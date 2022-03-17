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https://arabic.sputniknews.com/20220317/البيت-الأبيض-لدينا-قلق-بالغ-من-احتمال-تزويد-الصين-لروسيا-بالأسلحة-1060039688.html
البيت الأبيض: لدينا "قلق بالغ" من احتمال تزويد الصين لروسيا بالأسلحة
البيت الأبيض: لدينا "قلق بالغ" من احتمال تزويد الصين لروسيا بالأسلحة
عبر البيت الأبيض، اليوم الخميس، عن شعوره "بقلق بالغ" من أن الصين قد تزود روسيا بعتاد عسكري لمساعدتها في العملية العسكرية في أوكرانيا. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T20:03+0000
2022-03-17T20:03+0000
الصين
خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا
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وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن تقاعس الصين عن التنديد بالتحركات الروسية "يعني الكثير"، بحسب "رويترز".وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيكون صريحا ومباشرا خلال مكالمة هاتفية سيجريها مع نظيره الصيني شي جين بينغ، في هذا الشأن.وأعلن الرئيس الأمريكي في وقت سابق اليوم أنه سيعقد محادثات مع نظيره الصيني، لمناقشة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وجاء في بيان البيت الأبيض: "بايدن سيتحدث هاتفيا مع الرئيس الصيني غدا لبحث الحرب الروسية ضد أوكرانيا وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك".وعن هذا الاتصال، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "هذا جزء من جهودنا المستمرة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية".وأضافت: "سيناقش الزعيمان إدارة المنافسة بين بلدينا وكذلك حرب روسيا ضد أوكرانيا وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك".وكانت الصين قد عبرت عن رفضها للعقوبات الغربية على روسيا إثر العملية العسكرية التي شنتها موسكو في جنوب شرق أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، في إحاطة صحفية، إن "الصين تعارض بشدة العقوبات أحادية الجانب، التي ليس لها أساس قانوني دولي".وشدد على أن التلويح بهراوة العقوبات في أي مناسبة لن يجلب السلام والأمن.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/مبعوثة-أمريكا-لدى-الناتو-الولايات-المتحدة-تريد-من-كل-الدول-والصين-تحديد-موقفها-من-أزمة-أوكرانيا-1059933164.html
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الصين, خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا

البيت الأبيض: لدينا "قلق بالغ" من احتمال تزويد الصين لروسيا بالأسلحة

20:03 GMT 17.03.2022
© REUTERS / POOL Newالرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، في عام 2013
الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، في عام 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / POOL New
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عبر البيت الأبيض، اليوم الخميس، عن شعوره "بقلق بالغ" من أن الصين قد تزود روسيا بعتاد عسكري لمساعدتها في العملية العسكرية في أوكرانيا.
وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن تقاعس الصين عن التنديد بالتحركات الروسية "يعني الكثير"، بحسب "رويترز".
وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيكون صريحا ومباشرا خلال مكالمة هاتفية سيجريها مع نظيره الصيني شي جين بينغ، في هذا الشأن.
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وأعلن الرئيس الأمريكي في وقت سابق اليوم أنه سيعقد محادثات مع نظيره الصيني، لمناقشة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وجاء في بيان البيت الأبيض: "بايدن سيتحدث هاتفيا مع الرئيس الصيني غدا لبحث الحرب الروسية ضد أوكرانيا وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وعن هذا الاتصال، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "هذا جزء من جهودنا المستمرة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية".
وأضافت: "سيناقش الزعيمان إدارة المنافسة بين بلدينا وكذلك حرب روسيا ضد أوكرانيا وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وكانت الصين قد عبرت عن رفضها للعقوبات الغربية على روسيا إثر العملية العسكرية التي شنتها موسكو في جنوب شرق أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، في إحاطة صحفية، إن "الصين تعارض بشدة العقوبات أحادية الجانب، التي ليس لها أساس قانوني دولي".
وشدد على أن التلويح بهراوة العقوبات في أي مناسبة لن يجلب السلام والأمن.
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