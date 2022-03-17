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https://arabic.sputniknews.com/20220317/بايدن-يعلن-عن-محادثات-مع-نظيره-الصيني-لمناقشة-العملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا-1060019989.html
بايدن يعلن عن محادثات مع نظيره الصيني لمناقشة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
بايدن يعلن عن محادثات مع نظيره الصيني لمناقشة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، عن عقد محادثات مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، لمناقشة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T12:10+0000
2022-03-17T12:44+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وجاء في بيان البيت الأبيض: "بايدن سيتحدث هاتفيا مع الرئيس الصيني غدا لبحث الحرب الروسية ضد أوكرانيا وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك".وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري محادثة هاتفية مع نظيره الصيني، شي جين بينغ ، في 18 مارس/آذار.وقالت بساكي: "سيتحدث الرئيس جو بايدن الابن مع الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية يوم الجمعة".وأضافت: "هذا جزء من جهودنا المستمرة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية. سيناقش الزعيمان إدارة المنافسة بين بلدينا وكذلك حرب روسيا ضد أوكرانيا وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك".علقت الخارجية الصينية في وقت سابق، على حظر واردات النفط الروسية إن الصين تعارض بشدة العقوبات الأحادية، مشيرة إلى أن هذه العقوبات لن تجلب السلام والأمن.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، في إحاطة صحفية، إن "الصين تعارض بشدة العقوبات أحادية الجانب، التي ليس لها أساس قانوني دولي".وشدد على أن التلويح بهراوة العقوبات في أي مناسبة لن يجلب السلام والأمن.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/وكالة-بيلاروسيا-تفتح-التداولات-رسميا-بالعملة-الصينية-اليوان-1060017983.html
https://arabic.sputniknews.com/20220317/البعثة-الصينية-لدى-الاتحاد-الأوروبي-لن-تنسى-بكين-أبدا-من-قام-بتفجير-سفارتها-في-بلغراد-1060013733.html
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روسيا, العالم

بايدن يعلن عن محادثات مع نظيره الصيني لمناقشة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

12:10 GMT 17.03.2022 (تم التحديث: 12:44 GMT 17.03.2022)
© REUTERS / TINGSHU WANGلقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن بتظيره الصيني شي جي بينغ في بكين، الصين 16 نوفمبر 2021
لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن بتظيره الصيني شي جي بينغ في بكين، الصين 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / TINGSHU WANG
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، عن عقد محادثات مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، لمناقشة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وجاء في بيان البيت الأبيض: "بايدن سيتحدث هاتفيا مع الرئيس الصيني غدا لبحث الحرب الروسية ضد أوكرانيا وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري محادثة هاتفية مع نظيره الصيني، شي جين بينغ ، في 18 مارس/آذار.
وقالت بساكي: "سيتحدث الرئيس جو بايدن الابن مع الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية يوم الجمعة".
وأضافت: "هذا جزء من جهودنا المستمرة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية. سيناقش الزعيمان إدارة المنافسة بين بلدينا وكذلك حرب روسيا ضد أوكرانيا وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك".
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علقت الخارجية الصينية في وقت سابق، على حظر واردات النفط الروسية إن الصين تعارض بشدة العقوبات الأحادية، مشيرة إلى أن هذه العقوبات لن تجلب السلام والأمن.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، في إحاطة صحفية، إن "الصين تعارض بشدة العقوبات أحادية الجانب، التي ليس لها أساس قانوني دولي".
وشدد على أن التلويح بهراوة العقوبات في أي مناسبة لن يجلب السلام والأمن.
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