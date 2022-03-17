https://arabic.sputniknews.com/20220317/المؤتمر-الصحفي-المشترك-بين-وزير-الخارجية-الروسي-ونظيره-الإماراتي-1060012891.html
وزير الخارجية الإماراتية: أبو ظبي تتطلع لتوسيع مجالات التعاون مع موسكو بما فيها الطاقة
وزير الخارجية الإماراتية: أبو ظبي تتطلع لتوسيع مجالات التعاون مع موسكو بما فيها الطاقة
يعقد وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان مؤتمرا صحفيا في موسكو 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T09:49+0000
2022-03-17T09:49+0000
2022-03-17T10:12+0000
روسيا
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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وزير الخارجية الإماراتية: أبو ظبي تتطلع لتوسيع مجالات التعاون مع موسكو بما فيها الطاقة
09:49 GMT 17.03.2022 (تم التحديث: 10:12 GMT 17.03.2022) تابعنا عبر
يتبع
يعقد وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان مؤتمرا صحفيا في موسكو
Nikolay, [3/17/2022 12:47 PM]
Nikolay, [3/17/2022 12:47 PM]
الجديد أولاًالقديم أولاً
آل نهيان: ندعو السيد لافروف لزيارة الإمارات قريبا ونحن ننتظره
آل نهيان: هناك توافق مع موسكو بشأن سياسة أسعار الطاقة وهناك ضرورة ملحة على التواصل والتنسيق في ظل الظروف الحالية
آل نهيان: ناقشنا في الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي قضية توريد الهيدروكربونات والحاجات الأخرى
آل نهيان: ناقشنا مع موسكو قضية الأحداث في أوكرانيا وتم التوافق على تكثيف الجهود للوصول إلى الحل السلمي للنزاع في أوكرانيا
آل نهيان: الإمارات تتطلع لتوسيع مجالات التعاون مع روسيا بما فيها الطاقة والمجالات الأخرى
أعلن وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، أن بلاده تتطلع إلى توسيع آفاق التعاون والشراكة مع روسيا على مختلف الصعد.
وقال آل نهيان خلال لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: " نتطلع في الإمارات إلى تطوير العلاقات الثنائية بي البلدين وتنويعها في كافة المجالات... ونتطلع إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة".
لافروف: نحن نعزز باستمرار العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات
لافروف: روسيا تعرب عن امتنانها للإمارات على موقفها المتوازن تجاه أوكرانيا ومعظم السكان الخارجين من ماريوبول دخلوا الأراضي الروسية
أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن امتنانه للإمارات بشأن موقفها المتوازن تجاه النزاع في أوكرانيا، مشيرا في الوقت عينه إلى أن معظم من تم إخراجه من مدينة ماريوبول اختاروا القدوم إلى روسيا.