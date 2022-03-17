https://arabic.sputniknews.com/20220317/الجيش-الروسي-يدمر-سلاحا-أمريكيا-تابعا-للجيش-الأوكراني-بأسلحة-عالية-الدقةفيديو-1060028806.html
الجيش الروسي يدمر سلاحا أمريكيا تابعا للجيش الأوكراني بأسلحة عالية الدقة...فيديو
الجيش الروسي يدمر سلاحا أمريكيا تابعا للجيش الأوكراني بأسلحة عالية الدقة...فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، مقطع فيديو يوضح تفاصيل عملية قصف دقيق من قبل الجيش الروسي لبطارية مدفع تابعة للجيش الأوكراني. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T14:35+0000
2022-03-17T14:35+0000
2022-03-17T14:46+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059876593_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_95ff460695862f39b6be83f9618510ea.jpg
وأكدت الوزارة أن المدفع الذي تم تدميره من طراز "هاوتزر 152" الأمريكي الذي تم تسليمه للجيش الأوكراني.تواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/بيسكوف-حول-تصريحات-بايدن-عن-بوتين-كلام-لا-يغتفر-من-رئيس-دولة-قتلت-الآلاف-بالقنابل-1059997842.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059876593_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_4017183f1e7955fcd9920f7a7f877b4e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الجيش الروسي يدمر سلاحا أمريكيا تابعا للجيش الأوكراني بأسلحة عالية الدقة...فيديو
14:35 GMT 17.03.2022 (تم التحديث: 14:46 GMT 17.03.2022) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، مقطع فيديو يوضح تفاصيل عملية قصف دقيق من قبل الجيش الروسي لبطارية مدفع تابعة للجيش الأوكراني.
وأكدت الوزارة أن المدفع الذي تم تدميره من طراز "هاوتزر 152" الأمريكي الذي تم تسليمه للجيش الأوكراني.
تواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.