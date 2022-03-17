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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220317/الخارجية-الروسية-الدول-التي-تزود-أوكرانيا-بالسلاح-وبينها-سلوفاكيا-تخلق-لنفسها-المشاكل-1060002836.html
الخارجية الروسية: الاتصالات مع واشنطن محدودة وسلوفاكيا تخلق لنفسها المشاكل بتزويد أوكرانيا بالسلاح
الخارجية الروسية: الاتصالات مع واشنطن محدودة وسلوفاكيا تخلق لنفسها المشاكل بتزويد أوكرانيا بالسلاح
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الدول التي تزود أوكرانيا بالسلاح وبينها سلوفاكيا تخلق لنفسها المشاكل. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T05:59+0000
2022-03-17T07:03+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وجاءت تصريحات زاخاروفا خلال مقابلة خاصة على منصة "يوتيوب" ضمن برنامج "سلفيوف لايف"، قالت خلالها: "إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار ليس فقط مسألة سلوفاكيا، بل أيضا الدول الأخرى فإنهم يخلقون مشاكل لأنفسهم إنهم يخلقون مشاكل مباشرة بأيديهم".وأضافت زاخاروفا على الهواء قائلة: "الأمر نفسه ينطبق على تجنيد المرتزقة".وبشأن التواصل بين موسكو وواشنطن قالت زاخاروفا: "لا يوجد تواصل بين روسيا والولايات المتحدة والاتصالات محدودة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن روسيا حتى اللحظة الأخيرة كانت تنتظر الولايات المتحدة في أوروبا لإجراء المفاوضات، لكن الجانب الأمريكي لم يقم بذلك".أما بشأن عضوية روسيا في مجموعة العشرين قالت زاخاروفا إنه "لا جدوى من التعليق على التصريحات الافتراضية، فهذا غير مناسب"، مشيرة إلى أن "الدول الأعضاء لا تمارس قناعاتها بل تفرض عليهم القرارات". وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، لحماية الناس في منطقة دونباس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام. ومن أجل توفير الأمن لهم يجب إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم.
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الخارجية الروسية: الاتصالات مع واشنطن محدودة وسلوفاكيا تخلق لنفسها المشاكل بتزويد أوكرانيا بالسلاح

05:59 GMT 17.03.2022 (تم التحديث: 07:03 GMT 17.03.2022)
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الدول التي تزود أوكرانيا بالسلاح وبينها سلوفاكيا تخلق لنفسها المشاكل.
وجاءت تصريحات زاخاروفا خلال مقابلة خاصة على منصة "يوتيوب" ضمن برنامج "سلفيوف لايف"، قالت خلالها: "إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار ليس فقط مسألة سلوفاكيا، بل أيضا الدول الأخرى فإنهم يخلقون مشاكل لأنفسهم إنهم يخلقون مشاكل مباشرة بأيديهم".
وأضافت زاخاروفا على الهواء قائلة: "الأمر نفسه ينطبق على تجنيد المرتزقة".
وبشأن التواصل بين موسكو وواشنطن قالت زاخاروفا: "لا يوجد تواصل بين روسيا والولايات المتحدة والاتصالات محدودة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن روسيا حتى اللحظة الأخيرة كانت تنتظر الولايات المتحدة في أوروبا لإجراء المفاوضات، لكن الجانب الأمريكي لم يقم بذلك".
أما بشأن عضوية روسيا في مجموعة العشرين قالت زاخاروفا إنه "لا جدوى من التعليق على التصريحات الافتراضية، فهذا غير مناسب"، مشيرة إلى أن "الدول الأعضاء لا تمارس قناعاتها بل تفرض عليهم القرارات".
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، لحماية الناس في منطقة دونباس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام. ومن أجل توفير الأمن لهم يجب إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم.
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