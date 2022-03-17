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https://arabic.sputniknews.com/20220317/انفجار-في-عمارة-سكنية-بسبب-تسرب-الغاز-في-السعودية-صور-1060026612.html
انفجار في عمارة سكنية بسبب تسرب الغاز في السعودية... صور
انفجار في عمارة سكنية بسبب تسرب الغاز في السعودية... صور
شهدت إحدى العمارات السكنية في مدينة الرياض بالسعودية، انفجارا هائلا بسبب تسرب الغاز. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T13:52+0000
2022-03-17T13:52+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وأفاد الدفاع المدني في السعودية، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، بأن الانفجار أسفر عن إصابة شخص.وقع الحادث في عمارة سكنية، بحي الياسمين في العاصمة السعودية الرياض، وأسفر عن تدمير أجزاء من العمارة وعدد من السيارات.وأكد الدفاع المدني، أن رجال الإطفاء والمنقذين يباشرون الذي تبين من المعاينة الأولية أنه ناجم عن تسرب غاز.وأعلن الدفاع المدني، أن الانفجار نتج عنه إصابة شخص، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم

انفجار في عمارة سكنية بسبب تسرب الغاز في السعودية... صور

13:52 GMT 17.03.2022
© AP Photo / Hassan Ammarأفراد من الشرطة السعودية في الرياض
أفراد من الشرطة السعودية في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
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شهدت إحدى العمارات السكنية في مدينة الرياض بالسعودية، انفجارا هائلا بسبب تسرب الغاز.
وأفاد الدفاع المدني في السعودية، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، بأن الانفجار أسفر عن إصابة شخص.
وقع الحادث في عمارة سكنية، بحي الياسمين في العاصمة السعودية الرياض، وأسفر عن تدمير أجزاء من العمارة وعدد من السيارات.
وأكد الدفاع المدني، أن رجال الإطفاء والمنقذين يباشرون الذي تبين من المعاينة الأولية أنه ناجم عن تسرب غاز.
وأعلن الدفاع المدني، أن الانفجار نتج عنه إصابة شخص، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
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