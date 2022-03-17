النقل الروسية: شركات طيران روسية وأجنبية تواصل رحلاتها الجوية
© Sputnik . Maxim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورمطار شيريمتيفو، الطيران الروسي "آيروفلوت"، موسكو، روسيا مارس 2021
© Sputnik . Maxim Blinov/
أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم الخميس، أن ست شركات طيران روسية تواصل رحلاتها الدولية إلى أذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وقيرغيزستان والإمارات وطاجيكستان وتركيا وأوزبكستان، كما تقوم 29 شركة طيران أجنبية برحلات من 20 دولة إلى روسيا.
وأصدرت وزارة النقل الروسية بيانا قالت فيه: "على الرغم من القيود التي تفرضها عدد من الدول الأجنبية على استخدام مجالها الجوي، تواصل الخطوط الجوية الروسية النقل الجوي الدولي، حيث تقوم ست شركات طيران روسية برحلات جوية إلى أذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا، قيرغيزستان، والإمارات العربية المتحدة وطاجيكستان وتركيا وأوزبكستان بمعدل إجمالي يبلغ حوالي 250 رحلة في الأسبوع".
وأضافت النقل الروسية: "إلى ذلك، تقوم 29 شركة طيران من الجزائر وأرمينيا والبحرين وبيلاروس وفنزويلا وإسرائيل والهند والعراق وكازاخستان وقطر وقرغيزستان والمغرب ومنغوليا والإمارات العربية المتحدة وصربيا وسوريا وطاجيكستان وتركمانستان وتركيا رحلات إلى روسيا وأوزبكستان".
وأضافت النقل الروسية: "إلى ذلك، تقوم 29 شركة طيران من الجزائر وأرمينيا والبحرين وبيلاروس وفنزويلا وإسرائيل والهند والعراق وكازاخستان وقطر وقرغيزستان والمغرب ومنغوليا والإمارات العربية المتحدة وصربيا وسوريا وطاجيكستان وتركمانستان وتركيا رحلات إلى روسيا وأوزبكستان".