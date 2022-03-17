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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220317/الرئيس-الأوكراني-يقول-إنه-يجب-الاعتراف-بحدود-عام-1991-1060016365.html
الرئيس الأوكراني يقول إنه يجب الاعتراف بحدود عام 1991
الرئيس الأوكراني يقول إنه يجب الاعتراف بحدود عام 1991
قال المستشار للرئاسة الأوكرانية أوليكسي أريستوفيتش، اليوم الخميس، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لم يغير موقفه بضرورة الاعتراف بالحدود الدولية لأوكرانيا... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T10:54+0000
2022-03-17T10:54+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
فلاديمير زيلينسكي
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وقال أريستوفيتش عبر شاشة التلفزيون الوطني إن موقف زيلينسكي الرئيسي حيال هذا الأمر "لم يتغير".وكان الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد أعلن اليوم الخميس، أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستستمر اليوم.وأضاف: "أود أن أكرر مرة أخرى: وفدنا، برئاسة ميدينسكي، وبمشاركة الخبراء والإدارات ذات الصلة، جاهز للعمل على مدار الساعة.... لكن للأسف ، لا نرى حماسا مماثلا من الجانب الأوكراني".وعقدت، أمس الاثنين، الجولة الرابعة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، تزامنا مع مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/زيلينسكي-المفاوضات-بين-أوكرانيا-وروسيا-قيد-التقدم-ولكنها-صعبة-للغاية-1060000823.html
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العالم, فلاديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني يقول إنه يجب الاعتراف بحدود عام 1991

10:54 GMT 17.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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قال المستشار للرئاسة الأوكرانية أوليكسي أريستوفيتش، اليوم الخميس، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لم يغير موقفه بضرورة الاعتراف بالحدود الدولية لأوكرانيا كما كانت عندما انهار الاتحاد السوفياتي في عام 1991.
وقال أريستوفيتش عبر شاشة التلفزيون الوطني إن موقف زيلينسكي الرئيسي حيال هذا الأمر "لم يتغير".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
زيلينسكي: المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا قيد التقدم ولكنها "صعبة للغاية"
أمس, 23:09 GMT
وكان الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد أعلن اليوم الخميس، أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستستمر اليوم.
وأضاف: "أود أن أكرر مرة أخرى: وفدنا، برئاسة ميدينسكي، وبمشاركة الخبراء والإدارات ذات الصلة، جاهز للعمل على مدار الساعة.... لكن للأسف ، لا نرى حماسا مماثلا من الجانب الأوكراني".
وعقدت، أمس الاثنين، الجولة الرابعة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، تزامنا مع مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثاني والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:47 GMT
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