https://arabic.sputniknews.com/20220317/الجيش-الروسي-يدمر-سلاحا-أمريكيا-تابعا-للجيش-الأوكراني-بأسلحة-عالية-الدقةفيديو-1060028806.html

الجيش الروسي يدمر سلاحا أمريكيا تابعا للجيش الأوكراني بأسلحة عالية الدقة...فيديو

الجيش الروسي يدمر سلاحا أمريكيا تابعا للجيش الأوكراني بأسلحة عالية الدقة...فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، مقطع فيديو يوضح تفاصيل عملية قصف دقيق من قبل الجيش الروسي لبطارية مدفع تابعة للجيش الأوكراني. 17.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-17T14:35+0000

2022-03-17T14:35+0000

2022-03-17T14:46+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059876593_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_95ff460695862f39b6be83f9618510ea.jpg

وأكدت الوزارة أن المدفع الذي تم تدميره من طراز "هاوتزر 152" الأمريكي الذي تم تسليمه للجيش الأوكراني.تواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220316/بيسكوف-حول-تصريحات-بايدن-عن-بوتين-كلام-لا-يغتفر-من-رئيس-دولة-قتلت-الآلاف-بالقنابل-1059997842.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا