https://arabic.sputniknews.com/20220317/المغرب-القبض-على-70-شخصا-إثر-أحداث-شغب-أعقبت-مباراة-كرة-قدم-1060036273.html
المغرب... القبض على 70 شخصا إثر أحداث شغب أعقبت مباراة كرة قدم
المغرب... القبض على 70 شخصا إثر أحداث شغب أعقبت مباراة كرة قدم
أعلنت السلطات المغربية، اليوم الخميس، القبض على 70 شخصا على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مباراة كرة قدم وأدت إلى وقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمواطنين... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T18:21+0000
2022-03-17T18:21+0000
2022-03-17T18:21+0000
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رياضة
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وحسب موقع "هسبريس"، قالت النيابة العامة المغربية في بيان، إن السلطات احتجزت 70 شخصا بينهم 18 قاصرا.وأضاف البيان أن المحتجزين اتهموا "بارتكاب أعمال عنف أدت لإصابة 103 من أفراد قوات الأمن و23 من المواطنين بالإضافة إلى خسائر مادية في سيارات مملوكة للدولة وأخرى مملوكة لأشخاص مع إحراق مركبة وتخريب مرافق ومنشآت الملعب وارتكاب سرقات وعرقلة السير بالطريق العام.وأشار البيان أن ذلك أحدث هلعا وخوفا لدى المواطنين وتسبب في اضطراب الأمن والنظام العام.وأوضح البيان أن النيابة العامة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم والتحقيق معهم.وكانت مباراة جرت يوم الأحد الماضي بين فريقي الجيش الملكي المغربي والمغرب الفاسي في الدور 32 من كأس العرش، قد انتهت بفوز المغرب الفاسيٍ على مضيفه الجيش الملكي بهدفين مقابل لاشيء وإقصائه.واندلعت بعد نهاية اللقاء أحداث شغب إثر نزول الجماهير من المدرجات واقتحامها أرض الملعب، وذلك بعد أيام قليلة من قرار عودة الجماهير في المغرب بعد غياب طويل بسبب ظروف جائحة كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/حكيم-زياش-يجدد-رفضه-الانضمام-للمنتخب-المغربي-1059859779.html
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أخبار المغرب اليوم, رياضة
المغرب... القبض على 70 شخصا إثر أحداث شغب أعقبت مباراة كرة قدم
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أعلنت السلطات المغربية، اليوم الخميس، القبض على 70 شخصا على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مباراة كرة قدم وأدت إلى وقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمواطنين بالإضافة إلى خسائر مادية.
وحسب موقع "هسبريس"
، قالت النيابة العامة المغربية في بيان، إن السلطات احتجزت 70 شخصا بينهم 18 قاصرا.
وأضاف البيان أن المحتجزين اتهموا "بارتكاب أعمال عنف أدت لإصابة 103 من أفراد قوات الأمن و23 من المواطنين بالإضافة إلى خسائر مادية في سيارات مملوكة للدولة وأخرى مملوكة لأشخاص مع إحراق مركبة وتخريب مرافق ومنشآت الملعب وارتكاب سرقات وعرقلة السير بالطريق العام.
وأشار البيان أن ذلك أحدث هلعا وخوفا لدى المواطنين وتسبب في اضطراب الأمن والنظام العام.
وأوضح البيان أن النيابة العامة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم والتحقيق معهم.
وكانت مباراة جرت يوم الأحد الماضي بين فريقي الجيش الملكي المغربي والمغرب الفاسي في الدور 32 من كأس العرش، قد انتهت بفوز المغرب الفاسيٍ على مضيفه الجيش الملكي بهدفين مقابل لاشيء وإقصائه.
واندلعت بعد نهاية اللقاء أحداث شغب إثر نزول الجماهير من المدرجات واقتحامها أرض الملعب، وذلك بعد أيام قليلة من قرار عودة الجماهير في المغرب
بعد غياب طويل بسبب ظروف جائحة كورونا.