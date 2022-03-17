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https://arabic.sputniknews.com/20220317/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-استهداف-مخازن-عسكرية-أوكرانية-بواسطة-طائرات-حربية-من-طراز-سو-25-1060004758.html
الدفاع الروسية تنشر لقطات استهداف مخازن عسكرية أوكرانية بواسطة طائرات حربية من طراز "سو-25"
الدفاع الروسية تنشر لقطات استهداف مخازن عسكرية أوكرانية بواسطة طائرات حربية من طراز "سو-25"
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، لقطات لعملية تدمير العديد من المخازن والمستودعات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T07:11+0000
2022-03-17T07:13+0000
روسيا
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وأظهرت اللقطات المنشورة قيام طائرات روسية من طراز "سو-25" باستهداف مخازن ومستودعات عسكرية تابعة للجيش الأوكراني.وأرفقت وزارة الدفاع الروسية اللقطات ببيان رسمي جاء فيه: "طائرات هجومية من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الروسية دمرت مستودعات بالأسلحة والذخيرة وتم القصف على ارتفاعات متوسطة ومنخفضة بأسلحة صاروخية دقيقة".
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الدفاع الروسية تنشر لقطات استهداف مخازن عسكرية أوكرانية بواسطة طائرات حربية من طراز "سو-25"

07:11 GMT 17.03.2022 (تم التحديث: 07:13 GMT 17.03.2022)
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مقاتلة قاذفة سو-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، لقطات لعملية تدمير العديد من المخازن والمستودعات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأظهرت اللقطات المنشورة قيام طائرات روسية من طراز "سو-25" باستهداف مخازن ومستودعات عسكرية تابعة للجيش الأوكراني.
وأرفقت وزارة الدفاع الروسية اللقطات ببيان رسمي جاء فيه: "طائرات هجومية من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الروسية دمرت مستودعات بالأسلحة والذخيرة وتم القصف على ارتفاعات متوسطة ومنخفضة بأسلحة صاروخية دقيقة".
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