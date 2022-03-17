https://arabic.sputniknews.com/20220317/بوتين-يؤكد-استمرار-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا--حكومة-كردستان-تدعو-لتحقيق-دولي-في-قصف-أربيل-1060028545.html

بوتين يؤكد استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا .. حكومة كردستان تدعو لتحقيق دولي في قصف أربيل

بوتين يؤكد استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا .. حكومة كردستان تدعو لتحقيق دولي في قصف أربيل

في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا حتى النهاية، طالب إقليم كردستان بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في القصف... 17.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-17T14:41+0000

2022-03-17T14:41+0000

2022-03-17T14:41+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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17032022_Sputnik World بوتين يؤكد أن العملية العسكرية في أوكرانيا مستمرة حتى النهاية

بوتين يؤكد استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا حتى النهايةقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن النظام الموالي للنازيين في كييف يمكن أن يحصل على أسلحة نووية في المستقبل المنظور، مشيرا إلى أن روسيا "ستكون الهدف" بالنسبة لهؤلاء.وأكد بوتين خلال اجتماع حول إجراءات الدعم الاجتماعي والاقتصادي للمناطق الروسية، على أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستستمر حتى النهاية، مشددا على أن "أوكرانيا لن تصبح موقعا لانطلاق التهديدات ضد روسيا".وأكد الرئيس الروسي أن "الرعاة الغربيين يدفعون كييف لإراقة الدماء من خلال إمدادهم بالسلاح والمرتزقة".في هذا السياق، قال الخبير الاستراتيجي العميد، أمين حطيط، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسل عدة رسائل من خلال تصريحاته، أولها هي أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دفاعية ولن تتوقف إلا عند تحقيق أهدافها بحماية دونباس والأمن القومي الروسي.وأوضح أن الرسالة الأخيرة موجهة للشعب الأوكراني، وهي أن "القوات الروسية ليست قوات عدوان ولا احتلال وإنما قوات أمن ودفاع وتعمل من أجل مصلحة الطرفين".حكومة كردستان تطالب بلجنة دولية للتحقيق في القصف الإيراني لأربيلطالب إقليم كردستان بتشكيل لجنة دولية من ممثلي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وإيران والعراق وإقليم كردستان للتحقيق في القصف الإيراني أربيل، لدحض الاتهامات الإيرانية بتواجد مواقع إسرائيلية سرية في الإقليم.و دعا رئيس حكومة كردستان، مسرور بارزاني، " العراق والمجتمع الدولي لوضع حد لمثل هذه الاعتداءات والانتهاكات على مواطني إقليم كردستان والعراق".في هذا الصدد، قال المحلل السياسي العراقي، ابراهيم السراج، إن تشكيل لجنة تحقيق دولية في القصف الإيراني لأربيل يعتبر مضيعة للوقت وليس سوى عملية إلهاء، لأن القوانين العراقية تحظر التعامل مع اسرائيل.وأكد، السراج، أن إيران أرسلت إلى الحكومة الاتحادية وإلى حكومة أربيل بأن لديها أدلة بأن الطائرات المسيرة انطلقت من مقر للاستخبارات الاسرائيلية في أربيل وأن هذا يشكل تهديدا لأمن إيران.الاتحاد التونسي للشغل يعارض الإصلاحات الاقتصادية التي تطالب بها الجهات المانحةأكد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، معارضته للإصلاحات الاقتصادية "المؤلمة" التي تطالب بها الجهات المانحة، وسط وسعي الحكومة للحصول على حزمة إنقاذ مالي دولية لتجنب أزمة في الماليات العامة.وأضاف أن "الشركات العامة ليست للبيع و أن القطاع العام خط أحمر"، مؤكدا رفضه للإصلاحات الموجعة. ودعا في الوقت نفسه لزيادة الأجور في العام الجاري والعام المقبل.في هذا الإطار، أكد الكاتب والمحلل السياسي التونسي، منذر ثابت، أن معارضة اتحاد الشغل للإصلاحات الاقتصادية التي تدعو لها الجهات المانحة هو أمر طبيعي انطلاقا من موروث كلاسيكي قريب من الأيدلوجية الاشتراكية.وأوضح ثابت، أن الاتحاد يقف على أرضية اجتماعية أساسها القطاع العام ودعم المؤسسات العمومية التي تواجه الإفلاس، مشيرا إلى أن استمرار الوضع الاقتصادي الحالي ينبئ بالانفجار وهي المعادلة التي يجب حلها.

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