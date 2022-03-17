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https://arabic.sputniknews.com/20220317/بوتين-قرار-ضم-شبه-جزيرة-القرم-إلى-روسيا-كان-صحيحا-وفي-الوقت-المناسب-1060019782.html
بوتين: قرار ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا كان صحيحا وفي الوقت المناسب
بوتين: قرار ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا كان صحيحا وفي الوقت المناسب
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن قرار ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا كان صحيحا وفي الوقت المناسب، موضحا أن النظر لما يحدث في دونباس كفيل بتأكيد ذلك. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T12:10+0000
2022-03-17T12:10+0000
روسيا
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وقال بوتين: "الناس في القرم وسيفاستوبول اتحدوا وانتصروا، واتخذوا خيارهم الحر ليكونوا مع روسيا".وأضاف بوتين قائلا: "لقد أثبتت السنوات الماضية بشكل مقنع كيف كان هذا الاختيار صحيحًا وفي الوقت المناسب، انظروا فقط إلى ما يحدث اليوم في دونباس، وهذا يتضح على الفور".وكانت شبه جزيرة القرم قد عادت إلى روسيا، بعد تصويت الأغلبية الساحقة من سكانها لصالح هذه الخطوة في الاستفتاء الشعبي الذي نظم في مارس/ آذار 2014، وذلك على خلفية إسقاط حكومة يانوكوفيتش واندلاع صراع مسلح في جنوب شرقي أوكرانيا بين حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
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بوتين: قرار ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا كان صحيحا وفي الوقت المناسب

12:10 GMT 17.03.2022
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الصيف و الجو الحار في سيفاستوبل، افتتاح موسم السباحة في القرم، روسيا 15 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن قرار ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا كان صحيحا وفي الوقت المناسب، موضحا أن النظر لما يحدث في دونباس كفيل بتأكيد ذلك.
وقال بوتين: "الناس في القرم وسيفاستوبول اتحدوا وانتصروا، واتخذوا خيارهم الحر ليكونوا مع روسيا".
وأضاف بوتين قائلا: "لقد أثبتت السنوات الماضية بشكل مقنع كيف كان هذا الاختيار صحيحًا وفي الوقت المناسب، انظروا فقط إلى ما يحدث اليوم في دونباس، وهذا يتضح على الفور".
وكانت شبه جزيرة القرم قد عادت إلى روسيا، بعد تصويت الأغلبية الساحقة من سكانها لصالح هذه الخطوة في الاستفتاء الشعبي الذي نظم في مارس/ آذار 2014، وذلك على خلفية إسقاط حكومة يانوكوفيتش واندلاع صراع مسلح في جنوب شرقي أوكرانيا بين حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
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