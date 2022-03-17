https://arabic.sputniknews.com/20220317/الخارجية-الصربية-الناتو-يعرف-أنه-لا-يستطيع-هزيمة-روسيا-وأن-عالما-جديدا-قد-ظهر-بالفعل-1060034126.html
الخارجية الصربية: الناتو يعرف أنه لا يستطيع هزيمة روسيا وأن عالما جديدا قد ظهر بالفعل
الخارجية الصربية: الناتو يعرف أنه لا يستطيع هزيمة روسيا وأن عالما جديدا قد ظهر بالفعل
قال كبير مستشاري وزارة الخارجية الصربية، فلاديمير كرشليانين، إن الغرب ومن خلال تصرفاته يساعد في تشكيل نظام عالمي جديد دون هيمنته. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T16:46+0000
2022-03-17T16:46+0000
2022-03-17T16:46+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وأضاف: "الناتو يعرف أنه لا يستطيع هزيمة روسا وأن عالماً جديداً قد ظهر بالفعل، بقيادة روسيا والصين، وبداية من صربيا."وأشار إلى أن النظام الجديد سيكون خاليًا من الفاشية والإرهاب و"الثورات الملونة" التي يدعمها الناتو بانتظام وبشكل دوري.وختم: "سقطت أوكرانيا ضحية للناتو، تماما مثل يوغوسلافيا. وبنفس النفاق المتوقع الذي لا حدود له".تواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/بداية-تحطيم-أسس-الهيمنة-باحث-اقتصادي-يشرح-سبب-رغبة-الرياض-وبكين-بتسريع-عقد-صفقات-نفط-باليوان-1060030754.html
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روسيا
الخارجية الصربية: الناتو يعرف أنه لا يستطيع هزيمة روسيا وأن عالما جديدا قد ظهر بالفعل
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قال كبير مستشاري وزارة الخارجية الصربية، فلاديمير كرشليانين، إن الغرب ومن خلال تصرفاته يساعد في تشكيل نظام عالمي جديد دون هيمنته.
وأضاف: "الناتو يعرف أنه لا يستطيع هزيمة روسا وأن عالماً جديداً قد ظهر بالفعل، بقيادة روسيا والصين، وبداية من صربيا."
وأشار إلى أن النظام الجديد سيكون خاليًا من الفاشية والإرهاب و"الثورات الملونة" التي يدعمها الناتو بانتظام وبشكل دوري.
وختم: "سقطت أوكرانيا ضحية للناتو، تماما مثل يوغوسلافيا. وبنفس النفاق المتوقع الذي لا حدود له".
تواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.