفائدة-عند-14-للشهر-الثالث-على-التوالي-1060020741.html
البنك المركزي التركي يبقي سعر الفائدة عند 14% للشهر الثالث على التوالي
البنك المركزي التركي يبقي سعر الفائدة عند 14% للشهر الثالث على التوالي
قرر البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، إبقاء سعر الفائدة عند 14 في المئة على عمليات إعادة الشراء "الريبو"، وذلك للشهر الثالث على التوالي رغم ارتفاع معدلات... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T12:23+0000
2022-03-17T12:23+0000
أخبار تركيا اليوم
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أنطاكيا – سبوتنيك. وجاء في بيان البنك المركزي التركي، عقب اجتماع للجنة السياسة النقدية "إن عوامل مثل الزيادة في تكاليف الطاقة الناجمة عن بيئة الصراع الساخنة والآثار المؤقتة للتسعير البعيد عن الأسس الاقتصادية والزيادة في أسعار الطاقة العالمية وأسعار السلع الغذائية والزراعية والاضطرابات في عمليات التوريد تؤثر على ارتفاع معدلات التضخم مؤخراً".وتوقع البيان أن "تبدأ عملية خفض التضخم مع إعادة تأسيس بيئة السلام العالمي وإزالة التأثيرات الأساسية له".وأشار البيان إلى أن البنوك المركزية في الدول المتقدمة تتوقع أن يستغرق ارتفاع معدلات التضخم لديها لفترة طويلة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وعدم التوافق بين العرض والطلب.ويأتي قرار البنك المركزي التركي بعد يوم واحد من قرار البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 25 نقطة.وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن أنه سيواصل خفض أسعار الفائدة معتبرا أن التضخم سبب ارتفاعها.وارتفع التضخم في تركيا مؤخرا إلى 54 في المئة وسط غلاء معيشي طال أسعار السلع الأساسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/تركيا-تستهدف-الذهب-من-تحت-الفراش-في-محاولة-لتعزيز-الليرة-1058303721.html
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أخبار تركيا اليوم

البنك المركزي التركي يبقي سعر الفائدة عند 14% للشهر الثالث على التوالي

12:23 GMT 17.03.2022
© REUTERS / Murad Sezer الليرة التركية
 الليرة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / Murad Sezer
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قرر البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، إبقاء سعر الفائدة عند 14 في المئة على عمليات إعادة الشراء "الريبو"، وذلك للشهر الثالث على التوالي رغم ارتفاع معدلات التضخم في البلاد إلى 54.44 في المئة وتراجع الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.
أنطاكيا – سبوتنيك. وجاء في بيان البنك المركزي التركي، عقب اجتماع للجنة السياسة النقدية "إن عوامل مثل الزيادة في تكاليف الطاقة الناجمة عن بيئة الصراع الساخنة والآثار المؤقتة للتسعير البعيد عن الأسس الاقتصادية والزيادة في أسعار الطاقة العالمية وأسعار السلع الغذائية والزراعية والاضطرابات في عمليات التوريد تؤثر على ارتفاع معدلات التضخم مؤخراً".
الليرة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
تركيا تستهدف الذهب من "تحت الفراش" في محاولة لتعزيز الليرة
10 فبراير, 12:06 GMT
وتوقع البيان أن "تبدأ عملية خفض التضخم مع إعادة تأسيس بيئة السلام العالمي وإزالة التأثيرات الأساسية له".
وأشار البيان إلى أن البنوك المركزية في الدول المتقدمة تتوقع أن يستغرق ارتفاع معدلات التضخم لديها لفترة طويلة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وعدم التوافق بين العرض والطلب.
ويأتي قرار البنك المركزي التركي بعد يوم واحد من قرار البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 25 نقطة.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن أنه سيواصل خفض أسعار الفائدة معتبرا أن التضخم سبب ارتفاعها.
وارتفع التضخم في تركيا مؤخرا إلى 54 في المئة وسط غلاء معيشي طال أسعار السلع الأساسية.
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