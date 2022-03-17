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آل نهيان: الإمارات تعرض الوساطة للتوصل لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220317/المؤتمر-الصحفي-المشترك-بين-وزير-الخارجية-الروسي-ونظيره-الإماراتي-1060012891.html
وزير الخارجية الإماراتية: أبو ظبي تتطلع لتوسيع مجالات التعاون مع موسكو بما فيها الطاقة
وزير الخارجية الإماراتية: أبو ظبي تتطلع لتوسيع مجالات التعاون مع موسكو بما فيها الطاقة
يعقد وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان مؤتمرا صحفيا في موسكو 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T09:49+0000
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روسيا
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لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي

وزير الخارجية الإماراتية: أبو ظبي تتطلع لتوسيع مجالات التعاون مع موسكو بما فيها الطاقة

09:49 GMT 17.03.2022 (تم التحديث: 10:12 GMT 17.03.2022)
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يتبع
يعقد وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان مؤتمرا صحفيا في موسكو
Nikolay, [3/17/2022 12:47 PM]
Nikolay, [3/17/2022 12:47 PM]
الجديد أولاًالقديم أولاً
09:59 GMT 17.03.2022
آل نهيان: ندعو السيد لافروف لزيارة الإمارات قريبا ونحن ننتظره
09:59 GMT 17.03.2022
آل نهيان: هناك توافق مع موسكو بشأن سياسة أسعار الطاقة وهناك ضرورة ملحة على التواصل والتنسيق في ظل الظروف الحالية
09:58 GMT 17.03.2022
آل نهيان: ناقشنا في الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي قضية توريد الهيدروكربونات والحاجات الأخرى
09:55 GMT 17.03.2022
آل نهيان: ناقشنا مع موسكو قضية الأحداث في أوكرانيا وتم التوافق على تكثيف الجهود للوصول إلى الحل السلمي للنزاع في أوكرانيا
09:54 GMT 17.03.2022
آل نهيان: الإمارات تتطلع لتوسيع مجالات التعاون مع روسيا بما فيها الطاقة والمجالات الأخرى
أعلن وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، أن بلاده تتطلع إلى توسيع آفاق التعاون والشراكة مع روسيا على مختلف الصعد.

وقال آل نهيان خلال لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: " نتطلع في الإمارات إلى تطوير العلاقات الثنائية بي البلدين وتنويعها في كافة المجالات... ونتطلع إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة".
09:50 GMT 17.03.2022
لافروف: نحن نعزز باستمرار العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات
09:49 GMT 17.03.2022
لافروف: روسيا تعرب عن امتنانها للإمارات على موقفها المتوازن تجاه أوكرانيا ومعظم السكان الخارجين من ماريوبول دخلوا الأراضي الروسية
أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن امتنانه للإمارات بشأن موقفها المتوازن تجاه النزاع في أوكرانيا، مشيرا في الوقت عينه إلى أن معظم من تم إخراجه من مدينة ماريوبول اختاروا القدوم إلى روسيا.
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