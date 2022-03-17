https://arabic.sputniknews.com/20220317/بنود-الاتفاقية-الاستراتيجية-بين-المغرب-وإسرائيل-1060030493.html
بنود الاتفاقية الاستراتيجية بين المغرب وإسرائيل
بنود الاتفاقية الاستراتيجية بين المغرب وإسرائيل
شهد المنتدى الاقتصادي الإسرائيلي المغربي، المنعقد يوم الثلاثاء في تل أبيب، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، وهيئة... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T15:07+0000
2022-03-17T15:07+0000
2022-03-17T15:07+0000
انفوجرافيك
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
بنود الاتفاقية الاستراتيجية بين المغرب وإسرائيل
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شهد المنتدى الاقتصادي الإسرائيلي المغربي، المنعقد يوم الثلاثاء في تل أبيب، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، وهيئة المشغلين وأرباب الأعمال الإسرائيلية (IEBO).