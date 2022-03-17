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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/الجيش-الروسي-يدمر-سلاحا-أمريكيا-تابعا-للجيش-الأوكراني-بأسلحة-عالية-الدقةفيديو-1060028806.html
الجيش الروسي يدمر سلاحا أمريكيا تابعا للجيش الأوكراني بأسلحة عالية الدقة...فيديو
الجيش الروسي يدمر سلاحا أمريكيا تابعا للجيش الأوكراني بأسلحة عالية الدقة...فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، مقطع فيديو يوضح تفاصيل عملية قصف دقيق من قبل الجيش الروسي لبطارية مدفع تابعة للجيش الأوكراني. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T14:35+0000
2022-03-17T14:46+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وأكدت الوزارة أن المدفع الذي تم تدميره من طراز "هاوتزر 152" الأمريكي الذي تم تسليمه للجيش الأوكراني.تواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/بيسكوف-حول-تصريحات-بايدن-عن-بوتين-كلام-لا-يغتفر-من-رئيس-دولة-قتلت-الآلاف-بالقنابل-1059997842.html
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الجيش الروسي يدمر سلاحا أمريكيا تابعا للجيش الأوكراني بأسلحة عالية الدقة...فيديو

14:35 GMT 17.03.2022 (تم التحديث: 14:46 GMT 17.03.2022)
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمدفع هاوتزر من وحدة مدفعية تركتها القوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022
مدفع هاوتزر من وحدة مدفعية تركتها القوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
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نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، مقطع فيديو يوضح تفاصيل عملية قصف دقيق من قبل الجيش الروسي لبطارية مدفع تابعة للجيش الأوكراني.
وأكدت الوزارة أن المدفع الذي تم تدميره من طراز "هاوتزر 152" الأمريكي الذي تم تسليمه للجيش الأوكراني.
تواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثاني والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:57 GMT
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