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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/تركيا-أوكرانيا-طلبت-منا-أن-نكون-بين-الضامنين-لأي-اتفاق-مع-روسيا-1060031308.html
تركيا: أوكرانيا طلبت منا أن نكون بين الضامنين لأي اتفاق مع روسيا
تركيا: أوكرانيا طلبت منا أن نكون بين الضامنين لأي اتفاق مع روسيا
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الخميس، إن نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، طلب من أنقرة أن تكون طرفا ضامنا لأي اتفاق مستقبلي مع روسيا، إلى... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T15:26+0000
2022-03-17T15:26+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وخلال زيارة لمدينة لفوف الأوكرانية، قال تشاووش أوغلو: "قدمت أوكرانيا عرضا بشأن اتفاقية الأمن الجماعي؛ الدول الخمس (الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة) وتركيا وألمانيا. الاتحاد الروسي ليس لديه اعتراض".تشمل الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة؛ كل من الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة.من جانبه أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا سيمهد الطريق لحل طويل الأمد.وأشار إلى أن التفاهم حول بعض القضايا يحتاج إلى لقاء على مستوى الزعماء، مجددا دعوته لاستضافة تركيا لقاء بين بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في أنقرة أو إسطنبول.وشدد على ضرورة مراعاة الوضع الإنساني في أوكرانيا وتفعيل الممرات الإنسانية من قبل روسيا وأوكرانيا دون عوائق، قائلا إن الحرب لا تجلب الفائدة لأي طرف وإنه من الأفضل إعطاء الفرصة للدبلوماسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/طائرة-أمريكية-تنقل-مساعدات-عسكرية-يابانية-إلى-أوكرانيا-1059973777.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

تركيا: أوكرانيا طلبت منا أن نكون بين الضامنين لأي اتفاق مع روسيا

15:26 GMT 17.03.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، يلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قبل بدء اللقاء الثلاثي في انطاليا
وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، يلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قبل بدء اللقاء الثلاثي في انطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الخميس، إن نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، طلب من أنقرة أن تكون طرفا ضامنا لأي اتفاق مستقبلي مع روسيا، إلى جانب الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا.
وخلال زيارة لمدينة لفوف الأوكرانية، قال تشاووش أوغلو: "قدمت أوكرانيا عرضا بشأن اتفاقية الأمن الجماعي؛ الدول الخمس (الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة) وتركيا وألمانيا. الاتحاد الروسي ليس لديه اعتراض".
تشمل الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة؛ كل من الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة.
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من جانبه أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا سيمهد الطريق لحل طويل الأمد.
وأشار إلى أن التفاهم حول بعض القضايا يحتاج إلى لقاء على مستوى الزعماء، مجددا دعوته لاستضافة تركيا لقاء بين بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في أنقرة أو إسطنبول.
وشدد على ضرورة مراعاة الوضع الإنساني في أوكرانيا وتفعيل الممرات الإنسانية من قبل روسيا وأوكرانيا دون عوائق، قائلا إن الحرب لا تجلب الفائدة لأي طرف وإنه من الأفضل إعطاء الفرصة للدبلوماسية.
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