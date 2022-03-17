https://arabic.sputniknews.com/20220317/بريطانيا-تكشف-ما-اتفق-عليه-بوريس-جونسون-مع-محمد-بن-سلمان--في-الرياض-1060004883.html

بريطانيا تكشف ما اتفق عليه بوريس جونسون مع محمد بن سلمان في الرياض

بريطانيا تكشف ما اتفق عليه بوريس جونسون مع محمد بن سلمان في الرياض

نشرت رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم الخميس، تغريدة عقبت فيها على الاتفاقات بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي زار... 17.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-17T07:15+0000

2022-03-17T07:15+0000

2022-03-17T07:15+0000

أخبار السعودية اليوم

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

بريطانيا

بوريس جونسون

ولي العهد محمد بن سلمان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050601704_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_05ac2cb02c457565977786f261efb423.jpg

وقال مكتب جونسون في تغريدته، إن "رئيس الوزراء التقى ولي عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان.. واتفقا على التعاون للحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة ومواصلة الانتقال إلى التكنولوجيا النظيفة، كما التزما بتعزيز التعاون في مجال الدفاع والتجارة".وكانت وكالة "رويترز"، قالت أمس الأبعاء، إن "رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فشل في الحصول على تعهدات علنية من السعودية والإمارات بزيادة إنتاج النفط، بعد محادثات بشأن أمن الطاقة، مع حاكمي البلدين الفعليين".وفي أعقاب لقائه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض، سأل صحفي رئيس الوزراء عما إذا كانت السعودية ستزيد إنتاجها من النفط، أجاب قائلا: "أعتقد أنك بحاجة إلى التحدث مع السعوديين بشأن ذلك".ورفضت السعودية والإمارات، اللتان تشهد علاقتهما الوثيقة مع واشنطن توترا، الاستجابة حتى الآن لمناشدات واشنطن بزيادة إنتاج النفط للحد من ارتفاع أسعار الخام الذي ينذر بموجة ركود عالمية بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.يذكر أن البلدين الخليجيين عضوان في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ولديهما فائض في طاقة إنتاج النفط ويمكنهما زيادة الإنتاج وتعويض خسارة الإمدادات. لكن البلدين يحاولان الحفاظ على موقف حيادي بين الحلفاء الغربيين وموسكو، شريكتهما في تكتل "أوبك+" الذي يشمل أوبك ومنتجي نفط مستقلين خارجها.وتلتزم مجموعة "أوبك+" بهدف زيادة الإنتاج شهريا بمقدار 400 ألف برميل يوميا، وقاومت ضغوطا لفعل ذلك على نحو أسرع.وخلال السنوات الأخيرة، عمقت الإمارات علاقاتها بروسيا والصين، وامتنعت عن التصويت في الشهر الماضي على مشروع قرار صاغته واشنطن في مجلس الأمن الدولي بالعملية العسكرية الروسية الخاصة.

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, بريطانيا, بوريس جونسون, ولي العهد محمد بن سلمان