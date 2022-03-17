https://arabic.sputniknews.com/20220317/تشبه-كلمة-السر-في-العصر-الحديث-72-خطوة-لفتح-صندوق-خشبي-قديم-فيديو-1060012643.html
تشبه كلمة السر في العصر الحديث... 72 خطوة لفتح صندوق خشبي قديم... فيديو
تشبه كلمة السر في العصر الحديث... 72 خطوة لفتح صندوق خشبي قديم... فيديو
تستخدم الخزائن بصورة عامة لحفظ الأموال أو المستندات المهمة سواء داخل مقار العمل أو حتى في المنازل، لكنها تختلف وفقا لطبيعة استخدامها سواء في الحجم أو في مستوى... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T09:53+0000
2022-03-17T09:53+0000
2022-03-17T10:12+0000
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وفي جميع الأحوال تكون الخزائن الموجودة في العصر الحديث مؤمنة بكلمة سر يستطيع من يملكها أن يصل إلى محتوياتها بسهولة.ورغم ذلك، فإن فكرة تأمين الأنواع المختلفة من الخزائن لم تكن حكرا على التقنيات الرقمية الموجودة في العصر الحديث، إذا كان يتم تأمينها بطرق مختلفة كما يظهر في مقطع فيديو نشرته صفحة "اليابان بالعربي" على "تويتر"، لطريقة تأمين صندوق خشبي قديم مخصص لحفظ الأشياء الثمينة.ويظهر في الفيديو شخص يقوم بـ 72 خطوة تتضمن تحريك أجزاء خارجية من الصندوق قبل أن يتمكن من فتحه.وتقول إن صندوق "يوسيغي" هو من الصناديق الخشبية التقليدية المزركشة، التي كانت تستخدم في حفظ الأشياء الثمينة في الماضي.وتابعت: "لهذا السبب فإنه لا يفتح إلا باتباع خطوات معينة تشبه كلمة السر في عصرنا الحديث".وتابعت: "بعد إجراء 72 خطوة متتالية يفتح الصندوق، الذي يحتوي أيضا على حجرة سرية إضافية في داخله".
https://arabic.sputniknews.com/20180726/فيديو-عملية-سطو-دبي-ماسة-زرقاء-مليون-الشرطة-تسترجع-الإمارات-1034128446.html
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منوعات, أخبار العالم الآن
تشبه كلمة السر في العصر الحديث... 72 خطوة لفتح صندوق خشبي قديم... فيديو
09:53 GMT 17.03.2022 (تم التحديث: 10:12 GMT 17.03.2022) تابعنا عبر
تستخدم الخزائن بصورة عامة لحفظ الأموال أو المستندات المهمة سواء داخل مقار العمل أو حتى في المنازل، لكنها تختلف وفقا لطبيعة استخدامها سواء في الحجم أو في مستوى الأمان المطلوبة.
وفي جميع الأحوال تكون الخزائن الموجودة
في العصر الحديث مؤمنة بكلمة سر يستطيع من يملكها أن يصل إلى محتوياتها بسهولة.
ورغم ذلك، فإن فكرة تأمين الأنواع المختلفة من الخزائن
لم تكن حكرا على التقنيات الرقمية الموجودة في العصر الحديث، إذا كان يتم تأمينها بطرق مختلفة كما يظهر في مقطع فيديو نشرته صفحة "اليابان بالعربي" على "تويتر"، لطريقة تأمين صندوق خشبي قديم مخصص لحفظ الأشياء الثمينة.
ويظهر في الفيديو شخص يقوم بـ 72 خطوة تتضمن تحريك أجزاء خارجية من الصندوق قبل أن يتمكن من فتحه.
وتقول إن صندوق "يوسيغي" هو من الصناديق الخشبية التقليدية المزركشة، التي كانت تستخدم في حفظ الأشياء الثمينة
في الماضي.
وتابعت: "لهذا السبب فإنه لا يفتح إلا باتباع خطوات معينة تشبه كلمة السر في عصرنا الحديث".
وتابعت: "بعد إجراء 72 خطوة متتالية يفتح الصندوق، الذي يحتوي أيضا على حجرة سرية إضافية في داخله".