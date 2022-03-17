https://arabic.sputniknews.com/20220317/الدفاع-الروسية-تحصي-خسائر-القوات-الأوكرانية-منذ-بدء-العملية-العسكرية-الخاصة-1060033749.html
الدفاع الروسية تحصي خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة
الدفاع الروسية تحصي خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي قام بتدمير ما يقرب من 1400 دبابة ومدرعة، و177 طائرة مسيرة و182 طائرة... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T16:37+0000
2022-03-17T16:37+0000
2022-03-17T16:37+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار وزارة الدفاع الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقال كوناشينكوف: "قامت القوات الجوية ووسائل الدفاع الجوي خلال اليوم الماضي بإسقاط مروحية واحدة من طراز "مي-24"، ومروحية واحدة من طراز "مي-8"، و 12 طائرة مسيرة، و3 مسيرات من طراز "بيرقدار تي بي-2". كما قامت القوات الجوية بتدمير 29 هدفا أوكرانيا، من بينها راجمة صواريخ واحدة، و3 نقاط قيادة، من بينها نقطة قيادة ميدانية متحركة، و6 مستودعات ذخيرة، و14 مكانا لتكديس المعدات العسكرية".وأضاف كوناشينكوف: "بلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية: 182 طائرة ومروحية، 177 طائرة مسيرة، 1393 دبابة ومدرعة، 134 راجمة صواريخ، 523 مدفعية ميدان وهاون، و1182 وحدة مركبة عسكرية خاصة".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/شباط المنصرم، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/تخلوا-عن-ملابسهم-العسكرية-إحدى-أقوى-وحدات-الجيش-الأوكراني-تترك-بطارية-مدفعية-للقوات-الروسية-1059921816.html
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روسيا, أخبار وزارة الدفاع الروسية
الدفاع الروسية تحصي خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي قام بتدمير ما يقرب من 1400 دبابة ومدرعة، و177 طائرة مسيرة و182 طائرة ومروحية تابعة للقوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.
موسكو - سبوتنيك. وقال كوناشينكوف: "قامت القوات الجوية ووسائل الدفاع الجوي
خلال اليوم الماضي بإسقاط مروحية واحدة من طراز "مي-24"، ومروحية واحدة من طراز "مي-8"، و 12 طائرة مسيرة، و3 مسيرات من طراز "بيرقدار تي بي-2". كما قامت القوات الجوية بتدمير 29 هدفا أوكرانيا، من بينها راجمة صواريخ واحدة، و3 نقاط قيادة، من بينها نقطة قيادة ميدانية متحركة، و6 مستودعات ذخيرة، و14 مكانا لتكديس المعدات العسكرية".
وأضاف كوناشينكوف: "بلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية: 182 طائرة ومروحية، 177 طائرة مسيرة، 1393 دبابة ومدرعة، 134 راجمة صواريخ، 523 مدفعية ميدان وهاون، و1182 وحدة مركبة عسكرية خاصة".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/شباط المنصرم، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.