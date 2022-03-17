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https://arabic.sputniknews.com/20220317/النقد-الدولي-يحذر-البلدان-التي-تعتمد-على-الدولار-بعد-تحول-في-سياسة-أمريكا-1060033064.html
"النقد الدولي" يحذر البلدان التي تعتمد على الدولار بعد تحول في سياسة أمريكا
"النقد الدولي" يحذر البلدان التي تعتمد على الدولار بعد تحول في سياسة أمريكا
قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إن الاحتياطي الفيدرالي يتصرف "بشكل مناسب" لتشديد السياسة النقدية والإشارة إلى مسار أعلى لسعر الفائدة في المستقبل، لكن تحول... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T16:08+0000
2022-03-17T16:08+0000
اقتصاد
صندوق النقد الدولي
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء ذلك في كلمة ألقاها المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، خلال مؤتمر صحفي دوري، بعد يوم من رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الأولى منذ عام 2018، بحسب "رويترز".وقال رايس إن البلدان ستواجه وقتا أكثر صعوبة في تقييم تأثيرات السياسة لتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي، بسبب اختلاف الظروف الاقتصادية بعد الجائحة والآثار المترتبة على الأزمة الأوكرانية، على نطاق واسع.وأضاف رايس أن الاستمرار في إعطاء توجيه واضح للأمام يتفاعل بشكل متناسب مع التحولات في البيانات، وسيساعد في الحفاظ على توقعات التضخم ثابتة.وتابع: "هذه الوتيرة الأسرع لتطبيع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، تزيد من المخاطر التي تواجهها البلدان الأخرى التي تعتمد على التمويل بالدولار، خاصة في الاقتصادات الناشئة والنامية".
https://arabic.sputniknews.com/20220317/تقرير-مصر-تجري-محادثات-للحصول-على-قرض-من-صندوق-النقد-الدولي-1060030162.html
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اقتصاد, صندوق النقد الدولي, الولايات المتحدة الأمريكية

"النقد الدولي" يحذر البلدان التي تعتمد على الدولار بعد تحول في سياسة أمريكا

16:08 GMT 17.03.2022
© Sputnik . Alexey Suchorukov / الذهاب إلى بنك الصورالدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© Sputnik . Alexey Suchorukov
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قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إن الاحتياطي الفيدرالي يتصرف "بشكل مناسب" لتشديد السياسة النقدية والإشارة إلى مسار أعلى لسعر الفائدة في المستقبل، لكن تحول سياسته يجلب مخاطر لدول الأسواق الناشئة التي تعتمد على التمويل بالدولار.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، خلال مؤتمر صحفي دوري، بعد يوم من رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الأولى منذ عام 2018، بحسب "رويترز".
وقال رايس إن البلدان ستواجه وقتا أكثر صعوبة في تقييم تأثيرات السياسة لتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي، بسبب اختلاف الظروف الاقتصادية بعد الجائحة والآثار المترتبة على الأزمة الأوكرانية، على نطاق واسع.
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
تقرير: مصر تجري محادثات للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي
15:01 GMT
وأضاف رايس أن الاستمرار في إعطاء توجيه واضح للأمام يتفاعل بشكل متناسب مع التحولات في البيانات، وسيساعد في الحفاظ على توقعات التضخم ثابتة.
وتابع: "هذه الوتيرة الأسرع لتطبيع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، تزيد من المخاطر التي تواجهها البلدان الأخرى التي تعتمد على التمويل بالدولار، خاصة في الاقتصادات الناشئة والنامية".
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