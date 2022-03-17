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العراق يدعو الحكومة التركية إلى زيادة الإطلاقات المائية للعراق
العراق يدعو الحكومة التركية إلى زيادة الإطلاقات المائية للعراق
دعا الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي، اليوم الخميس، الحكومة التركية إلى زيادة الإطلاقات المائية للعراق، واعتماد خطة عادلة في توزيع المياه. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T14:00+0000
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وأكد الغزي، خلال استقباله سفير الجمهورية التركية في بغداد علي رضا كوناين، على أهمية ديمومة اللقاءات بين الجانبين، لافتا إلى أهمية العلاقات العراقية التركية في المجالات الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى العديد من الملفات المشتركة، أهمها ملف المياه.وركز الجانب العراقي خلال اللقاء على ملف المياه، داعيا الحكومة التركية إلى زيادة الإطلاقات المائية لدعم القطاع الزراعي في مختلف المناطق العراقية، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية، واعتماد خطة لتوزيع المياه بشكل عادل، بحسب "شفق نيوز".وفي إطار عملية التبادل التجاري والغذائي، أصدر مجلس الوزراء قرارات تتمثل بالسماح باستيراد المواد الغذائية وتصفير الرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بهدف عودة النشاط التجاري بين البلدين.من جهته، أكد السفير التركي، على استمرار اللقاءات الثنائية بين الجانبين لمعالجة ملف المياه، مشيرا إلى وجود لجان مشتركة تسعى إلى إيجاد خطة لتحديد نسب الإطلاقات المائية.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/العراق-ما-مصير-العملية-السياسية-حال-فشل-البرلمان-في-اختيار-رئيس-الجمهورية-مجددا؟-1059993787.html
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العالم العربي, العراق, أخبار تركيا اليوم
العراق يدعو الحكومة التركية إلى زيادة الإطلاقات المائية للعراق
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دعا الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي، اليوم الخميس، الحكومة التركية إلى زيادة الإطلاقات المائية للعراق، واعتماد خطة عادلة في توزيع المياه.
وأكد الغزي، خلال استقباله سفير الجمهورية التركية في بغداد علي رضا كوناين، على أهمية ديمومة اللقاءات بين الجانبين، لافتا إلى أهمية العلاقات العراقية التركية في المجالات الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى العديد من الملفات المشتركة، أهمها ملف المياه.
وركز الجانب العراقي خلال اللقاء على ملف المياه، داعيا الحكومة التركية إلى زيادة الإطلاقات المائية لدعم القطاع الزراعي في مختلف المناطق العراقية، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية، واعتماد خطة لتوزيع المياه بشكل عادل، بحسب "شفق نيوز
".
وفي إطار عملية التبادل التجاري والغذائي، أصدر مجلس الوزراء قرارات تتمثل بالسماح باستيراد المواد الغذائية وتصفير الرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بهدف عودة النشاط التجاري بين البلدين.
من جهته، أكد السفير التركي، على استمرار اللقاءات الثنائية بين الجانبين لمعالجة ملف المياه، مشيرا إلى وجود لجان مشتركة تسعى إلى إيجاد خطة لتحديد نسب الإطلاقات المائية.