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https://arabic.sputniknews.com/20220317/الرحلات-الجوية-المباشرة-من-روسيا-إلى-السعودية-تسهل-بشكل-كبير-الطريق-أمام-الحجاج--1060017303.html
الرحلات الجوية المباشرة من روسيا إلى السعودية تسهل بشكل كبير الطريق أمام الحجاج
الرحلات الجوية المباشرة من روسيا إلى السعودية تسهل بشكل كبير الطريق أمام الحجاج
قال روشان أبياسوف، نائب رئيس الإدارة الروحية للمسلمين في روسيا، إن افتتاح رحلات جوية مباشرة بين موسكو وجدة وموسكو والرياض في المستقبل القريب سيسهل بشكل كبير... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T11:10+0000
2022-03-17T11:10+0000
روسيا
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وبحسبه، رفعت السلطات السعودية عددًا من القيود المفروضة في الأماكن المقدسة في مكة والمدينة.قال أبياسوف: "يتعلق هذا بنظام القناع، والتباعد الاجتماعي، وإلغاء اختبار كورونا. وفي الوقت نفسه، يظل توفر اللقاح شرطًا أساسيًا. دعني أذكرك أن لقاحات "سبوتنيك V" الروسية معترف بها في المملكة العربية السعودية".كما صرحت رابطة مشغلي الرحلات السياحية في روسيا في وقت سابق، فإن هناك رحلات مباشرة لشركات الطيران الأجنبية إلى 15 دولة. من بينها تركيا والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والمغرب وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان وأرمينيا وبيلاروسيا وتركمانستان وطاجيكستان وأوزبكستان والهند وسريلانكا.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/السعودية-الحج-والعمرة-تكشف-حقيقة-اكتمال-حجوزات-موسم-رمضان-1059780097.html
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الرحلات الجوية المباشرة من روسيا إلى السعودية تسهل بشكل كبير الطريق أمام الحجاج

11:10 GMT 17.03.2022
© REUTERS / Saudi Ministry of Mediaالتحضيرات لاستقبال مراسم الحج، توافد الحجاج إلى مكة، المملكة العربية السعودية 17 يوليو 2021
التحضيرات لاستقبال مراسم الحج، توافد الحجاج إلى مكة، المملكة العربية السعودية 17 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / Saudi Ministry of Media
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قال روشان أبياسوف، نائب رئيس الإدارة الروحية للمسلمين في روسيا، إن افتتاح رحلات جوية مباشرة بين موسكو وجدة وموسكو والرياض في المستقبل القريب سيسهل بشكل كبير الطريق أمام الحجاج الروس إلى الأماكن المقدسة للمسلمين.

"وفقًا لعلي جاردين، المدير العام لشركة تنظيم الحج، قررت الخطوط الجوية السعودية تنظيم رحلات منتظمة مباشرة من روسيا إلى المملكة العربية السعودية اعتبارًا من منتصف أبريل/نيسان 2022. هذه الحقيقة ستبسط بشكل كبير تنظيم وتسيير العمرة والحج".

روشان أبياسوف
نائب رئيس الإدارة الروحية للمسلمين في روسيا
وبحسبه، رفعت السلطات السعودية عددًا من القيود المفروضة في الأماكن المقدسة في مكة والمدينة.
قال أبياسوف: "يتعلق هذا بنظام القناع، والتباعد الاجتماعي، وإلغاء اختبار كورونا. وفي الوقت نفسه، يظل توفر اللقاح شرطًا أساسيًا. دعني أذكرك أن لقاحات "سبوتنيك V" الروسية معترف بها في المملكة العربية السعودية".
كما صرحت رابطة مشغلي الرحلات السياحية في روسيا في وقت سابق، فإن هناك رحلات مباشرة لشركات الطيران الأجنبية إلى 15 دولة. من بينها تركيا والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والمغرب وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان وأرمينيا وبيلاروسيا وتركمانستان وطاجيكستان وأوزبكستان والهند وسريلانكا.
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