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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/الكرملين-من-المقرر-إجراء-محادثة-هاتفية-بين-بوتين-وأردوغان-اليوم-1060027527.html
الكرملين: من المقرر إجراء محادثة هاتفية بين بوتين وأردوغان اليوم
الكرملين: من المقرر إجراء محادثة هاتفية بين بوتين وأردوغان اليوم
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه من المقرر إجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمي بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T14:06+0000
2022-03-17T14:06+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وأكد بيسكوف لوكالة سبوتنيك في إجابة على سؤال حول هذا الشأن أن من المقرر إجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين.أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في وقت سابق، أن أردوغان يخطط لإجراء محادثة هاتفية مع بوتين.وأكد وزير الخارجية التركي على أنه من المهم التوصل إلى تفاهم توافق عليه روسيا وأوكرانيا وشعبي البلدين.وأضاف وزير الخارجية التركي: "بوتين وزيلنسكي قد يلتقيان في حال تم التوصل إلى تفاهم بين البلدين ولكن من الصعب توقع موعد ذلك اللقاء".تواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/بيسكوف-حول-تصريحات-بايدن-عن-بوتين-كلام-لا-يغتفر-من-رئيس-دولة-قتلت-الآلاف-بالقنابل-1059997842.html
https://arabic.sputniknews.com/20220317/الكرملين-يعلق-على-استخدام-الكونغريس-لصور-قصف-النظام-الأوكراني-لدونيتسك-على-أنها-في-كييف-1060015836.html
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الكرملين: من المقرر إجراء محادثة هاتفية بين بوتين وأردوغان اليوم

14:06 GMT 17.03.2022
© Sputnik . Valeriy Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© Sputnik . Valeriy Belousov
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أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه من المقرر إجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمي بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.
وأكد بيسكوف لوكالة سبوتنيك في إجابة على سؤال حول هذا الشأن أن من المقرر إجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين.
أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في وقت سابق، أن أردوغان يخطط لإجراء محادثة هاتفية مع بوتين.
دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
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وأكد وزير الخارجية التركي على أنه من المهم التوصل إلى تفاهم توافق عليه روسيا وأوكرانيا وشعبي البلدين.
وأضاف وزير الخارجية التركي: "بوتين وزيلنسكي قد يلتقيان في حال تم التوصل إلى تفاهم بين البلدين ولكن من الصعب توقع موعد ذلك اللقاء".
تواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثاني والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:57 GMT
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