https://arabic.sputniknews.com/20220317/الكرملين-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-ستستمر-اليوم-وموسكو-مستعدة-للحوار-1060015343.html

الكرملين: المفاوضات الروسية الأوكرانية ستستمر اليوم وموسكو مستعدة للحوار

الكرملين: المفاوضات الروسية الأوكرانية ستستمر اليوم وموسكو مستعدة للحوار

أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستستمر اليوم. 17.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-17T10:31+0000

2022-03-17T10:31+0000

2022-03-17T10:31+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

الكرملين

دميتري بيسكوف

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف ردا على سؤال إن كانت المفاوضات ستستمر اليوم: "يتوجب ذلك لا أعرف إن كانت قد بدأت بالفعل أم لا، لكن ستستمر اليوم".وأضاف: "أود أن أكرر مرة أخرى: وفدنا، برئاسة ميدينسكي، وبمشاركة الخبراء والإدارات ذات الصلة، جاهز للعمل على مدار الساعة.... لكن للأسف ، لا نرى حماسا مماثلا من الجانب الأوكراني".وعقدت، أمس الاثنين، الجولة الرابعة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، تزامنا مع مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

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روسيا, الكرملين, دميتري بيسكوف