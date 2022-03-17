https://arabic.sputniknews.com/20220317/العراق-يعرب-عن-قلقه-إزاء-التطورات-بين-روسيا-وأوكرانيا-ويدعو-للحوار---1060022566.html
العراق يعرب عن قلقه إزاء التطورات بين روسيا وأوكرانيا ويدعو للحوار
العراق يعرب عن قلقه إزاء التطورات بين روسيا وأوكرانيا ويدعو للحوار
أعرب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، عن قلق بلاده إزاء التطورات بين روسيا وأوكرانيا، داعيا إلى ضرورة الحوار لتسوية الأزمة الراهنة. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T12:53+0000
2022-03-17T12:53+0000
2022-03-17T12:53+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/08/1047438026_0:129:2458:1512_1920x0_80_0_0_1cc3833b3517b7034258af538c9b26dd.jpg
بغداد - سبوتنيك. وبحسب بيان لرئاسة الوزراء العراقية، فقد عبّر الكاظمي لدى لقائه القائم بأعمال السفارة الأوكرانية في بغداد إليكسندر بورفجينكوف، "عن قلق العراق إزاء التطورات بين روسيا وأوكرانيا، وتدهور الأوضاع الإنسانية هناك، وأهمية الاحتكام إلى المزيد من الحوارات التي من شأنها نزع فتيل الأزمة".وأكد الكاظمي أن العراق "يؤيد كل الجهود التي تسعى إلى تخفيف حدة التوتر، وإنهاء العمليات العسكرية، والعمل على التهدئة وضبط النفس، واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وسيادة الدول على أراضيها".وأكد بوتين خلال اجتماع، عقد أمس، حول إجراءات الدعم الاجتماعي والاقتصادي للمناطق الروسية، على أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستستمر حتى النهاية، مشددا على أن "أوكرانيا لن تصبح موقعا لانطلاق التهديدات ضد روسيا".وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022 لحماية الناس في منطقة دونباس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام. ومن أجل توفير الأمن لهم يجب إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/بوتين-النظام-الموالي-للنازيين-في-كييف-يمكن-أن-يحصل-على-أسلحة-نووية-في-المستقبل--1059980365.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/08/1047438026_137:0:2322:1639_1920x0_80_0_0_f8cea45c570d041a1ec4561702abcbee.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
العراق يعرب عن قلقه إزاء التطورات بين روسيا وأوكرانيا ويدعو للحوار
تابعنا عبر
أعرب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، عن قلق بلاده إزاء التطورات بين روسيا وأوكرانيا، داعيا إلى ضرورة الحوار لتسوية الأزمة الراهنة.
بغداد - سبوتنيك. وبحسب بيان لرئاسة الوزراء العراقية، فقد عبّر الكاظمي لدى لقائه القائم بأعمال السفارة الأوكرانية في بغداد إليكسندر بورفجينكوف، "عن قلق العراق إزاء التطورات بين روسيا وأوكرانيا، وتدهور الأوضاع الإنسانية هناك، وأهمية الاحتكام إلى المزيد من الحوارات التي من شأنها نزع فتيل الأزمة".
وأكد الكاظمي أن العراق "يؤيد كل الجهود التي تسعى إلى تخفيف حدة التوتر، وإنهاء العمليات العسكرية، والعمل على التهدئة وضبط النفس، واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وسيادة الدول على أراضيها".
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تصريحات أدلى بها أمس، إن النظام الموالي للنازيين في كييف يمكن أن يحصل على أسلحة نووية في المستقبل المنظور، مشيرا إلى أن روسيا "ستكون الهدف" بالنسبة لهؤلاء.
وأكد بوتين خلال اجتماع، عقد أمس، حول إجراءات الدعم الاجتماعي والاقتصادي للمناطق الروسية، على أن العملية العسكرية الروسية
الخاصة في أوكرانيا ستستمر حتى النهاية، مشددا على أن "أوكرانيا لن تصبح موقعا لانطلاق التهديدات ضد روسيا".
ونوه الرئيس الروسي، إلى أن القوات الروسية في حال تحركها فقط في دونباس، فإن ذلك لن يؤدي إلى القضاء على التهديد، وستكون هناك جبهة جديدة للمواجهة.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا
في 24 فبراير/ شباط 2022 لحماية الناس في منطقة دونباس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام. ومن أجل توفير الأمن لهم يجب إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم.