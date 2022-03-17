https://arabic.sputniknews.com/20220317/الكرملين-يعلق-على-استخدام-الكونغريس-لصور-قصف-النظام-الأوكراني-لدونيتسك-على-أنها-في-كييف-1060015836.html

الكرملين يعلق على استخدام الكونغريس لصور قصف النظام الأوكراني لدونيتسك على أنها في كييف

الكرملين يعلق على استخدام الكونغريس لصور قصف النظام الأوكراني لدونيتسك على أنها في كييف

قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن استخدام صور دونيتسك في وسائل الإعلام وأثناء خطاب رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في الكونغرس الأمريكي هي... 17.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-17T10:48+0000

2022-03-17T10:48+0000

2022-03-17T10:51+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

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وقال بيسكوف للصحفيين: "تزييف الحقائق مثل هذه المنشورات المزيفة معروفة جيدا في روسيا. هذه كذبة بشعة. هذا تزوير قبيح."وقال إن موسكو "ستواصل شرح كل هذه التزويرات بشكل منهجي وصبر فعال".وخرجت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية يوم الأربعاء بعنوان "مفرمة اللحم" بصورة رئيسية بعد القصف النظام الأوكراني في دونيتسك. في الوقت نفسه، عرضت الصحيفة صورة لسكان دونيتسك الذين لقوا حتفهم على أنها صورة من كييف.بعد نشر العديد الصور، اتهم المدونون المحليون ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي والخبراء، وكذلك السفارة الروسية في روما، الصحيفة بنشر الأخبار المزيفة.وشدد بيسكوف على أن هذا لا يضيف شيئا إلى سمعة ومكانة هذه الصحيفة الإيطالية "لكنها ليست وحدها في تمارس التزوير الفظيع للأسف".

https://arabic.sputniknews.com/20220316/بيسكوف-حول-تصريحات-بايدن-عن-بوتين-كلام-لا-يغتفر-من-رئيس-دولة-قتلت-الآلاف-بالقنابل-1059997842.html

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روسيا