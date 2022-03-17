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بريطانيا تكشف ما اتفق عليه بوريس جونسون مع محمد بن سلمان في الرياض
بريطانيا تكشف ما اتفق عليه بوريس جونسون مع محمد بن سلمان في الرياض
نشرت رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم الخميس، تغريدة عقبت فيها على الاتفاقات بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي زار... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T07:15+0000
2022-03-17T07:15+0000
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بوريس جونسون
ولي العهد محمد بن سلمان
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وقال مكتب جونسون في تغريدته، إن "رئيس الوزراء التقى ولي عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان.. واتفقا على التعاون للحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة ومواصلة الانتقال إلى التكنولوجيا النظيفة، كما التزما بتعزيز التعاون في مجال الدفاع والتجارة".وكانت وكالة "رويترز"، قالت أمس الأبعاء، إن "رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فشل في الحصول على تعهدات علنية من السعودية والإمارات بزيادة إنتاج النفط، بعد محادثات بشأن أمن الطاقة، مع حاكمي البلدين الفعليين".وفي أعقاب لقائه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض، سأل صحفي رئيس الوزراء عما إذا كانت السعودية ستزيد إنتاجها من النفط، أجاب قائلا: "أعتقد أنك بحاجة إلى التحدث مع السعوديين بشأن ذلك".ورفضت السعودية والإمارات، اللتان تشهد علاقتهما الوثيقة مع واشنطن توترا، الاستجابة حتى الآن لمناشدات واشنطن بزيادة إنتاج النفط للحد من ارتفاع أسعار الخام الذي ينذر بموجة ركود عالمية بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.يذكر أن البلدين الخليجيين عضوان في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ولديهما فائض في طاقة إنتاج النفط ويمكنهما زيادة الإنتاج وتعويض خسارة الإمدادات. لكن البلدين يحاولان الحفاظ على موقف حيادي بين الحلفاء الغربيين وموسكو، شريكتهما في تكتل "أوبك+" الذي يشمل أوبك ومنتجي نفط مستقلين خارجها.وتلتزم مجموعة "أوبك+" بهدف زيادة الإنتاج شهريا بمقدار 400 ألف برميل يوميا، وقاومت ضغوطا لفعل ذلك على نحو أسرع.وخلال السنوات الأخيرة، عمقت الإمارات علاقاتها بروسيا والصين، وامتنعت عن التصويت في الشهر الماضي على مشروع قرار صاغته واشنطن في مجلس الأمن الدولي بالعملية العسكرية الروسية الخاصة.
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أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, بريطانيا, بوريس جونسون, ولي العهد محمد بن سلمان

بريطانيا تكشف ما اتفق عليه بوريس جونسون مع محمد بن سلمان في الرياض

07:15 GMT 17.03.2022
© REUTERS / Alberto Pezzali/Pool قمة المناخ في غلاسكو، اسكتلندا، بريطانيا، 1 نوفمبر 2021
قمة المناخ في غلاسكو، اسكتلندا، بريطانيا، 1 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / Alberto Pezzali/Pool
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نشرت رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم الخميس، تغريدة عقبت فيها على الاتفاقات بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي زار السعودية والإمارات أمس الأربعاء.
وقال مكتب جونسون في تغريدته، إن "رئيس الوزراء التقى ولي عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان.. واتفقا على التعاون للحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة ومواصلة الانتقال إلى التكنولوجيا النظيفة، كما التزما بتعزيز التعاون في مجال الدفاع والتجارة".
وكانت وكالة "رويترز"، قالت أمس الأبعاء، إن "رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فشل في الحصول على تعهدات علنية من السعودية والإمارات بزيادة إنتاج النفط، بعد محادثات بشأن أمن الطاقة، مع حاكمي البلدين الفعليين".
وفي أعقاب لقائه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض، سأل صحفي رئيس الوزراء عما إذا كانت السعودية ستزيد إنتاجها من النفط، أجاب قائلا: "أعتقد أنك بحاجة إلى التحدث مع السعوديين بشأن ذلك".
وأضاف جونسون: "لكنني أعتقد أن هناك تفهما للحاجة إلى ضمان استقرار أسواق النفط والغاز العالمية".
ورفضت السعودية والإمارات، اللتان تشهد علاقتهما الوثيقة مع واشنطن توترا، الاستجابة حتى الآن لمناشدات واشنطن بزيادة إنتاج النفط للحد من ارتفاع أسعار الخام الذي ينذر بموجة ركود عالمية بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
يذكر أن البلدين الخليجيين عضوان في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ولديهما فائض في طاقة إنتاج النفط ويمكنهما زيادة الإنتاج وتعويض خسارة الإمدادات. لكن البلدين يحاولان الحفاظ على موقف حيادي بين الحلفاء الغربيين وموسكو، شريكتهما في تكتل "أوبك+" الذي يشمل أوبك ومنتجي نفط مستقلين خارجها.
وتلتزم مجموعة "أوبك+" بهدف زيادة الإنتاج شهريا بمقدار 400 ألف برميل يوميا، وقاومت ضغوطا لفعل ذلك على نحو أسرع.
وخلال السنوات الأخيرة، عمقت الإمارات علاقاتها بروسيا والصين، وامتنعت عن التصويت في الشهر الماضي على مشروع قرار صاغته واشنطن في مجلس الأمن الدولي بالعملية العسكرية الروسية الخاصة.
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