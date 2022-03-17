https://arabic.sputniknews.com/20220317/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-استهداف-مخازن-عسكرية-أوكرانية-بواسطة-طائرات-حربية-من-طراز-سو-25-1060004758.html
الدفاع الروسية تنشر لقطات استهداف مخازن عسكرية أوكرانية بواسطة طائرات حربية من طراز "سو-25"
الدفاع الروسية تنشر لقطات استهداف مخازن عسكرية أوكرانية بواسطة طائرات حربية من طراز "سو-25"
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، لقطات لعملية تدمير العديد من المخازن والمستودعات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T07:11+0000
2022-03-17T07:11+0000
2022-03-17T07:13+0000
روسيا
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وأظهرت اللقطات المنشورة قيام طائرات روسية من طراز "سو-25" باستهداف مخازن ومستودعات عسكرية تابعة للجيش الأوكراني.وأرفقت وزارة الدفاع الروسية اللقطات ببيان رسمي جاء فيه: "طائرات هجومية من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الروسية دمرت مستودعات بالأسلحة والذخيرة وتم القصف على ارتفاعات متوسطة ومنخفضة بأسلحة صاروخية دقيقة".
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روسيا
الدفاع الروسية تنشر لقطات استهداف مخازن عسكرية أوكرانية بواسطة طائرات حربية من طراز "سو-25"
07:11 GMT 17.03.2022 (تم التحديث: 07:13 GMT 17.03.2022) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، لقطات لعملية تدمير العديد من المخازن والمستودعات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأظهرت اللقطات المنشورة قيام طائرات روسية من طراز "سو-25" باستهداف مخازن ومستودعات عسكرية تابعة للجيش الأوكراني.
وأرفقت وزارة الدفاع الروسية اللقطات ببيان رسمي جاء فيه: "طائرات هجومية من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الروسية دمرت مستودعات بالأسلحة والذخيرة وتم القصف على ارتفاعات متوسطة ومنخفضة بأسلحة صاروخية دقيقة".