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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/الكرملين-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-ستستمر-اليوم-وموسكو-مستعدة-للحوار-1060015343.html
الكرملين: المفاوضات الروسية الأوكرانية ستستمر اليوم وموسكو مستعدة للحوار
الكرملين: المفاوضات الروسية الأوكرانية ستستمر اليوم وموسكو مستعدة للحوار
أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستستمر اليوم. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T10:31+0000
2022-03-17T10:31+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
الكرملين
دميتري بيسكوف
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف ردا على سؤال إن كانت المفاوضات ستستمر اليوم: "يتوجب ذلك لا أعرف إن كانت قد بدأت بالفعل أم لا، لكن ستستمر اليوم".وأضاف: "أود أن أكرر مرة أخرى: وفدنا، برئاسة ميدينسكي، وبمشاركة الخبراء والإدارات ذات الصلة، جاهز للعمل على مدار الساعة.... لكن للأسف ، لا نرى حماسا مماثلا من الجانب الأوكراني".وعقدت، أمس الاثنين، الجولة الرابعة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، تزامنا مع مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/رئيس-الوفد-الروسي-يوضح-ما-يدور-في-المفاوضات-مع-الجانب-الأوكراني-1059993510.html
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روسيا, الكرملين, دميتري بيسكوف

الكرملين: المفاوضات الروسية الأوكرانية ستستمر اليوم وموسكو مستعدة للحوار

10:31 GMT 17.03.2022
© Sputnik . BelTA / الذهاب إلى بنك الصورالمفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا، بيلاروسيا 3 مارس 2022
المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا، بيلاروسيا 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© Sputnik . BelTA
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أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستستمر اليوم.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف ردا على سؤال إن كانت المفاوضات ستستمر اليوم: "يتوجب ذلك لا أعرف إن كانت قد بدأت بالفعل أم لا، لكن ستستمر اليوم".
وأضاف: "أود أن أكرر مرة أخرى: وفدنا، برئاسة ميدينسكي، وبمشاركة الخبراء والإدارات ذات الصلة، جاهز للعمل على مدار الساعة.... لكن للأسف ، لا نرى حماسا مماثلا من الجانب الأوكراني".
وعقدت، أمس الاثنين، الجولة الرابعة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، تزامنا مع مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي (يسار) ، وممثل مجلس الدوما الروسي حول القضايا الدولية ليونيد سلوتسكي، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا في غوميل، بيلاروسيا 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
رئيس الوفد الروسي يوضح ما يدور في المفاوضات مع الجانب الأوكراني
أمس, 17:12 GMT
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثاني والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:47 GMT
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