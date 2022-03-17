https://arabic.sputniknews.com/20220317/تغطية-مباشرة-اليوم-الثاني-والعشرون-من-انطلاق-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1060002097.html
تغطية مباشرة... اليوم الثاني والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... اليوم الثاني والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T04:47+0000
2022-03-17T04:47+0000
2022-03-17T04:47+0000
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2022
الأخبار
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العالم
تغطية مباشرة... اليوم الثاني والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.