https://arabic.sputniknews.com/20220317/الكرملين-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-ستستمر-اليوم-وموسكو-مستعدة-للحوار-1060015343.html
الكرملين: المفاوضات الروسية الأوكرانية ستستمر اليوم وموسكو مستعدة للحوار
الكرملين: المفاوضات الروسية الأوكرانية ستستمر اليوم وموسكو مستعدة للحوار
أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستستمر اليوم. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T10:31+0000
2022-03-17T10:31+0000
2022-03-17T10:31+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
الكرملين
دميتري بيسكوف
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف ردا على سؤال إن كانت المفاوضات ستستمر اليوم: "يتوجب ذلك لا أعرف إن كانت قد بدأت بالفعل أم لا، لكن ستستمر اليوم".وأضاف: "أود أن أكرر مرة أخرى: وفدنا، برئاسة ميدينسكي، وبمشاركة الخبراء والإدارات ذات الصلة، جاهز للعمل على مدار الساعة.... لكن للأسف ، لا نرى حماسا مماثلا من الجانب الأوكراني".وعقدت، أمس الاثنين، الجولة الرابعة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، تزامنا مع مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/رئيس-الوفد-الروسي-يوضح-ما-يدور-في-المفاوضات-مع-الجانب-الأوكراني-1059993510.html
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روسيا, الكرملين, دميتري بيسكوف
الكرملين: المفاوضات الروسية الأوكرانية ستستمر اليوم وموسكو مستعدة للحوار
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أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستستمر اليوم.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف ردا على سؤال إن كانت المفاوضات ستستمر
اليوم: "يتوجب ذلك لا أعرف إن كانت قد بدأت بالفعل أم لا، لكن ستستمر اليوم".
وأضاف: "أود أن أكرر مرة أخرى: وفدنا، برئاسة ميدينسكي، وبمشاركة الخبراء والإدارات ذات الصلة، جاهز للعمل على مدار الساعة.... لكن للأسف ، لا نرى حماسا مماثلا من الجانب الأوكراني".
وعقدت، أمس الاثنين، الجولة الرابعة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا
، تزامنا مع مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.