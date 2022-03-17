https://arabic.sputniknews.com/20220317/الرئيس-الأوكراني-يقول-إنه-يجب-الاعتراف-بحدود-عام-1991-1060016365.html
الرئيس الأوكراني يقول إنه يجب الاعتراف بحدود عام 1991
الرئيس الأوكراني يقول إنه يجب الاعتراف بحدود عام 1991
قال المستشار للرئاسة الأوكرانية أوليكسي أريستوفيتش، اليوم الخميس، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لم يغير موقفه بضرورة الاعتراف بالحدود الدولية لأوكرانيا... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T10:54+0000
2022-03-17T10:54+0000
2022-03-17T10:54+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
فلاديمير زيلينسكي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1059130144_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_7f832f05e31d63ca68d8e7476cfcea9e.jpg
وقال أريستوفيتش عبر شاشة التلفزيون الوطني إن موقف زيلينسكي الرئيسي حيال هذا الأمر "لم يتغير".وكان الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد أعلن اليوم الخميس، أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستستمر اليوم.وأضاف: "أود أن أكرر مرة أخرى: وفدنا، برئاسة ميدينسكي، وبمشاركة الخبراء والإدارات ذات الصلة، جاهز للعمل على مدار الساعة.... لكن للأسف ، لا نرى حماسا مماثلا من الجانب الأوكراني".وعقدت، أمس الاثنين، الجولة الرابعة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، تزامنا مع مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/زيلينسكي-المفاوضات-بين-أوكرانيا-وروسيا-قيد-التقدم-ولكنها-صعبة-للغاية-1060000823.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1059130144_320:0:2240:1440_1920x0_80_0_0_6f46b7d0fadfbce3a67e3ebbaa954038.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني يقول إنه يجب الاعتراف بحدود عام 1991
تابعنا عبر
قال المستشار للرئاسة الأوكرانية أوليكسي أريستوفيتش، اليوم الخميس، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لم يغير موقفه بضرورة الاعتراف بالحدود الدولية لأوكرانيا كما كانت عندما انهار الاتحاد السوفياتي في عام 1991.
وقال أريستوفيتش عبر شاشة التلفزيون الوطني إن موقف زيلينسكي الرئيسي حيال هذا الأمر "لم يتغير".
وكان الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد أعلن اليوم الخميس، أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستستمر اليوم.
وأضاف: "أود أن أكرر مرة أخرى: وفدنا، برئاسة ميدينسكي، وبمشاركة الخبراء والإدارات ذات الصلة، جاهز للعمل على مدار الساعة.... لكن للأسف ، لا نرى حماسا مماثلا من الجانب الأوكراني".
وعقدت، أمس الاثنين، الجولة الرابعة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا
، تزامنا مع مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.