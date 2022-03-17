https://arabic.sputniknews.com/20220317/بروفيسور-الحديث-عن-جرائم-حرب-روسية-غير-ممكن-حاليا-1060025228.html
بروفيسور: الحديث عن "جرائم حرب" روسية غير ممكن حاليا
بروفيسور: الحديث عن "جرائم حرب" روسية غير ممكن حاليا
نناقش في هذه الحلقة: العدل الدولية تطلب من روسيا وقف العملية العسكرية والولايات المتحدة تقدم مليار دولار مساعدات أمنية لكييف، السفير الأمريكي في الأردن يفرض... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T13:30+0000
2022-03-17T13:30+0000
2022-03-17T13:30+0000
راديو
بلا قيود
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بروفيسور: الحديث عن "جرائم حرب" روسية غير ممكن حاليا
بروفيسور: الحديث عن "جرائم حرب" روسية غير ممكن حاليا
قضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بدعوة روسيا إلى وقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا.حول هذا الموضوع، قال أستاذ القانون الدولي في مصر، البروفيسور أيمن سلامة، لـ "بلا قيود":واشنطن تحارب الإعلام الروسية في الأردنطلب السفير الأمريكي هناك هنري ووستر، تقليل ظهور وسائل الإعلام الروسي على إحدى القنوات المحلية، وخصوصا قناة "روسيا اليوم" و"سبوتنيك".حول هذا التدخل الأمريكي في شؤون الدول، قال المحلل السياسي حسام العتوم، لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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نغم كباس
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060025055_246:0:1179:700_1920x0_80_0_0_9ecb47fe218512ea8bb8040d8835036f.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
بروفيسور: الحديث عن "جرائم حرب" روسية غير ممكن حاليا
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: العدل الدولية تطلب من روسيا وقف العملية العسكرية والولايات المتحدة تقدم مليار دولار مساعدات أمنية لكييف، السفير الأمريكي في الأردن يفرض على عمان عدم بث "سبوتنيك" و "أر تي"، إيران تزيد من تخصيب اليورانيوم، جونسون يفشل في مهمته بإجبار السعودية على رفع إنتاج النفط.
قضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بدعوة روسيا إلى وقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا
.
حول هذا الموضوع، قال أستاذ القانون الدولي في مصر، البروفيسور أيمن سلامة، لـ "بلا قيود
":
"المحكمة تصرفت وفقا للمادة 41، التي تخص للمحكمة بإصدار أوامر بهذا الصدد، ولم تفصل حتى الآن في هذه الدعوى المرفوعة من جانب واحد، وربما الأمر يستغرق سنوات عديدة، وتستطيع روسيا المثول في أي وقت أمام المحكمة، وتقديم دفوعها القانونية لأي مزاعم أوكرانية ضد روسيا بارتكابها جرائم حرب، لأن الحديث عن هذه الجرائم غير ممكن حاليا، وبهذه السرعة".
واشنطن تحارب الإعلام الروسية في الأردن
طلب السفير الأمريكي هناك هنري ووستر، تقليل ظهور وسائل الإعلام الروسي
على إحدى القنوات المحلية، وخصوصا قناة "روسيا اليوم" و"سبوتنيك
".
حول هذا التدخل الأمريكي في شؤون الدول، قال المحلل السياسي حسام العتوم، لـ "بلا قيود
":
"السفير الأمريكي يرفع حاجبه على الإعلام الأردني وروسيا، أمام صمت نقابة الصحافيين الأردنية، والسفارة الروسية في عمان، ولا ننسى أن الأمريكان لهم "صدر البيت" ، مساعدات كبيرة بمليارات الدولارات".
التفاصيل في الملف الصوتي...