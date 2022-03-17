عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220317/العراق-يدعو-الحكومة-التركية-إلى-زيادة-الإطلاقات-المائية-للعراق-1060027278.html
العراق يدعو الحكومة التركية إلى زيادة الإطلاقات المائية للعراق
العراق يدعو الحكومة التركية إلى زيادة الإطلاقات المائية للعراق
دعا الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي، اليوم الخميس، الحكومة التركية إلى زيادة الإطلاقات المائية للعراق، واعتماد خطة عادلة في توزيع المياه. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T14:00+0000
2022-03-17T14:00+0000
العالم العربي
العراق
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103890/95/1038909547_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_ddd1baceaa21e34d5927dda1518be68c.jpg
وأكد الغزي، خلال استقباله سفير الجمهورية التركية في بغداد علي رضا كوناين، على أهمية ديمومة اللقاءات بين الجانبين، لافتا إلى أهمية العلاقات العراقية التركية في المجالات الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى العديد من الملفات المشتركة، أهمها ملف المياه.وركز الجانب العراقي خلال اللقاء على ملف المياه، داعيا الحكومة التركية إلى زيادة الإطلاقات المائية لدعم القطاع الزراعي في مختلف المناطق العراقية، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية، واعتماد خطة لتوزيع المياه بشكل عادل، بحسب "شفق نيوز".وفي إطار عملية التبادل التجاري والغذائي، أصدر مجلس الوزراء قرارات تتمثل بالسماح باستيراد المواد الغذائية وتصفير الرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بهدف عودة النشاط التجاري بين البلدين.من جهته، أكد السفير التركي، على استمرار اللقاءات الثنائية بين الجانبين لمعالجة ملف المياه، مشيرا إلى وجود لجان مشتركة تسعى إلى إيجاد خطة لتحديد نسب الإطلاقات المائية.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/العراق-ما-مصير-العملية-السياسية-حال-فشل-البرلمان-في-اختيار-رئيس-الجمهورية-مجددا؟-1059993787.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103890/95/1038909547_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_5b99064ba3e5d8092a8b811bd26bef6f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العراق, أخبار تركيا اليوم

العراق يدعو الحكومة التركية إلى زيادة الإطلاقات المائية للعراق

14:00 GMT 17.03.2022
© AP Photo / Sam McNeilعلم العراق
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© AP Photo / Sam McNeil
تابعنا عبرGoogle news
دعا الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي، اليوم الخميس، الحكومة التركية إلى زيادة الإطلاقات المائية للعراق، واعتماد خطة عادلة في توزيع المياه.
وأكد الغزي، خلال استقباله سفير الجمهورية التركية في بغداد علي رضا كوناين، على أهمية ديمومة اللقاءات بين الجانبين، لافتا إلى أهمية العلاقات العراقية التركية في المجالات الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى العديد من الملفات المشتركة، أهمها ملف المياه.
وركز الجانب العراقي خلال اللقاء على ملف المياه، داعيا الحكومة التركية إلى زيادة الإطلاقات المائية لدعم القطاع الزراعي في مختلف المناطق العراقية، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية، واعتماد خطة لتوزيع المياه بشكل عادل، بحسب "شفق نيوز".
البرلمان العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
العراق... ما مصير العملية السياسية حال فشل البرلمان في اختيار رئيس الجمهورية مجددا؟
أمس, 17:35 GMT
وفي إطار عملية التبادل التجاري والغذائي، أصدر مجلس الوزراء قرارات تتمثل بالسماح باستيراد المواد الغذائية وتصفير الرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بهدف عودة النشاط التجاري بين البلدين.
من جهته، أكد السفير التركي، على استمرار اللقاءات الثنائية بين الجانبين لمعالجة ملف المياه، مشيرا إلى وجود لجان مشتركة تسعى إلى إيجاد خطة لتحديد نسب الإطلاقات المائية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثاني والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала