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https://arabic.sputniknews.com/20220317/بنود-الاتفاقية-الاستراتيجية-بين-المغرب-وإسرائيل-1060030493.html
بنود الاتفاقية الاستراتيجية بين المغرب وإسرائيل
بنود الاتفاقية الاستراتيجية بين المغرب وإسرائيل
شهد المنتدى الاقتصادي الإسرائيلي المغربي، المنعقد يوم الثلاثاء في تل أبيب، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، وهيئة... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T15:07+0000
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انفوجرافيك, инфографика

بنود الاتفاقية الاستراتيجية بين المغرب وإسرائيل

15:07 GMT 17.03.2022
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شهد المنتدى الاقتصادي الإسرائيلي المغربي، المنعقد يوم الثلاثاء في تل أبيب، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، وهيئة المشغلين وأرباب الأعمال الإسرائيلية (IEBO).
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