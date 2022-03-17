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جامعة القدس تحظى بمباركة البابا فرانسيس لتطوير مستشفى تعليمي
جامعة القدس تحظى بمباركة البابا فرانسيس لتطوير مستشفى تعليمي
استقبل قداسة البابا فرانسيس في مقر حاضرة الفاتيكان، أمس الأربعاء، رئيس جامعة القدس الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك، والوفد المرافق له، وإدارة مستشفى مار يوسف... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T07:45+0000
2022-03-17T07:45+0000
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وجاء هذا اللقاء في إطار دعم قداسة البابا مشروع تطوير مستشفى تعليمي لجامعة القدس، في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، بالشراكة مع مستشفى مار يوسف (الفرنسي)، بحسب موقع "فلسطين".واعتبر الدكتور عماد أبو كشك، أن هذا اللقاء بمثابة حدث تاريخي لما يتضمنه من دعم قداسته للجهود الطبية والأكاديمية والدور الكبير الذي تقوم به جامعة القدس والمستشفى الفرنسي، معربا عن شكر وامتنان مختلف قطاعات القدس الشريف، الرسمية والمجتمعية والأهلية، وخاصة جامعة القدس لدعم ومباركة قداسته.وبحسب أبو كشك، فإن المستشفى الجامعي سيكون ركيزة لتطوير التدريب الطبي وتقديم الخدمات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني وخاصة في القدس الشريف، معربا عن امتنانه بتقديم هدية رمزية من صدف مدينة بيت لحم، لقداسة البابا فرانسيس تحمل عبارة "لنعمل معاً من أجل العدالة والسلام".وتعتبر كلية الطب في جامعة القدس أولى الكليات الطبية التي تأسست في فلسطين، والتي تعد المؤسسة العربية الأكبر في المدينة، الحاصلة على جائزة الجامعة العربية الأكثر التزاماً بمسؤولياتها المجتمعية بين كافة الجامعات العربية، رغم الظروف الاستثنائية التي تعيشها القدس ومؤسساتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/مقتل-فلسطينيين-برصاص-الجيش-الاسرائيلي-خلال-مواجهات-في-الضفة-والقدس-1059914540.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, القدس

جامعة القدس تحظى بمباركة البابا فرانسيس لتطوير مستشفى تعليمي

07:45 GMT 17.03.2022
© AFP 2022 / Filippo Monteforteرياح ترفع من رداء البابا فرانسيس خلال اجتماعه العام الأسبوعي في الهواء الطلق مع الجمهور في ساحة سان داماسو بالفاتيكان، 19 مايو 2021
رياح ترفع من رداء البابا فرانسيس خلال اجتماعه العام الأسبوعي في الهواء الطلق مع الجمهور في ساحة سان داماسو بالفاتيكان، 19 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© AFP 2022 / Filippo Monteforte
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استقبل قداسة البابا فرانسيس في مقر حاضرة الفاتيكان، أمس الأربعاء، رئيس جامعة القدس الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك، والوفد المرافق له، وإدارة مستشفى مار يوسف (الفرنسي)، والذي مقره القدس.
وجاء هذا اللقاء في إطار دعم قداسة البابا مشروع تطوير مستشفى تعليمي لجامعة القدس، في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، بالشراكة مع مستشفى مار يوسف (الفرنسي)، بحسب موقع "فلسطين".
واعتبر الدكتور عماد أبو كشك، أن هذا اللقاء بمثابة حدث تاريخي لما يتضمنه من دعم قداسته للجهود الطبية والأكاديمية والدور الكبير الذي تقوم به جامعة القدس والمستشفى الفرنسي، معربا عن شكر وامتنان مختلف قطاعات القدس الشريف، الرسمية والمجتمعية والأهلية، وخاصة جامعة القدس لدعم ومباركة قداسته.
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وبحسب أبو كشك، فإن المستشفى الجامعي سيكون ركيزة لتطوير التدريب الطبي وتقديم الخدمات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني وخاصة في القدس الشريف، معربا عن امتنانه بتقديم هدية رمزية من صدف مدينة بيت لحم، لقداسة البابا فرانسيس تحمل عبارة "لنعمل معاً من أجل العدالة والسلام".
وتعتبر كلية الطب في جامعة القدس أولى الكليات الطبية التي تأسست في فلسطين، والتي تعد المؤسسة العربية الأكبر في المدينة، الحاصلة على جائزة الجامعة العربية الأكثر التزاماً بمسؤولياتها المجتمعية بين كافة الجامعات العربية، رغم الظروف الاستثنائية التي تعيشها القدس ومؤسساتها.
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