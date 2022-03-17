https://arabic.sputniknews.com/20220317/القضاء-اللبناني-يأمر-بالقبض-على-شقيق-حاكم-البنك-المركزي-1060040279.html
القضاء اللبناني يأمر بالقبض على شقيق حاكم البنك المركزي
القضاء اللبناني يأمر بالقبض على شقيق حاكم البنك المركزي
أمر القضاء اللبناني بالقبض على رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد استجوابه في قصر العدل في العاصمة بيروت. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T20:20+0000
2022-03-17T20:20+0000
2022-03-17T20:20+0000
لبنان
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جاء ذلك بحسب ما كشفت عنه القاضية غادة عون لوكالة "رويترز" اليوم الخميس، فيما أفاد مصدر قضائي آخر للوكالة بأن القاضية اتهمت رجا "بالتواطؤ بجرم الإثراء غير المشروع"، وهو الجرم الذي تورط فيه أيضا شقيقه حاكم مصرف لبنان.يواجه حاكم المصرف المركزي للبلاد تحقيقات أخرى في لبنان والعديد من الدول الأوروبية؛ منها سويسرا، بسبب مزاعم غسل أموال واختلاس مئات الملايين من الدولارات من البنك، وهي تحقيقات يخضع لها أيضا شقيقه الأصغر رجا.قال المصدر إن رجا سلامة (61 عاما) احتُجز في محكمة بعبدا ولا يزال رهن الاحتجاز. حاولت القاضية غادة مرارا إحضار رياض سلامة لاستجوابه بشأن مزاعم سوء الإدارة في البنك المركزي والتي تشمل اتهامات بالاحتيال.يحظى سلامة بدعم بعض أقوى المسؤولين في البلاد، ومن بينهم – وفقا لرويترز- رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، الذي قال إن الحاكم يجب أن يظل في منصبه في الوقت الحالي.وقال ميقاتي في ديسمبر/ كانون الأول عندما سئل عما إذا كان لا يزال يثق في سلامة "لا أحد يغير ضباطه أثناء الحرب". لم يلب حاكم المصرف المركزي دعوى الخضوع أمام القضاء ولم يجري استجوابه وطلب تنحية القاضية عن القضية بدعوى التحيز.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/لبنان-منع-سفر-مدير-بنك-الاعتماد-المصرفي-وتجميد-أصول-البنك-1060019883.html
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لبنان
القضاء اللبناني يأمر بالقبض على شقيق حاكم البنك المركزي
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أمر القضاء اللبناني بالقبض على رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد استجوابه في قصر العدل في العاصمة بيروت.
جاء ذلك بحسب ما كشفت عنه القاضية
غادة عون لوكالة "رويترز" اليوم الخميس، فيما أفاد مصدر قضائي آخر للوكالة بأن القاضية اتهمت رجا "بالتواطؤ بجرم الإثراء غير المشروع"، وهو الجرم الذي تورط فيه أيضا شقيقه حاكم مصرف لبنان.
يواجه حاكم المصرف المركزي
للبلاد تحقيقات أخرى في لبنان والعديد من الدول الأوروبية؛ منها سويسرا، بسبب مزاعم غسل أموال واختلاس مئات الملايين من الدولارات من البنك، وهي تحقيقات يخضع لها أيضا شقيقه الأصغر رجا.
قال المصدر إن رجا سلامة (61 عاما) احتُجز في محكمة بعبدا ولا يزال رهن الاحتجاز. حاولت القاضية غادة مرارا إحضار رياض سلامة لاستجوابه بشأن مزاعم سوء الإدارة في البنك المركزي والتي تشمل اتهامات بالاحتيال.
يحظى سلامة بدعم بعض أقوى المسؤولين في البلاد، ومن بينهم – وفقا لرويترز- رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، الذي قال إن الحاكم يجب أن يظل في منصبه في الوقت الحالي.
وقال ميقاتي في ديسمبر/ كانون الأول عندما سئل عما إذا كان لا يزال يثق في سلامة "لا أحد يغير ضباطه أثناء الحرب
". لم يلب حاكم المصرف المركزي دعوى الخضوع أمام القضاء ولم يجري استجوابه وطلب تنحية القاضية عن القضية بدعوى التحيز.