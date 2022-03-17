https://arabic.sputniknews.com/20220317/الحكم-بالسجن-19-عاما-على-إرهابي-خطط-لتنفيذ-هجوم-إرهابي-في-موسكو-1060024038.html
الحكم بالسجن 19 عاما على إرهابي خطط لتنفيذ هجوم إرهابي في موسكو
الحكم بالسجن 19 عاما على إرهابي خطط لتنفيذ هجوم إرهابي في موسكو
قالت كبيرة مساعدي رئيس المكتب الإقليمي للجنة التحقيق في روسيا، أولغا فرادي، للصحفيين إن أحد مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي، (المحظور في روسيا) والذي خطط لهجوم... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T13:14+0000
2022-03-17T13:14+0000
2022-03-17T13:14+0000
روسيا
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وأدانت المحكمة مواطنا يبلغ من العمر 21 عاما من إحدى الدول المجاورة بالتحضير لهجوم إرهابي، بالإضافة إلى خضوعه لتدريب خاص لتنفيذ أنشطة إرهابية في روسيا، لصالح مجموعة إرهابية محظورة في روسيا.وكان قد تم الإبلاغ عن اعتقال أحد المسلحين في منطقة موسكو في صيف عام 2021، وأظهر التحقيق أنه وضع في يونيو/ حزيران خطة لهجوم إرهابي، وحصل على كل ما هو ضروري لتصنيع المتفجرات وتجهيز العبوات الناسفة.بالإضافة إلى ذلك، وبعد انضمامه إلى المجموعة الإرهابية، شارك الرجل أيضًا في تمويل التنظيم الإرهابي.وأضافت فرادي، أن القوات الأمنية الروسية عثرت على المخبأ الذي خطط المهاجم لنقل العبوة الناسفة التي صنعها إليه، حيث صادرت السلطات الهواتف المحمولة وغيرها من المعدات، بالإضافة إلى عبوة ناسفة فارغة وعناصر لتصنيعها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الحكم بالسجن 19 عاما على إرهابي خطط لتنفيذ هجوم إرهابي في موسكو
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قالت كبيرة مساعدي رئيس المكتب الإقليمي للجنة التحقيق في روسيا، أولغا فرادي، للصحفيين إن أحد مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي، (المحظور في روسيا) والذي خطط لهجوم إرهابي في منطقة موسكو، حكم عليه بالسجن 19 عاما.
وأدانت المحكمة مواطنا يبلغ من العمر 21 عاما من إحدى الدول المجاورة بالتحضير لهجوم إرهابي، بالإضافة إلى خضوعه لتدريب خاص لتنفيذ أنشطة إرهابية في روسيا، لصالح مجموعة إرهابية محظورة في روسيا.
وقالت فرادي "بموجب حكم الصادر عن المحكمة، فقد حُكم على الرجل بالسجن 19 عاما، منها 3 سنوات في السجن، و16 عاما في سجن إصلاحي صارم".
وكان قد تم الإبلاغ عن اعتقال أحد المسلحين في منطقة موسكو في صيف عام 2021، وأظهر التحقيق أنه وضع في يونيو/ حزيران خطة لهجوم إرهابي، وحصل على كل ما هو ضروري لتصنيع المتفجرات وتجهيز العبوات الناسفة.
بالإضافة إلى ذلك، وبعد انضمامه إلى المجموعة الإرهابية، شارك الرجل أيضًا في تمويل التنظيم الإرهابي.
وبحسب المصادر، حصل المدان على مجموعة فيديوهات لتعليم تصنيع المواد المتفجرة من قبل إرهابي متطرف آخر.
وأضافت فرادي، أن القوات الأمنية الروسية عثرت على المخبأ الذي خطط المهاجم لنقل العبوة الناسفة التي صنعها إليه، حيث صادرت السلطات الهواتف المحمولة وغيرها من المعدات، بالإضافة إلى عبوة ناسفة فارغة وعناصر لتصنيعها.