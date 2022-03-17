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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/الخارجية-الصربية-الناتو-يعرف-أنه-لا-يستطيع-هزيمة-روسيا-وأن-عالما-جديدا-قد-ظهر-بالفعل-1060034126.html
الخارجية الصربية: الناتو يعرف أنه لا يستطيع هزيمة روسيا وأن عالما جديدا قد ظهر بالفعل
الخارجية الصربية: الناتو يعرف أنه لا يستطيع هزيمة روسيا وأن عالما جديدا قد ظهر بالفعل
قال كبير مستشاري وزارة الخارجية الصربية، فلاديمير كرشليانين، إن الغرب ومن خلال تصرفاته يساعد في تشكيل نظام عالمي جديد دون هيمنته. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T16:46+0000
2022-03-17T16:46+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وأضاف: "الناتو يعرف أنه لا يستطيع هزيمة روسا وأن عالماً جديداً قد ظهر بالفعل، بقيادة روسيا والصين، وبداية من صربيا."وأشار إلى أن النظام الجديد سيكون خاليًا من الفاشية والإرهاب و"الثورات الملونة" التي يدعمها الناتو بانتظام وبشكل دوري.وختم: "سقطت أوكرانيا ضحية للناتو، تماما مثل يوغوسلافيا. وبنفس النفاق المتوقع الذي لا حدود له".تواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/بداية-تحطيم-أسس-الهيمنة-باحث-اقتصادي-يشرح-سبب-رغبة-الرياض-وبكين-بتسريع-عقد-صفقات-نفط-باليوان-1060030754.html
https://arabic.sputniknews.com/20220301/لافروف-يمكن-مشاهدة-كيف-يتحول-النظام-العالمي-القائم-على-قواعد-الولايات-المتحدة-1059317173.html
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روسيا

الخارجية الصربية: الناتو يعرف أنه لا يستطيع هزيمة روسيا وأن عالما جديدا قد ظهر بالفعل

16:46 GMT 17.03.2022
© Sputnik . Alexandar Djorovich / الذهاب إلى بنك الصورالمشاركون في مسيرة شعبية لدعم روسيا في بلغراد، صربيا 4 مارس 2022
المشاركون في مسيرة شعبية لدعم روسيا في بلغراد، صربيا 4 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© Sputnik . Alexandar Djorovich
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قال كبير مستشاري وزارة الخارجية الصربية، فلاديمير كرشليانين، إن الغرب ومن خلال تصرفاته يساعد في تشكيل نظام عالمي جديد دون هيمنته.
وأضاف: "الناتو يعرف أنه لا يستطيع هزيمة روسا وأن عالماً جديداً قد ظهر بالفعل، بقيادة روسيا والصين، وبداية من صربيا."
وأشار إلى أن النظام الجديد سيكون خاليًا من الفاشية والإرهاب و"الثورات الملونة" التي يدعمها الناتو بانتظام وبشكل دوري.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
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15:14 GMT
وختم: "سقطت أوكرانيا ضحية للناتو، تماما مثل يوغوسلافيا. وبنفس النفاق المتوقع الذي لا حدود له".
تواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
  لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السوري فيضل مقداد في موسكو، 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثاني والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:17 GMT
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