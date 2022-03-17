https://arabic.sputniknews.com/20220317/الخارجية-الروسية-الأمم-المتحدة-وأمينها-العام-يتخذان-موقفا-متحيزا-بشأن-الأحداث-في-أوكرانيا-1060012372.html
الخارجية الروسية: الأمم المتحدة وأمينها العام يتخذان موقفا متحيزا بشأن الأحداث في أوكرانيا
الخارجية الروسية: الأمم المتحدة وأمينها العام يتخذان موقفا متحيزا بشأن الأحداث في أوكرانيا
اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الأمانة العامة للأمم المتحدة وأمينها العام يتخذان موقفا متحيزا بشأن الأحداث في أوكرانيا. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T09:31+0000
2022-03-17T09:31+0000
2022-03-17T09:31+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات زاخاروفا خلال مقابلة خاصة على منصة "يوتيوب" ضمن برنامج "سلفيوف لايف"، قالت خلالها: "إن موقف الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع في أوكرانيا مثير للقلق".وأضافت زاخاروفا قائلة: "لسوء الحظ، نلاحظ ابتعاد تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة وممثلي أمانة المنظمة العالمية عن الموقف المحايد فيما يتعلق بالأحداث الجارية في هذا البلد".وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، لحماية الناس في منطقة دونباس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام. ومن أجل توفير الأمن لهم يجب إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية: الأمم المتحدة وأمينها العام يتخذان موقفا متحيزا بشأن الأحداث في أوكرانيا
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اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الأمانة العامة للأمم المتحدة وأمينها العام يتخذان موقفا متحيزا بشأن الأحداث في أوكرانيا.
وجاءت تصريحات زاخاروفا خلال مقابلة خاصة على منصة "يوتيوب" ضمن برنامج "سلفيوف لايف"، قالت خلالها: "إن موقف الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع في أوكرانيا مثير للقلق".
وأضافت زاخاروفا قائلة: "لسوء الحظ، نلاحظ ابتعاد تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة وممثلي أمانة المنظمة العالمية عن الموقف المحايد فيما يتعلق بالأحداث الجارية في هذا البلد".
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا
، في 24 فبراير/ شباط 2022، لحماية الناس في منطقة دونباس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام. ومن أجل توفير الأمن لهم يجب إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم.