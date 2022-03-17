https://arabic.sputniknews.com/20220317/العراق-يعرب-عن-قلقه-إزاء-التطورات-بين-روسيا-وأوكرانيا-ويدعو-للحوار---1060022566.html

العراق يعرب عن قلقه إزاء التطورات بين روسيا وأوكرانيا ويدعو للحوار

العراق يعرب عن قلقه إزاء التطورات بين روسيا وأوكرانيا ويدعو للحوار

أعرب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، عن قلق بلاده إزاء التطورات بين روسيا وأوكرانيا، داعيا إلى ضرورة الحوار لتسوية الأزمة الراهنة. 17.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-17T12:53+0000

2022-03-17T12:53+0000

2022-03-17T12:53+0000

العالم العربي

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بغداد - سبوتنيك. وبحسب بيان لرئاسة الوزراء العراقية، فقد عبّر الكاظمي لدى لقائه القائم بأعمال السفارة الأوكرانية ‏في ‏بغداد إليكسندر بورفجينكوف، "عن قلق العراق إزاء التطورات بين روسيا وأوكرانيا، وتدهور الأوضاع الإنسانية هناك، وأهمية الاحتكام إلى المزيد من الحوارات التي من شأنها نزع فتيل الأزمة".وأكد الكاظمي أن العراق "يؤيد كل الجهود التي تسعى إلى تخفيف حدة التوتر، وإنهاء العمليات العسكرية، والعمل على التهدئة وضبط النفس، واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وسيادة الدول على أراضيها".وأكد بوتين خلال اجتماع، عقد أمس، حول إجراءات الدعم الاجتماعي والاقتصادي للمناطق الروسية، على أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستستمر حتى النهاية، مشددا على أن "أوكرانيا لن تصبح موقعا لانطلاق التهديدات ضد روسيا".وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022 لحماية الناس في منطقة دونباس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام. ومن أجل توفير الأمن لهم يجب إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم.

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العالم العربي