https://arabic.sputniknews.com/20220317/تركيا-أوكرانيا-طلبت-منا-أن-نكون-بين-الضامنين-لأي-اتفاق-مع-روسيا-1060031308.html
تركيا: أوكرانيا طلبت منا أن نكون بين الضامنين لأي اتفاق مع روسيا
تركيا: أوكرانيا طلبت منا أن نكون بين الضامنين لأي اتفاق مع روسيا
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الخميس، إن نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، طلب من أنقرة أن تكون طرفا ضامنا لأي اتفاق مستقبلي مع روسيا، إلى... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T15:26+0000
2022-03-17T15:26+0000
2022-03-17T15:26+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1059706198_0:0:2984:1679_1920x0_80_0_0_6830b8b90b352084bb127baabda8e952.jpg
وخلال زيارة لمدينة لفوف الأوكرانية، قال تشاووش أوغلو: "قدمت أوكرانيا عرضا بشأن اتفاقية الأمن الجماعي؛ الدول الخمس (الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة) وتركيا وألمانيا. الاتحاد الروسي ليس لديه اعتراض".تشمل الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة؛ كل من الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة.من جانبه أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا سيمهد الطريق لحل طويل الأمد.وأشار إلى أن التفاهم حول بعض القضايا يحتاج إلى لقاء على مستوى الزعماء، مجددا دعوته لاستضافة تركيا لقاء بين بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في أنقرة أو إسطنبول.وشدد على ضرورة مراعاة الوضع الإنساني في أوكرانيا وتفعيل الممرات الإنسانية من قبل روسيا وأوكرانيا دون عوائق، قائلا إن الحرب لا تجلب الفائدة لأي طرف وإنه من الأفضل إعطاء الفرصة للدبلوماسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/طائرة-أمريكية-تنقل-مساعدات-عسكرية-يابانية-إلى-أوكرانيا-1059973777.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1059706198_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_babce0c6456a6dc93077389830f20c41.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
تركيا: أوكرانيا طلبت منا أن نكون بين الضامنين لأي اتفاق مع روسيا
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الخميس، إن نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، طلب من أنقرة أن تكون طرفا ضامنا لأي اتفاق مستقبلي مع روسيا، إلى جانب الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا.
وخلال زيارة لمدينة لفوف الأوكرانية، قال تشاووش أوغلو: "قدمت أوكرانيا
عرضا بشأن اتفاقية الأمن الجماعي؛ الدول الخمس (الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة) وتركيا وألمانيا. الاتحاد الروسي ليس لديه اعتراض".
تشمل الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة؛ كل من الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة.
من جانبه أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا سيمهد الطريق لحل طويل الأمد
.
وأشار إلى أن التفاهم حول بعض القضايا يحتاج إلى لقاء على مستوى الزعماء، مجددا دعوته لاستضافة تركيا لقاء بين بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في أنقرة أو إسطنبول.
وشدد على ضرورة مراعاة الوضع الإنساني في أوكرانيا وتفعيل الممرات الإنسانية من قبل روسيا وأوكرانيا دون عوائق، قائلا إن الحرب لا تجلب الفائدة لأي طرف وإنه من الأفضل إعطاء الفرصة للدبلوماسية
.