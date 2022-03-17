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تونس توقع على النظام الأساسي للمركز العربي للحد من الفقر في العالم العربي
تونس توقع على النظام الأساسي للمركز العربي للحد من الفقر في العالم العربي
وقعت تونس، اليوم الخميس، على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية الذي وافق عليه مجلس جامعة الدول... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T14:43+0000
2022-03-17T14:43+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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و قام بالتوقيع باسم تونس سفير تونس لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد بن يوسف، بينما وقع عن الأمانة العامة للجامعة العربية مدير إدارة المعاهدات والاتفاقيات بقطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية الوزير مفوض إيهاب مكرم، حيث يهدف المركز إلى تحقيق التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في مجال السياسات الاجتماعية والحد من الفقر بمختلف أبعاده.ويدخل النظام الأساسي حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام إليه من قبل 7 دول، ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الجامعة العربية التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه، وذلك عملاً بالفقرة (2) من المادة (12) منه. وتعد تونس أولى الدول العربية الموقعة على هذا المركز الذي أقرته القمة العربية التنموية ووافق عليه مجلس جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/التكنولوجيا-الحديثة-سلاح-تونسي-جديد-للنهوض-بقطاع-الزراعة-صور-1060008822.html
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم

تونس توقع على النظام الأساسي للمركز العربي للحد من الفقر في العالم العربي

14:43 GMT 17.03.2022
© Sputnik . Mohamed.Hamidaأسبوع التنمية المستدامة في الجامعة العربية
أسبوع التنمية المستدامة في الجامعة العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© Sputnik . Mohamed.Hamida
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وقعت تونس، اليوم الخميس، على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية الذي وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية 156 بتاريخ 9 سبتمبر/أيلول الماضي.
و قام بالتوقيع باسم تونس سفير تونس لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد بن يوسف، بينما وقع عن الأمانة العامة للجامعة العربية مدير إدارة المعاهدات والاتفاقيات بقطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية الوزير مفوض إيهاب مكرم، حيث يهدف المركز إلى تحقيق التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في مجال السياسات الاجتماعية والحد من الفقر بمختلف أبعاده.
التكنولوجيا الحديثة والنهوض بقطاع الزراعة في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
التكنولوجيا الحديثة… سلاح تونسي جديد للنهوض بقطاع الزراعة... صور
08:39 GMT
ويدخل النظام الأساسي حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام إليه من قبل 7 دول، ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الجامعة العربية التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه، وذلك عملاً بالفقرة (2) من المادة (12) منه.
وتعد تونس أولى الدول العربية الموقعة على هذا المركز الذي أقرته القمة العربية التنموية ووافق عليه مجلس جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
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