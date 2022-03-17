https://arabic.sputniknews.com/20220317/المستشار-الألماني-الناتو-لا-ينوي-التدخل-في-أوكرانيا-عسكريا-1060015764.html
المستشار الألماني: الناتو لا ينوي التدخل في أوكرانيا عسكريا
المستشار الألماني: الناتو لا ينوي التدخل في أوكرانيا عسكريا
قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الخميس، إن "الناتو" لا ينوي التدخل عسكريا في أحداث أوكرانيا. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T10:42+0000
2022-03-17T10:42+0000
2022-03-17T11:00+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1053702163_0:0:2985:1679_1920x0_80_0_0_0b355e9597aa9790fe52720375685a0f.jpg
وقال شولتز في مؤتمر صحفي مع الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، في برلين: "هناك شيء واحد واضح. الناتو لن يتدخل عسكريا في الحرب".وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أمس الأربعاء، أن الحلف سيعزز بشكل جوهري تواجده العسكري بأوروبا الشرقية، في سياق النزاع الروسي-الأوكراني، وذلك قبل أسبوع من قمة رؤساء الدول والحكومات الحليفة التي ستعقد في بروكسيل بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.وأكد ستولتنبرغ أن الناتو ليس لديه نية لنشر قوات على الأراضي وفي الأجواء الأوكرانية، رافضا بذلك مقترحا بولونيا بشأن "مهمة سلام تحميها قوات مسلحة" تابعة للحلف في أوكرانيا، ودعوات كييف التي كررها الرئيس فلاديمير زيلينسكي، أمس الأربعاء، في خطابه عن طريق الفيديو أمام الكونغرس الأمريكي- من أجل منطقة حظر طيران فوق البلاد.وقال الأمين العام للحلف "لا مجال لنشر قوات الناتو أو طائراته في أوكرانيا".هذا وأعلن الرئيس الروسي، يوم 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة الجيش الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/الناتو-يعلن-نشر-نحو-140-ألف-جندي-في-أوروبا-1059993323.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1053702163_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9ae0224a6144ea3a3994915381bdca58.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار ألمانيا
المستشار الألماني: الناتو لا ينوي التدخل في أوكرانيا عسكريا
10:42 GMT 17.03.2022 (تم التحديث: 11:00 GMT 17.03.2022) تابعنا عبر
قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الخميس، إن "الناتو" لا ينوي التدخل عسكريا في أحداث أوكرانيا.
وقال شولتز في مؤتمر صحفي مع الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، في برلين: "هناك شيء واحد واضح. الناتو لن يتدخل عسكريا في الحرب".
وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ
، أمس الأربعاء، أن الحلف سيعزز بشكل جوهري تواجده العسكري بأوروبا الشرقية، في سياق النزاع الروسي-الأوكراني، وذلك قبل أسبوع من قمة رؤساء الدول والحكومات الحليفة التي ستعقد في بروكسيل بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأكد ستولتنبرغ أن الناتو ليس لديه نية لنشر قوات على الأراضي وفي الأجواء الأوكرانية، رافضا بذلك مقترحا بولونيا بشأن "مهمة سلام تحميها قوات مسلحة" تابعة للحلف في أوكرانيا، ودعوات كييف التي كررها الرئيس فلاديمير زيلينسكي، أمس الأربعاء، في خطابه عن طريق الفيديو أمام الكونغرس الأمريكي- من أجل منطقة حظر طيران فوق البلاد.
وقال الأمين العام للحلف "لا مجال لنشر قوات الناتو أو طائراته في أوكرانيا".
هذا وأعلن الرئيس الروسي، يوم 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة الجيش الأوكراني.