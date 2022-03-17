https://arabic.sputniknews.com/20220317/بداية-تحطيم-أسس-الهيمنة-باحث-اقتصادي-يشرح-سبب-رغبة-الرياض-وبكين-بتسريع-عقد-صفقات-نفط-باليوان-1060030754.html

"بداية تحطيم أسس الهيمنة"... باحث اقتصادي يشرح سبب رغبة الرياض وبكين بتسريع عقد صفقات نفط باليوان

"بداية تحطيم أسس الهيمنة"... باحث اقتصادي يشرح سبب رغبة الرياض وبكين بتسريع عقد صفقات نفط باليوان

أوضح الباحث الاقتصادي الصيني وانغ إن، مدير مركز الأبحاث الاقتصادي "تايهي" في العاصمة الصينية بيكين لوكالة "سبوتنيك" سبب رغبة الرياض وبكين المشتركة في عقد صفقات... 17.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-17T15:14+0000

2022-03-17T15:14+0000

2022-03-17T15:14+0000

اقتصاد

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وأكد الباحث أن المملكة العربية السعودية وحلفاء الولايات المتحدة الآخرون في الشرق الأوسط غير راضين عن تصرفات واشنطن في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الحالية غير موثوقة من وجهة نظرهم، بالإضافة إلى أن الدولار أصبح "ثقبًا أسود" لا يمكن التنبؤ به، لذلك سرعت الرياض وبكين المناقشات حول هذه القضية.في وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر أن المملكة العربية السعودية تجري محادثات مع الصين بشأن بيع النفط باليوان الصيني.وقال وانغ إن "تسريع المفاوضات بين الصين والمملكة العربية السعودية قد يعكس بداية تحطيم أسس الهيمنة الأمريكية".وبحسب وانغ إن، هناك أدلة على أن المفاوضات بين السعودية والصين حول هذه القضية قد عقدت، وهناك عدد من الأسباب التي دفعت السعودية إلى تسريع التقدم.وأضاف وانغ إن، أن السلل الثاني لتلك الخطوة هو أنه كان المظهر العام للولايات المتحدة في يوليو/تموز الماضي، عندما كانت تهرول للخروج من أفغانستان بعد سنوات من القتال الشاق، مما يمثل أكبر هزيمة في تاريخها ويثير الفزع لدى العديد من حلفائها.ووفقا له، فإن واشنطن تخلت تماما عن بعض المفاهيم والمبادئ الأساسية التي يعتمد عليها اقتصاد السوق الرأسمالي، وهي مصممة على كسر النظام السياسي والاقتصادي الدولي الحديث.وأضاف: "لقد تحول الدولار إلى ثقب أسود ضخم يمكن أن يدمر ثروات بعض البلدان والأفراد في أي وقت. إن أمريكا اليوم غير موثوقة وغير جديرة بالثقة. لكن تطوير علاقة تعاون مستقرة ومستدامة مع الصين، على العكس من ذلك، هو خطة موثوقة ".وشدد المحلل على أن الانتقال إلى تسويات اليوان في المعاملات النفطية بين الصين والمملكة العربية السعودية من وجهة نظر الاقتصاد السياسي الدولي يمكن أن يكون حدثًا بارزا تاريخيا، فإذا نجحت المفاوضات سيكون لها تأثير عميق على التعاون بين الصين والسعودية في قطاع النفط والعلاقات النقدية والمالية الدولية والنظام المالي الدولي.ووفقًا له، فإن هذه الخطوة ستزيد أيضًا بشكل كبير من المكانة الدولية لليوان، وهذا أمر مهم للغاية، لأن الاقتصاد الصيني ضخم، الأمر الذي يتطلب بشكل موضوعي تدويلًا مستمرًا لليوان.وأضاف أن الصين اليوم هي أكبر اقتصاد في العالم من حيث القوة الشرائية، لكن المكانة الدولية لليوان أدنى بكثير من مكانة اليورو، ناهيك عن الدولار.بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أنه نظرًا لأن التعاون بين الصين والمملكة العربية السعودية في قطاع النفط يمثل جزءًا كبيرًا من سوق الطاقة الدولي، فإن الانتقال إلى التسويات باليوان سيكون له حتما تأثير عميق على العلاقات النقدية الدولية والنظام المالي. ."في المستقبل، سيتم تسوية المعاملات النفطية الصينية السعودية باليوان، مما يعني أن حصة اليوان في المعاملات مع السلع الأساسية ستزداد، وهذا سينتشر حتما إلى التجارة في السلع العامة، وبالتالي المساهمة في تدويل يوان".وقال إن هذه العملية ستفيد التنمية الاقتصادية في الصين في العديد من الجوانب، وأضاف: "أولا، مفيد للتجارة الخارجية للصين في النفط والغاز، لأنه يقلل من المخاطر المالية الناجمة عن تقلب سعر صرف الدولار ويضمن أمن الطاقة، وثانيا، يساهم في التنمية المستقرة للتجارة الخارجية والاستثمار للصين".وتابع: "إن تدويل اليوان يعني تنويع طرق المدفوعات والتسويات في التجارة الخارجية للصين، وهو أمر مواتٍ لتجارة الصين مع العديد من البلدان التي تعاني من نقص في احتياطيات النقد الأجنبي بالدولار، وحقيقة أن اليوان يصبح تدريجياً عملة احتياطية يمكن أن يساهم بشكل كبير في تنمية الاستثمار الأجنبي الصيني ".وأشار إلى أن تدويل اليوان يجب أن يساعد الصين في مواجهة المخاطر المالية المرتبطة بهيمنة الدولار."في السنوات الأخيرة، استخدمت الولايات المتحدة بشكل متهور هيمنة الدولار لإطلاق العنان لسيولة لا حدود لها، مما أدى إلى وفرة الدولارات في جميع أنحاء العالم وزيادة حادة في المخاطر المالية في العديد من البلدان ".واختتم بالقول "بفضل عملية تدويل اليوان المتسارعة، يمكن للصين أن تتجنب أو تقلل من تأثير انتشار هيمنة الدولار".

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