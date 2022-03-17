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الدفاع الجزائرية تعلن القبض على 7 إرهابيين بولاية سكيكدة شرقي البلاد
الدفاع الجزائرية تعلن القبض على 7 إرهابيين بولاية سكيكدة شرقي البلاد
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، القبض على 7 إرهابيين والعثور على جثة إرهابي آخر أُصيب خلال عملية أمنية سابقة، وذلك بولاية سكيكدة الواقعة شرقي... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T10:02+0000
2022-03-17T10:02+0000
العالم العربي
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الجزائر - سبوتنيك. وأفادت الدفاع الجزائرية، في بيان لها بأن "مفارز للجيش الوطني الشعبي ألقت يوم 16 مارس/آذار 2022، القبض على سبعة إرهابيين وعثرت على جثة إرهابي آخر كان قد أصيب بجروح في العملية الأخيرة ليوم 19 فبراير/شباط الماضي".يذكر أن وزارة الدفاع الجزائرية كانت قد أعلنت، في 19 فبراير الماضي، مقتل 7 إرهابيين خلال عملية بحث وتمشيط في ولاية سكيكدة شمالي البلاد. وذكرت الوزارة في بيان: "مفارز للجيش الوطني الشعبي قضت على 7 إرهابيين إثر عملية بحث وتمشيط بغابة واد الدوار بلدية بني زيد دائرة القل بولاية سكيكدة، في إقليم الناحية العسكرية الخامسة".وأشارت في ذلك الوقت إلى أن "العملية التي لا تزال متواصلة، وتمكنت من استرجاع 6 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقية واحدة بمنظار وكميات معتبرة من الذخيرة وأجهزة اتصال بالإضافة إلى ألبسة وأدوية وأغراض أخرى".
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العالم العربي

الدفاع الجزائرية تعلن القبض على 7 إرهابيين بولاية سكيكدة شرقي البلاد

10:02 GMT 17.03.2022
© AFP 2022 / FAROUK BATICHEالجيش الجزائري
الجيش الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© AFP 2022 / FAROUK BATICHE
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، القبض على 7 إرهابيين والعثور على جثة إرهابي آخر أُصيب خلال عملية أمنية سابقة، وذلك بولاية سكيكدة الواقعة شرقي البلاد.
الجزائر - سبوتنيك. وأفادت الدفاع الجزائرية، في بيان لها بأن "مفارز للجيش الوطني الشعبي ألقت يوم 16 مارس/آذار 2022، القبض على سبعة إرهابيين وعثرت على جثة إرهابي آخر كان قد أصيب بجروح في العملية الأخيرة ليوم 19 فبراير/شباط الماضي".
وأضافت الوزارة أن ذلك يأتي "في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها وحدات قواتنا المسلحة في مجال مكافحة الإرهاب ومواصلة لعملية البحث والتمشيط بغابة واد الدوار قرب بلدية بني زيد دائرة القل بولاية سكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة".
يذكر أن وزارة الدفاع الجزائرية كانت قد أعلنت، في 19 فبراير الماضي، مقتل 7 إرهابيين خلال عملية بحث وتمشيط في ولاية سكيكدة شمالي البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان: "مفارز للجيش الوطني الشعبي قضت على 7 إرهابيين إثر عملية بحث وتمشيط بغابة واد الدوار بلدية بني زيد دائرة القل بولاية سكيكدة، في إقليم الناحية العسكرية الخامسة".
وأشارت في ذلك الوقت إلى أن "العملية التي لا تزال متواصلة، وتمكنت من استرجاع 6 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقية واحدة بمنظار وكميات معتبرة من الذخيرة وأجهزة اتصال بالإضافة إلى ألبسة وأدوية وأغراض أخرى".
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