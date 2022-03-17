https://arabic.sputniknews.com/20220317/الكرملين-من-المقرر-إجراء-محادثة-هاتفية-بين-بوتين-وأردوغان-اليوم-1060027527.html
الكرملين: من المقرر إجراء محادثة هاتفية بين بوتين وأردوغان اليوم
الكرملين: من المقرر إجراء محادثة هاتفية بين بوتين وأردوغان اليوم
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه من المقرر إجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمي بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T14:06+0000
2022-03-17T14:06+0000
2022-03-17T14:06+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وأكد بيسكوف لوكالة سبوتنيك في إجابة على سؤال حول هذا الشأن أن من المقرر إجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين.أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في وقت سابق، أن أردوغان يخطط لإجراء محادثة هاتفية مع بوتين.وأكد وزير الخارجية التركي على أنه من المهم التوصل إلى تفاهم توافق عليه روسيا وأوكرانيا وشعبي البلدين.وأضاف وزير الخارجية التركي: "بوتين وزيلنسكي قد يلتقيان في حال تم التوصل إلى تفاهم بين البلدين ولكن من الصعب توقع موعد ذلك اللقاء".تواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/بيسكوف-حول-تصريحات-بايدن-عن-بوتين-كلام-لا-يغتفر-من-رئيس-دولة-قتلت-الآلاف-بالقنابل-1059997842.html
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روسيا
الكرملين: من المقرر إجراء محادثة هاتفية بين بوتين وأردوغان اليوم
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أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه من المقرر إجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمي بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.
وأكد بيسكوف لوكالة سبوتنيك في إجابة على سؤال حول هذا الشأن أن من المقرر إجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين.
أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في وقت سابق، أن أردوغان يخطط لإجراء محادثة هاتفية مع بوتين.
وأكد وزير الخارجية التركي على أنه من المهم التوصل إلى تفاهم توافق عليه روسيا وأوكرانيا وشعبي البلدين.
وأضاف وزير الخارجية التركي: "بوتين وزيلنسكي قد يلتقيان في حال تم التوصل إلى تفاهم بين البلدين ولكن من الصعب توقع موعد ذلك اللقاء".
تواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.