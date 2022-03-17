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https://arabic.sputniknews.com/20220317/اليابان-الإجراءات-الجديدة-لتنفيذ-خطة-التعاون-الاقتصادي-المشتركة-مع-روسيا-أمر-مستبعد-حاليا-1060002567.html
اليابان: الإجراءات الجديدة لتنفيذ خطة التعاون الاقتصادي المشتركة مع روسيا أمر مستبعد حاليا
اليابان: الإجراءات الجديدة لتنفيذ خطة التعاون الاقتصادي المشتركة مع روسيا أمر مستبعد حاليا
أكد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أن الإجراءات الجديدة لتنفيذ خطة النقاط الثماني للنشاط الاقتصادي المشترك بين اليابان وروسيا أمر مستبعد في ظل الظروف... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T05:31+0000
2022-03-17T05:31+0000
العالم
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وقال رئيس الحكومة اليابانية خلال جلسة استماع في البرلمان، "فيما يتعلق بخطة العمل المشتركة، التي تتكون من ثماني نقاط، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي والظروف الراهنة، فإننا ندرك أن الإجراءات الجديدة (لتنفيذها) ليست ممكنة الآن بالتأكيد".وكانت اليابان قد فرضت عقوبات ضد روسيا على ضوء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/شباط المنصرم، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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العالم

اليابان: الإجراءات الجديدة لتنفيذ خطة التعاون الاقتصادي المشتركة مع روسيا أمر مستبعد حاليا

05:31 GMT 17.03.2022
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 قمة مجموعة العشرين 2019 في مدينة أوساكا، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
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أكد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أن الإجراءات الجديدة لتنفيذ خطة النقاط الثماني للنشاط الاقتصادي المشترك بين اليابان وروسيا أمر مستبعد في ظل الظروف الحالية.
وقال رئيس الحكومة اليابانية خلال جلسة استماع في البرلمان، "فيما يتعلق بخطة العمل المشتركة، التي تتكون من ثماني نقاط، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي والظروف الراهنة، فإننا ندرك أن الإجراءات الجديدة (لتنفيذها) ليست ممكنة الآن بالتأكيد".

وكانت اليابان قد فرضت عقوبات ضد روسيا على ضوء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/شباط المنصرم، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثاني والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:47 GMT
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