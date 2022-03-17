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https://arabic.sputniknews.com/20220317/السلطات-الروسية-تؤكد-أنه-لم-يتم-تقييد-عمل-واتساب-في-البلاد-1060024711.html
السلطات الروسية تؤكد أنه لم يتم تقييد عمل "واتساب" في البلاد
السلطات الروسية تؤكد أنه لم يتم تقييد عمل "واتساب" في البلاد
أكدت الخدمة الفيدرالية الروسية للإشراف على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام، اليوم الخميس، أنه لم يتم حتى الآن تقييد عمل "واتساب" في روسيا. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T13:22+0000
2022-03-17T13:22+0000
روسيا
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وجاء في تقرير الخدمة: "إن عمل واتساب على أراضي روسيا غير مقيد. ولا علاقة له بفشل الخدمة والقيود المفروضة على منصات "Meta"".قال فلاديمير زيكوف، مدير جمعية المستخدمين المحترفين للشبكات الاجتماعية والمرسلين (APPSIM) في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك": "التأقلم دائما ما يحدث. على سبيل المثال، ينشئ المستخدمون محادثات مزيفة، ويقومون بإرسال بعض الرسائل المضللة. هناك عدد كبير من الطرق لمحاربتهم".أعلن المكتب الإعلامي بمحكمة تفيرسكوي بمدينة موسكو، اليوم الأربعاء، أن مكتب المدعي العام قدم دعوى قضائية إلى المحكمة للنظر في اعتبار شركة "ميتا بلاتفورمز" (المالكة لفيسبوك وانستغرام وواتس آب)، شركة متطرفة، وحظر أنشطتها؛ وقد حددت جلسة يوم 21 آذار/مارس للنظر في الدعوى.وقال المكتب الإعلامي بالمحكمة، لوكالة "سبوتنيك"، "تم تحديد جلسة يوم 21 آذار/مارس 2022، الساعة 11.00 بتوقيت موسكو، للنظر في الدعوى المدنية، التي قدمها النائب الأول للمدعي العام بروسيا الاتحادية لصالح دائرة غير محددة من الأشخاص، ضد شركة ميتا بلاتفورمز إنك، بشأن حظر أنشطة الشركة، على أساس وجود نشاط متطرف".
https://arabic.sputniknews.com/20220316/النيابة-العامة-الروسية-توجه-طلب-حظرميتا-كمنظمة-إرهابية-إلى-القضاء-1059974709.html
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السلطات الروسية تؤكد أنه لم يتم تقييد عمل "واتساب" في البلاد

13:22 GMT 17.03.2022
© REUTERS / Dado Ruvicتطبيق "واتساب"
تطبيق واتساب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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أكدت الخدمة الفيدرالية الروسية للإشراف على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام، اليوم الخميس، أنه لم يتم حتى الآن تقييد عمل "واتساب" في روسيا.
وجاء في تقرير الخدمة: "إن عمل واتساب على أراضي روسيا غير مقيد. ولا علاقة له بفشل الخدمة والقيود المفروضة على منصات "Meta"".
قال فلاديمير زيكوف، مدير جمعية المستخدمين المحترفين للشبكات الاجتماعية والمرسلين (APPSIM) في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك": "التأقلم دائما ما يحدث. على سبيل المثال، ينشئ المستخدمون محادثات مزيفة، ويقومون بإرسال بعض الرسائل المضللة. هناك عدد كبير من الطرق لمحاربتهم".
أعلن المكتب الإعلامي بمحكمة تفيرسكوي بمدينة موسكو، اليوم الأربعاء، أن مكتب المدعي العام قدم دعوى قضائية إلى المحكمة للنظر في اعتبار شركة "ميتا بلاتفورمز" (المالكة لفيسبوك وانستغرام وواتس آب)، شركة متطرفة، وحظر أنشطتها؛ وقد حددت جلسة يوم 21 آذار/مارس للنظر في الدعوى.
وقال المكتب الإعلامي بالمحكمة، لوكالة "سبوتنيك"، "تم تحديد جلسة يوم 21 آذار/مارس 2022، الساعة 11.00 بتوقيت موسكو، للنظر في الدعوى المدنية، التي قدمها النائب الأول للمدعي العام بروسيا الاتحادية لصالح دائرة غير محددة من الأشخاص، ضد شركة ميتا بلاتفورمز إنك، بشأن حظر أنشطة الشركة، على أساس وجود نشاط متطرف".
شعار شركة ميتا المؤسسة لموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
النيابة العامة الروسية توجه طلبا لحظر"ميتا" كمنظمة إرهابية إلى القضاء
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